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Новини Окупація Криму
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Слова Путіна про "демократичне приєднання Криму" не знаходять підтримки міжнародної спільноти, - речниця МЗС Зеленко

Слова Путіна про

Нещодавні заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що окупація Криму Росією в 2014 році "була демократичним вибором населення півострова", не знаходять підтримки міжнародної спільноти.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, тут можна говорити про спробу Росії нав'язати якусь свою реальність як своїй внутрішній аудиторії, так і міжнародній спільноті, але, як ми бачимо, подібні сигнали не знаходять підтримки у світі", - вважає представниця МЗС.

Катерина Зеленко нагадала, що минулого тижня Рада Євросоюзу схвалила рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії, крім того, з року в рік Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюції, які засуджують порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та постійну мілітаризацію півострова.

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"Словом, міжнародна спільнота вже давно зрозуміла, де реальні факти, а де димова завіса, за якою ховаються злочини й порушення норм міжнародного права", - підсумувала Зеленко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в ефірі програми "Москва. Путін. Кремль", яка вийшла на телеканалі "Росія-1" 21 червня, висловив думку, що під час створення Радянського Союзу багато республік, що увійшли до його складу, "отримали величезну кількість російських земель" і "традиційних російських історичних територій", а окупований Крим, за його словами, "завжди був російським".

Також Путін вчергове сказав, що окупація Криму Росією в 2014 році була "демократичним вибором населення півострова".

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Автор: 

Крим (14153) путін володимир (23827) Зеленко Катерина (75)


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Топ коментарі
+9
***** наговорило за последние дни кучу всего. А что-же наша бубочка молчит? Еще в глазки не насмотрелось?
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24.06.2020 01:02
+6
Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5372
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24.06.2020 00:58
+6
Бубочка Явашвырок занят "государстенными делами" - он героически внедрился в группу к дальнобойщикам, разузнал, что это из-за них у нас плохие дороги и сдал их мусорам, а потом снял победный видосик.
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24.06.2020 01:09
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все кто ***** так и есть !
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24.06.2020 00:56 Відповісти
Как буд-то кто-то еще обращает внимание что мелет гебнявое Пуйло! Да срет он на уши сугубо своей тупорилой мордовской аудитории.
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24.06.2020 00:57 Відповісти
Біда у тому, що 73,22% з задоволенням кушают ці екскременти *****.
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24.06.2020 01:04 Відповісти
не приувеличивай, рейтинг Зебилов за год провалился до 25%, через год дай бог 10
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24.06.2020 01:24 Відповісти
Не пора, не пора, не пора Москалеві й ляхові служить;
Довершилась України кривда стара
- Нам пора для України жить!

Іван Франко.
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25.06.2020 17:48 Відповісти
Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5372
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24.06.2020 00:58 Відповісти
***** наговорило за последние дни кучу всего. А что-же наша бубочка молчит? Еще в глазки не насмотрелось?
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24.06.2020 01:02 Відповісти
Йому ***** дало домашнє завдання: «Посадіть Порошенко», а він ніяк не може справитись...
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24.06.2020 01:05 Відповісти
Воно обісралось і заникалось з переляку.
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24.06.2020 01:07 Відповісти
Бубочка Явашвырок занят "государстенными делами" - он героически внедрился в группу к дальнобойщикам, разузнал, что это из-за них у нас плохие дороги и сдал их мусорам, а потом снял победный видосик.
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24.06.2020 01:09 Відповісти
Статус українських територій має право визначати всеукраїнський референдум, а не місцевий.
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24.06.2020 01:06 Відповісти
Эксперимент показал, что если достаточно долго повторять "халва-халва-халва-..." то у минимум 72% во рту станет сладко...
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24.06.2020 01:08 Відповісти
В Европе этот процент конечно меньше, но все равно, достаточно высокий...
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24.06.2020 01:12 Відповісти
даст Бог вечноулыбающиеся китайские братья ,вооружившись, примером рашистского куйла демократически по Урал присоединять территорию рашистской Сибири к Поднебесной...
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24.06.2020 01:22 Відповісти
Хотелось бы недолго
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24.06.2020 08:33 Відповісти
Наши политики не должны использовать термин Анне́ксия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexio, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexus - «присоединённый»). Потому что Крым не присоединенный, а он оккупирован! И нужно мировой общественности тоже делать ноты протеста и чтобы был использован термин - Оккупация Крыма!
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24.06.2020 04:36 Відповісти
Промова пукіна-кабаєва це подразник, за дпомогою якого ця вижівшая з ума макака нагадала про своє нікчемне існування
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24.06.2020 07:25 Відповісти
Этот гном дебильный готовит армию к глобальной войне,решил Пилар войти в историю
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24.06.2020 08:29 Відповісти
Чё его пуповиной не задушило при рождении,вот жеш **** мразь хороводит
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24.06.2020 08:31 Відповісти
Як бездарно профукали територію України хабадні виродки.
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24.06.2020 08:46 Відповісти
Слова путіна про Крим не знаходять підтримки у західних країнах, зато знаходять у вас, або мовчите, або повторюєте тези московитів, а мали б кричати день і ніч.
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24.06.2020 09:02 Відповісти
Слова спикера - это минеральная вода ни пользы ни вреда. Такие заявления должен делать глава государства.
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24.06.2020 09:36 Відповісти
а зелебобиусу по этому поводу сказать нечего?
это как бы его основное направление деятельности, а не сидеть в телеграме.
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24.06.2020 10:06 Відповісти
 
 