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У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу"

У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про

Співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що його висловлювання на адресу однопартійців змонтовані, а також вибачився за те, що можливо когось образив своїми словами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Корнієнко зазначив: "Розумію, що багатьох обурила розповсюджена телеграм-каналами наша розмова з Давидом Арахамією у Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися.

По-перше, запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту.

По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала.

По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей - зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення.

По-четверте, ми обговорювали товаришів і соратників по політиці як товаришів і соратників по політиці. Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це відносини людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа.

І наостанок. Прошу спільноту соцмереж нарешті судити по справах, а не по словах. Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюсь прибічником справжнього рівноправ’я між жінками і чоловіками - зокрема, у політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".

У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про бабу робочу 01

Автор: 

Миколаїв (1806) зневага (51) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


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Топ коментарі
+68
перекладаю на людську: просто ми бидло
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23.06.2020 23:58
+53
Вы все не так понили. Это всего лишь особенности Зе-изыка.
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23.06.2020 23:59
+48
У нас есть специфика языка, на котором мы говорим. Это наше внутрипартийное дело, - Корниенко о скандальной записи с Арахамией про "бабу рабочую" - Цензор.НЕТ 888
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24.06.2020 00:04
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Ваш лексикон понятен как дважды два. Депутатка-минетчица, которую хотели подложить под президента-наркомана. Скнандал с Моникой Левински отдыхает.
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24.06.2020 00:40 Відповісти
Прочитай текст. Это разговор уровень сельского клуба, когда тебе пятнадцать лет. Я сам так обсуждал девок в свое время.
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24.06.2020 01:19 Відповісти
Этот сленг понятен любому кто был подростком. Все мы через это проходим.У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу" - Цензор.НЕТ 9750
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24.06.2020 01:36 Відповісти
Из этого вырастают, так как это глупое и незрелое поведение. А наши слуги так и остались уровня сельского клуба.
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24.06.2020 01:47 Відповісти
Вовка сідіт в общеніях дальнобойщіков ,етіі ему сосну для яхти подбірают, ета счастліва такой оценке - говно ПРосто ПРолрвалось с ПРобітого дна
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24.06.2020 00:45 Відповісти
даже не знаю что хуже - то что сморозили или то как по-гнилому отмазку лепят
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24.06.2020 00:48 Відповісти
тебя вообще не смущает что кроме тебя тут этот бред никто не несет? ты на общественных началах из себя дебила изображаешь или по разнарядке?
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24.06.2020 01:03 Відповісти
Не обращай внимание, оно пустоголовый зелебоб.
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24.06.2020 01:07 Відповісти
Русккєє слуги русккава народу па-русккє на фєнє аб русккай бабє Акбарь-Вьєррди-агє.
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24.06.2020 03:33 Відповісти
Кожного разу питаю себе - коли таке можливе було в Україні? І оці хами вирішують долю країни. Зрозуміло було, ще рік тому, що буде погано, але щоб отак бруднити країну.
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24.06.2020 00:56 Відповісти
В Украхїні так було завжди після богдана хмельницького.
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24.06.2020 10:05 Відповісти
Давид Хламидия с алкашом обсудили проф пригодность шлюхи
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24.06.2020 00:57 Відповісти
Да никто б и не обрати внимание на это, если б из этой шлюхи не планировали получить мера. Ситуация, достойная пера Шекспира. Леди Сосна.
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24.06.2020 01:01 Відповісти
Сенкевич на фоне этих дегенератов и ватных дятлов с гарнитурами выглядит вполне пристойно
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24.06.2020 01:05 Відповісти
Мда. Вот как так то. Не опытного руководителя, или чиновника порядочного двигают, а удобную соску? Что она из себя, кроме подкачки местами, представляет?
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24.06.2020 01:12 Відповісти
Думаю, за ней закрепится погоняло "рабочая баба"
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24.06.2020 17:29 Відповісти
Олена Монова

Матірбожа, зачем я на ночь ввалилась в фейсбук, ох.

Теперь мне надо ломать голову и пытаться понять, что конкретно эти двое одутловатых мужчин имели в виду под "баба рабочая, как корабельная сосна".
Они **** древесину?
Или все же слово "рабочая" было использовано в своем первоначальном смысле? Тогда при чем здесь "поддутая"?
Сначала подумала, что я недочула, и там "поддатая", но посмотрела фото леди и устыдилась.
Потом я пошла читать о корабельных соснах, узнала, что хорошие экземпляры обладают большим диаметром ствола, высокой смолистостью и отсутствием ****** и веток в основании дерева.
Спрашивается, ***** мне все это было надо.
Корабелы потыканые, тьху
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24.06.2020 01:35 Відповісти
Сосна?Сосні?Дуб-дерево.Еліта.Страм.Так нам і треба.Обрали.Блюйте.
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24.06.2020 03:35 Відповісти
Знов контекст винуватий???
Подивіться те відео - там же ж всі слова мімікою та жестами підтверджуються...
Уйопки...
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24.06.2020 01:06 Відповісти
...ну, короче, вырвали "сосну корабельную" из контекста с корнями и
поставили "бабу рабочую" раком


ох эти журналюги ох эти сказочники !!!!
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24.06.2020 01:23 Відповісти
У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу" - Цензор.НЕТ 4105
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24.06.2020 01:08 Відповісти
Давид Хламидия упоротый
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24.06.2020 01:14 Відповісти
да знаем мы эту "специфику языка" - подворотний матерный


смотри страна на свою выбранную быдлоту, любуйся Украина абра-хамами !
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24.06.2020 01:20 Відповісти
Коротше кажучи - там в них всі соратники "Корабельны сосни", незалежно від гендера, депутатства, і статі! Трохи перекачані, але під Айкоси цілком баби!
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24.06.2020 01:12 Відповісти
отмазки не катят,корниенко,обещал предоставить гнусавому наркоману сосну,так выполняй
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24.06.2020 01:18 Відповісти
Вывод напрашивается один - Слуги урода ******** с разгона в корабельную сосну своим рейтингом шапито-квартала.. .
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24.06.2020 01:24 Відповісти
высокие, высокие отношения!
чтоб партайгеноссишу "корабельной сосной" обозвать.....
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24.06.2020 01:33 Відповісти
городу корабеллов корабельную сос ну !
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24.06.2020 01:35 Відповісти
и бабу "рабочую" в придачу !
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24.06.2020 01:35 Відповісти
Два корабельних пацюки обирають собі корабельний матеріял. А ви кажете ракети запускать. Тут ще кораблі з дерева майструють.
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24.06.2020 01:42 Відповісти
Якщо Порошенко у чомусь й насправді жорстоко помилився - то хіба що у переоцінці ступеня свідомості та інтелекту більшості українських громадян.
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24.06.2020 01:58 Відповісти
Это шо? Вы намекаете, что наш "мудрый народ" выбрал не те "новые лица"? Вас опять не устраивают в Раде насильники, проститутки, наркоманы и предатели?
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24.06.2020 06:39 Відповісти
на руках порошенко кровь Олега Мужчиля, не забывайте
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24.06.2020 08:20 Відповісти
Тримайся Миколаїв. Слуги народу кажуть, що Ваш майбутній мер робоча, як корабельна сосна. Зе всі айкоси викурить, коли кандидатку заведе до нього Арахамія.
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24.06.2020 01:59 Відповісти
Так это у них такойц шифр внутрипартийный. Ну тогда конечно все в порядке.

А мы глупые все это время считали, что в СН состоит, в основном, из насильников, мошенников и быдла.
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24.06.2020 02:07 Відповісти
Слуги Урода, вы эту свою специфику языка или фильтруйте или возвращайтесь вместе с ней в свой балаган-95.
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24.06.2020 02:30 Відповісти
Внутривидовой языг физиологически отличающихся зебуинов. ****
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24.06.2020 02:45 Відповісти
Хахол
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24.06.2020 03:09 Відповісти
Корниенко заявил о том, что его высказывания в адрес однопартийцев смонтированы, а также извинился за то, что возможно кого то обидел своими словами "
высказывания смонтированы - ОТРИЦАНИЕ ФАКТА

извинился - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА

НУ,ТАК ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ???
Они там все обкуренные???
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24.06.2020 03:19 Відповісти
Эти идиоты весь ужас их правления и похода на выборы мэров Соснами и Колями захотят завуалировать оправдалками-отмазками о сексистских обвинениях, за которыми спрячут саму ГЛАВНУЮ ужасную суть - КОГО И КАК ОНИ ВЕДУТ В МЭРЫ людям в города ?
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24.06.2020 05:55 Відповісти
специфика языка у них . **********!
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24.06.2020 05:57 Відповісти
Ніт! Не тільки, у них щей така специхвіка розуму!
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24.06.2020 07:36 Відповісти
Про айкоси президента, це взагалі дуже відверто. Чи немає питань до них у правоохоронців
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24.06.2020 06:06 Відповісти
У народа, ясна річ є питання, і вони тягнуться ще з виборів. Чому Зеленський не здав повноційний аналіз на наркотики?
Ну, а згадка про куріння айкосів Зеленським викликає справедливу підозру, що Зе - наркоман.
Народ має право знати, чи не перебуває Зеленський у наркотичній залежності.
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24.06.2020 08:29 Відповісти
Ця зекоМАНДА на чолі з зе - саме по собі вже образа України та Українців . Я сприймаю їх як особисту образу і мені соромно , що ОЦЕ вирішує щось в моїй країні . Навіть при прокацапських ригах бидла в такій кількості не було . Вже немає сумніву , що це спецоперація для того , щоб совки після цих побігли вибирати риг .
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24.06.2020 06:39 Відповісти
Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что наш "мудрый народ" и на местных выборах не изменит своей "мудрости" и проголосует за проституток, насильников, наркоманов и предателей Родины, в смысле, за "слуг путена".....
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24.06.2020 06:43 Відповісти
Мог бы короче выразиться:
Ара хам и я.
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24.06.2020 06:44 Відповісти
Ничем, подонки ни от рыгов, ни от пепов не отличаются.... вешать вас на соснах всех вот выход для Украины
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24.06.2020 06:44 Відповісти
Специфика состава ВР такова, что пора феню признать вторым государственным языком и всем высокосидящим цыгорям, вафлерам, барыгам, пыжикам, скважинам и прочей кодле везде на ней ботать в натуре с высокой трибуны пока страной руководят паханы.
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24.06.2020 06:49 Відповісти
Да, это точно, но было бы лучше чтобы ты свой " язык" держал за зубами, чем давать вот такие коментарии! Молчание- золото! Слышал наверное такую гародную мудрость. Гу вообще, конечно зашквары у " Слуг" знатные, один на оабочем месте проституток заказывает, другие- телок обсуждают и придумывают, как их и где их применять. Молодца! " пхравильной дорогой идете, тохварищи!"(с). Смотрите не закончите как Вождь - разрушенрем мозга от сифилиса! Хоть предохраняйтесь! Хотя... по моему там " разрушать" уже нечего.
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24.06.2020 06:56 Відповісти
У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу" - Цензор.НЕТ 1935
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24.06.2020 07:18 Відповісти
слуги шифруются.
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24.06.2020 07:21 Відповісти
Осенью, на местных выборах, сосна окажется у слуг внутри...ищите проктологов .
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24.06.2020 07:24 Відповісти
А вот и предмет обсуждения. Инересный у членов слуги ассоциативный ряд...
У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу" - Цензор.НЕТ 6115
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24.06.2020 07:28 Відповісти
Вот так сосонка.
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24.06.2020 08:18 Відповісти
Обычная рабочая лошадка.
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24.06.2020 22:34 Відповісти
а соснуха говорит монтаж,
партия членограя - партия брехунов
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24.06.2020 08:17 Відповісти
Прочитав: "у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа".

Дивно, яка може бути "специфіка мови" у Слуг народа?
Уявляю, як у них спілкуються рядові слуги.
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24.06.2020 08:18 Відповісти
Я так зрозумів, що для того щоб стати депутатом від "Слуги народу" треба вивчити "специфіку мови"
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24.06.2020 08:20 Відповісти
Може зразу блатну фєню?
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24.06.2020 09:33 Відповісти
народ, вы просто не доросли до уровня языка новой "элиты". )))) Это не ваш уровень ))

Ну а че, наверное в 95 квартале именно так проводятся кастинги, ... Вы скажете что это не кастинг, а поиск кандидата на госслужбу 40 миллионной страны ?
Но по другому эти чмыри не умеют.

Но ведь 73 % наверное такие же....

ps Хотя , у меня во дворе, шпана помоему общается намного культурнее.
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24.06.2020 08:36 Відповісти
Ваша специфика языка показывает ваш уровень культуры!
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24.06.2020 08:48 Відповісти
☠️🐛
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24.06.2020 08:54 Відповісти
Когнитивныыыыыый диссонанс Дэ то так,🐍
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24.06.2020 08:57 Відповісти
"Специфіка мови" для цього трутня - фєня. По "морді ліца" видно.
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24.06.2020 09:35 Відповісти
У зеков тоже "специфика" языка. По фене ботают. Да побрились бы наконец, бомжи от власти. Какие же идиоты пытаются руководить нами? Жесть!
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24.06.2020 09:48 Відповісти
По каким делам вас судить?
У вас и дел то нету, кроме позора и скандалов.
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24.06.2020 09:56 Відповісти
це вони феню обізвали специфікою ?
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24.06.2020 09:58 Відповісти
Специфеника
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24.06.2020 22:28 Відповісти
Феня у них какая то не парламентская, нужно же как-то культурнее выражаться. Вот если бы Яременко вместо "аналтабу" использовал выражение "без в очковтирательства" то никто бы и не догадался о чем речь.
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24.06.2020 10:29 Відповісти
Такого бидла при владі в нас ще не було. От що значить голосувати папріколу...
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24.06.2020 10:38 Відповісти
Бидло було та є навіть гірше, чого варті: азіров, овоч, портков, лукаш, бондаренчиха, пєтя губошльоп, вітренко, тимошенко, мяртвячук, рабінович, бойко, шухрич, вілкул, мураєв, пєтушарій, фіма звягінцев, та інші ригоАнальні підори.
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24.06.2020 10:48 Відповісти
І ці люди керують країною-жах
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24.06.2020 10:52 Відповісти
Давно пора этих фенистов (рабочих баб как сосни) посадить туда где их понимают! Иначе этот "Фрик-шоу" по янелоховски, всю Украину посадят на "ссср", за полкило колумбийской "муки", из Венесуэлы...
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24.06.2020 11:17 Відповісти
Виноватым конечно назначат Порошенко)))
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24.06.2020 11:44 Відповісти
Есть такое хвойное дерево, сосина.
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24.06.2020 13:01 Відповісти
каждый день эти слуги - обосрались, обосрались и обосрались.... становится уже обыденностью....
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24.06.2020 13:47 Відповісти
Давно уже стало. Увы.
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24.06.2020 22:29 Відповісти
зрозуміло, що фєня для "шлюх урода" - це звичайний "язьік"
А ця тьотка заради посади готова витримати будь-яку образу, навіть у прямому ефірі та на усю країну.
Точно - сосна)
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24.06.2020 13:48 Відповісти
Физиогномику никто не отменял. Смотрите на лица. Их не спасут никакие "бриони" и ирокезы... Один похож на продавца **********, второй - на бригадного быка. Лексика их абсолютно органична...
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24.06.2020 17:58 Відповісти
Ждем фейлетона ві Василя Рибнікова.
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24.06.2020 20:12 Відповісти
В тюряге около параши будете свою "специфику" демонстрировать, зебыдлохи.
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24.06.2020 22:27 Відповісти
"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы".
Это что получается, они там сосны корабельные независимо от гендера и пола.
Президенту заведешь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы и скажет: баба/мужик/трап - да! да! да!
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25.06.2020 13:04 Відповісти
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