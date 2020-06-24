У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу"
Співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що його висловлювання на адресу однопартійців змонтовані, а також вибачився за те, що можливо когось образив своїми словами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Корнієнко зазначив: "Розумію, що багатьох обурила розповсюджена телеграм-каналами наша розмова з Давидом Арахамією у Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися.
По-перше, запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту.
По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала.
По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей - зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення.
По-четверте, ми обговорювали товаришів і соратників по політиці як товаришів і соратників по політиці. Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру і статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому випадку, це відносини людей, які об’єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа.
І наостанок. Прошу спільноту соцмереж нарешті судити по справах, а не по словах. Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюсь прибічником справжнього рівноправ’я між жінками і чоловіками - зокрема, у політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".
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Матірбожа, зачем я на ночь ввалилась в фейсбук, ох.
Теперь мне надо ломать голову и пытаться понять, что конкретно эти двое одутловатых мужчин имели в виду под "баба рабочая, как корабельная сосна".
Они **** древесину?
Или все же слово "рабочая" было использовано в своем первоначальном смысле? Тогда при чем здесь "поддутая"?
Сначала подумала, что я недочула, и там "поддатая", но посмотрела фото леди и устыдилась.
Потом я пошла читать о корабельных соснах, узнала, что хорошие экземпляры обладают большим диаметром ствола, высокой смолистостью и отсутствием ****** и веток в основании дерева.
Спрашивается, ***** мне все это было надо.
Корабелы потыканые, тьху
Подивіться те відео - там же ж всі слова мімікою та жестами підтверджуються...
Уйопки...
поставили "бабу рабочую" раком
ох эти журналюги ох эти сказочники !!!!
смотри страна на свою выбранную быдлоту, любуйся Украина абра-хамами !
чтоб партайгеноссишу "корабельной сосной" обозвать.....
А мы глупые все это время считали, что в СН состоит, в основном, из насильников, мошенников и быдла.
высказывания смонтированы - ОТРИЦАНИЕ ФАКТА
извинился - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА
НУ,ТАК ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ???
Они там все обкуренные???
Ну, а згадка про куріння айкосів Зеленським викликає справедливу підозру, що Зе - наркоман.
Народ має право знати, чи не перебуває Зеленський у наркотичній залежності.
Ара хам и я.
партия членограя - партия брехунов
Дивно, яка може бути "специфіка мови" у Слуг народа?
Уявляю, як у них спілкуються рядові слуги.
Ну а че, наверное в 95 квартале именно так проводятся кастинги, ... Вы скажете что это не кастинг, а поиск кандидата на госслужбу 40 миллионной страны ?
Но по другому эти чмыри не умеют.
Но ведь 73 % наверное такие же....
ps Хотя , у меня во дворе, шпана помоему общается намного культурнее.
У вас и дел то нету, кроме позора и скандалов.
А ця тьотка заради посади готова витримати будь-яку образу, навіть у прямому ефірі та на усю країну.
Точно - сосна)
Это что получается, они там сосны корабельные независимо от гендера и пола.
Президенту заведешь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы и скажет: баба/мужик/трап - да! да! да!