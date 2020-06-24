У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода
У Києві на День кримськотатарського прапора, 26 червня, заплановано кілька заходів.
Список оприлюднив у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
Так, з 10:30 до 10:45 відбудеться церемонія урочистого підняття кримськотатарського прапора на флагштоку біля будівлі МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Потім, з 15:00 до 18:30 відбуватиметься автопробіг вулицями Києва, який стартує від Міжнародного виставкового центру і завершиться на Майдані Незалежності. При цьому, як повідомляється, пасажири-учасники автопробігу о 18:30 приєднаються до ходи-винесення великого кримськотатарського прапора.
З 18:30 до 19:00 відбудеться урочиста хода - винос великого кримськотатарського прапора. Початок ходи - вулиця Хрещатик, 29/1 (орієнтир - магазин "Рошен" біля Бессарабського ринку). Хода завершиться на Майдані Незалежності.
Також із 19:00 до 20:00 заплановано мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора, на Майдані Незалежності.
Крім цього, 27 червня проведуть оновлення величезного кримськотатарського прапора, нанесеного на Оболонській набережній Києва.
"Організатори заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора, нагадують всім про необхідність використовувати на заходах індивідуальні засоби захисту - маски, рукавички, а також дотримуватися необхідної дистанції", - наголосив Чубаров.
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Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -
День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
Призвіще кума фуйла ви написали з великої літери, в знак поваги, за його співпрацю з тимошенко, проти України?
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.Тарас Шевченко