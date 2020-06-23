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Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спікер в ефірі телеканалу "112-Україна".
"Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці терміни, перенести їх якимось чином досить важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки, станом на сьогодні, я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо іти за негативним сценарієм, у нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року", - розповів голова ВР.
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Джизус був Æфроукраїнцем
@jaxx_vb
Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
А в ДНР/ЛНР і Криму теж будуть вибори? Питання, а не будуть заважати виборам російські війська,озброєні сєпари,російська пропаганда на всіх телеканалах (других телеканалів там немає) ??? Разумков,тебе це бачу совсім не бентежить ??? Господи,Господи,якого насправді немає, як же мені набридли ці ЗЕлені "Слуги Кремля"!!!