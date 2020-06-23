Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спікер в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці терміни, перенести їх якимось чином досить важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки, станом на сьогодні, я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо іти за негативним сценарієм, у нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року", - розповів голова ВР.

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