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Новини Місцеві вибори-2020
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Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів

Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спікер в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці терміни, перенести їх якимось чином досить важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки, станом на сьогодні, я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо іти за негативним сценарієм, у нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року", - розповів голова ВР.

Читайте також: Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль

Автор: 

місцеві вибори (1366) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+7
Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов - Цензор.НЕТ 4312
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23.06.2020 23:45
+5
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb


Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
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23.06.2020 23:48
+3
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 796
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23.06.2020 23:51
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Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов - Цензор.НЕТ 4312
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23.06.2020 23:45 Відповісти
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb


Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
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23.06.2020 23:48 Відповісти
Дітьо розважається в тирнетах. Аби не плакало.
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23.06.2020 23:51 Відповісти
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 9168
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23.06.2020 23:54 Відповісти
оно скоро потянет дальнобойщиков в суд за разрушение дорог, построенных на сэкономленные корновирусные бабки , а медиков потащит в суд за то, шо содействовали дальнобойщикам уничтожать не потраченные на них ресурсы, Оделяна сделает крайним и все это скопом повесят на организатора ПОРОШЕНКО
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24.06.2020 00:32 Відповісти
Пора К ОФТАЛЬМОЛОГУ 😀😀😀
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23.06.2020 23:50 Відповісти
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 796
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23.06.2020 23:51 Відповісти
Так єто он ничего не сказал
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23.06.2020 23:52 Відповісти
А як бути з виборами на тимчасово окупованому даунбасу,разумкофф?
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23.06.2020 23:56 Відповісти
Патрульный пострадал на Ривненщине в стычке во время визита "слуги народа" Литвиненко на организованном из-за заявлений нардепа об особом статусе Донбасса митинге. ВИДЕО https://censor.net/v3203925
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24.06.2020 02:15 Відповісти
посмотрите как они уверены а все просто это технологии они загоняют народ в опжз и к шарию не зря так Шарик активизировался разочарованный народ частично и подержит голубую лагуну и вот они на местах возьмут реванш и дальше будут манипулировать центральной властью ( если бы она была а так желе чего изволите) Розумков и СН ватная партия полу голубых сдает страну одни иудушки
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24.06.2020 00:00 Відповісти
Лупоглазое региональное младое племя - гибридная овечка ,выведенная в бандитском отстое регионалов, косящая под интеллигентного заПРоданца своей родины
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24.06.2020 00:36 Відповісти
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів"
А в ДНР/ЛНР і Криму теж будуть вибори? Питання, а не будуть заважати виборам російські війська,озброєні сєпари,російська пропаганда на всіх телеканалах (других телеканалів там немає) ??? Разумков,тебе це бачу совсім не бентежить ??? Господи,Господи,якого насправді немає, як же мені набридли ці ЗЕлені "Слуги Кремля"!!!
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24.06.2020 11:01 Відповісти
 
 