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У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода

У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода

У Києві на День кримськотатарського прапора, 26 червня, заплановано кілька заходів.

Список оприлюднив у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Так, з 10:30 до 10:45 відбудеться церемонія урочистого підняття кримськотатарського прапора на флагштоку біля будівлі МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Потім, з 15:00 до 18:30 відбуватиметься автопробіг вулицями Києва, який стартує від Міжнародного виставкового центру і завершиться на Майдані Незалежності. При цьому, як повідомляється, пасажири-учасники автопробігу о 18:30 приєднаються до ходи-винесення великого кримськотатарського прапора.

Також дивіться: У центрі Києва відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 18:30 до 19:00 відбудеться урочиста хода - винос великого кримськотатарського прапора. Початок ходи - вулиця Хрещатик, 29/1 (орієнтир - магазин "Рошен" біля Бессарабського ринку). Хода завершиться на Майдані Незалежності.

Також із 19:00 до 20:00 заплановано мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора, на Майдані Незалежності.

Крім цього, 27 червня проведуть оновлення величезного кримськотатарського прапора, нанесеного на Оболонській набережній Києва.

"Організатори заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора, нагадують всім про необхідність використовувати на заходах індивідуальні засоби захисту - маски, рукавички, а також дотримуватися необхідної дистанції", - наголосив Чубаров.

У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода 01

Також читайте: "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Автор: 

Київ (19490) Крим (14161) Чубаров Рефат (564) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+6
Порох будет, а Наркоша - нет, людей будет много, а у него

антропофобия - болезнь маленьких и слабых
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24.06.2020 02:29
+5
интересно,гнусавый наркоша будет присутствовать? или будет переживать,что корниенко не доставил корабельную сосну?
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24.06.2020 01:33
+3
Привітання з Днем кримськотатарського прапора пролунали і від Муфтія Духовного управління мусульман України "Умма" шейха Саіда Ісмагілова:

Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -

День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
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24.06.2020 04:46
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интересно,гнусавый наркоша будет присутствовать? или будет переживать,что корниенко не доставил корабельную сосну?
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24.06.2020 01:33 Відповісти
Порох будет, а Наркоша - нет, людей будет много, а у него

антропофобия - болезнь маленьких и слабых
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24.06.2020 02:29 Відповісти
Татари в Татарстані, а в Криму кримські татари! Воювати в Криму повинна була українська армія, а не громадяни України. Кримські татари були проти окупації Криму і проводили мінінг та носили їжу блокованим українським частинам, де вже було до 80% зрадників серед офіцерів. Далі був на них тиск після відомого засідання РНБО. Не забув про це, провокатор?
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24.06.2020 04:38 Відповісти
Дозвольте спитати : то Ви підтримуєте порошенка в нищення добровольчого руху ?!
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24.06.2020 05:22 Відповісти
Не підтримую.
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24.06.2020 05:53 Відповісти
Али думаешь за эти годы мы забыли? Да вы сидели по домам и смотрели, кто же больше вам даст рашка или Украина. Вместе с ватой не мало вас на русских парадах потанцевало. Рассказы, дабы выбить преимущество тут не катят. Пробеги надо было устраивать, когда референдум был, а не сейчас...Не начала бы вас рашка ущемлять, увидели бы мы любовь к вышыванкам только во сне. Может и не зря вам депортацию устроили...Вы любите как не Гитлера, так Путина с хлебом и солью встречать.
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24.06.2020 07:45 Відповісти
Привітання з Днем кримськотатарського прапора пролунали і від Муфтія Духовного управління мусульман України "Умма" шейха Саіда Ісмагілова:

Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -

День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
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24.06.2020 04:46 Відповісти
Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun! - написав Президент України Петро Порошенко!
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24.06.2020 04:48 Відповісти
Він би ще якусь стрічку перерізав би із задоволенням ...А Медведчук не перестав бути кумом порошенка ...
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24.06.2020 05:25 Відповісти
Він привітав, а ваш Зе не звільнив жодного кримського татарина із російських тюрем.
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24.06.2020 05:57 Відповісти
З учорашнього дня, бют-ватні тролі, почали розганяти брехню про кумівство Пороха з мертвечуком. До чого б це?

Призвіще кума фуйла ви написали з великої літери, в знак поваги, за його співпрацю з тимошенко, проти України?
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24.06.2020 08:53 Відповісти
У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода - Цензор.НЕТ 4304

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.Тарас Шевченко
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24.06.2020 08:59 Відповісти
У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода - Цензор.НЕТ 1253
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24.06.2020 09:08 Відповісти
 
 