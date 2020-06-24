У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода

У Києві на День кримськотатарського прапора, 26 червня, заплановано кілька заходів.

Список оприлюднив у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Так, з 10:30 до 10:45 відбудеться церемонія урочистого підняття кримськотатарського прапора на флагштоку біля будівлі МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Потім, з 15:00 до 18:30 відбуватиметься автопробіг вулицями Києва, який стартує від Міжнародного виставкового центру і завершиться на Майдані Незалежності. При цьому, як повідомляється, пасажири-учасники автопробігу о 18:30 приєднаються до ходи-винесення великого кримськотатарського прапора.

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З 18:30 до 19:00 відбудеться урочиста хода - винос великого кримськотатарського прапора. Початок ходи - вулиця Хрещатик, 29/1 (орієнтир - магазин "Рошен" біля Бессарабського ринку). Хода завершиться на Майдані Незалежності.

Також із 19:00 до 20:00 заплановано мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора, на Майдані Незалежності.

Крім цього, 27 червня проведуть оновлення величезного кримськотатарського прапора, нанесеного на Оболонській набережній Києва.

"Організатори заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора, нагадують всім про необхідність використовувати на заходах індивідуальні засоби захисту - маски, рукавички, а також дотримуватися необхідної дистанції", - наголосив Чубаров.

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