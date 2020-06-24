У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу"

Співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що його висловлювання на адресу однопартійців змонтовані, а також вибачився за те, що можливо когось образив своїми словами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Корнієнко зазначив: "Розумію, що багатьох обурила розповсюджена телеграм-каналами наша розмова з Давидом Арахамією у Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися.

По-перше, запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту.

По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала.

По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей - зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення.

По-четверте, ми обговорювали товаришів і соратників по політиці як товаришів і соратників по політиці. Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це відносини людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа.

І наостанок. Прошу спільноту соцмереж нарешті судити по справах, а не по словах. Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюсь прибічником справжнього рівноправ’я між жінками і чоловіками - зокрема, у політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".