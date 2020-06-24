За створення контенту українською мовою потрібно заохочувати, наприклад, надавати податкові пільги, - Разумков

У "мовному законі" не вистачає норм, що сприяють розвитку української мови, наприклад, бонусів за створення контенту.

Таку думку висловив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі "Українського радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, єдина державна мова в нашій державі - українська, і це ні в кого не викликає питань.

"Сьогодні питання мови порушується виключно політиками. Люди один одного розуміють доволі непогано. Якби політики не влазили в цей процес, було б набагато простіше. Це ускладнює внутрішні процеси в країні", - зазначив голова ВР.

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Однак, упевнений Разумков, влада має "враховувати інтереси всіх громадян без винятку", тому в "мовний закон" будуть внесені зміни.

"У законі ми закладаємо умови, які виступають як батіг. А треба було закладати умови, які б давали українській мові можливість розвиватися. Наприклад, створювати умови для створення контенту українською. Йдеться про бонуси, зокрема, податкові", - заявив нардеп.

Разумков також додав, що "мовний омбудсмен" має займатися питаннями всіх громадян: "У нас є омбудсмен з прав людини Людмила Денісова, яка захищає права всіх людей, які проживають на території нашої держави, всіх громадян України. Тому захищати інтереси треба всіх громадян України. Так, як це роблять народні депутати, президент, уряд. І я думаю, що і мовні омбудсмени мають діяти так само".

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