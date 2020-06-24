Слова Путіна про "демократичне приєднання Криму" не знаходять підтримки міжнародної спільноти, - речниця МЗС Зеленко

Нещодавні заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що окупація Криму Росією в 2014 році "була демократичним вибором населення півострова", не знаходять підтримки міжнародної спільноти.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, тут можна говорити про спробу Росії нав'язати якусь свою реальність як своїй внутрішній аудиторії, так і міжнародній спільноті, але, як ми бачимо, подібні сигнали не знаходять підтримки у світі", - вважає представниця МЗС.

Катерина Зеленко нагадала, що минулого тижня Рада Євросоюзу схвалила рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії, крім того, з року в рік Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюції, які засуджують порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та постійну мілітаризацію півострова.

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"Словом, міжнародна спільнота вже давно зрозуміла, де реальні факти, а де димова завіса, за якою ховаються злочини й порушення норм міжнародного права", - підсумувала Зеленко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в ефірі програми "Москва. Путін. Кремль", яка вийшла на телеканалі "Росія-1" 21 червня, висловив думку, що під час створення Радянського Союзу багато республік, що увійшли до його складу, "отримали величезну кількість російських земель" і "традиційних російських історичних територій", а окупований Крим, за його словами, "завжди був російським".

Також Путін вчергове сказав, що окупація Криму Росією в 2014 році була "демократичним вибором населення півострова".

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