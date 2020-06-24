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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія зібрала майже 10 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, - посол ЄС в Україні Маасікас

Єврокомісія зібрала майже 10 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, - посол ЄС в Україні Маасікас

У межах ініціативи Європейської комісії щодо створення фонду для розробки ліків і вакцини від коронавірусу вже зібрано 9,8 мільярда євро, хоча планувалося зібрати 7,5 мільярда.

Про це заявив Матті Маасікас, посол Європейського Союзу в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Результати (ініціативи ЄК "Глобальна відповідь", спрямованої на розробку вакцин і ліків проти коронавірусу. - Ред.) перевершили всі очікування. Я дуже радий говорити про це. Ідея полягала в тому, щоб зібрати €7,5 мільярда, але до теперішнього часу (до 8 червня.  - Ред.) вже є €9,8 мільярда. До кінця червня у нас може бути більше. І ці гроші, звичайно, мають бути направлені по всьому світу за допомогою засобів ЄС. І не тільки для вакцин, для розробки вакцин. А також для діагностики та терапії. Ініціатива Європейської комісії мала величезний успіх", - сказав Маасікас.

Також читайте: Вакцина проти коронавірусу може не дати тривалого імунітету, - головний інфекціоніст США Фаучі

Нагадаємо, на початку травня Єврокомісія провела захід зі збору коштів. Після його завершення Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. 4 мільярди із зібраного мають піти на розробку вакцини, 2 мільярди - на вивчення можливостей лікування, а 1,5 мільярда - на збільшення потужностей для тестування у світі.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Матті Маасікас (134) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Mне очень жаль, но я вынужден признать что курс Украины на интеграцию в ЕС, похоже, ошибочен. Зачем иметь дело с этой бандой сумасшедших "комиссаров" ? Стройте свою собственную экономику, не озираясь ни на кого. Нельзя больше зависеть от прихотей старых иностранных пердунов, возомнивших себя "владыками планеты".
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24.06.2020 05:31
+5
Зеленський свій мільйон доклав , як збирався ?
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24.06.2020 05:17
+4
Тебе,наверное ,мало!!
А люди работают! Ты знаешь,что уже 11 вакцин(в Мире) проходят испытания на добровольцах? И 2 вакцины разработали в Германии В Тюбингене?
А ты знаешь,что англичане применили известное 50 лет лекарство, недорогое и доступное,которое уменьшает смертность на 30%?
И не ты собирал ти деньги,а первый побежишь вакцинироваться!!!
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24.06.2020 03:31
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Тебе,наверное ,мало!!
А люди работают! Ты знаешь,что уже 11 вакцин(в Мире) проходят испытания на добровольцах? И 2 вакцины разработали в Германии В Тюбингене?
А ты знаешь,что англичане применили известное 50 лет лекарство, недорогое и доступное,которое уменьшает смертность на 30%?
И не ты собирал ти деньги,а первый побежишь вакцинироваться!!!
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24.06.2020 03:31 Відповісти
Лаборатория для работы с вирусами и оборудование далеко не 5 копеек стоит. Да и вирусолог за зарплату грузчика работать не станет (правда, чиновники в Украине так не думают).
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24.06.2020 07:42 Відповісти
не... она хочет подтверждения, что её перепуг на самом деле есть высшая мудрость.
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24.06.2020 04:00 Відповісти
Разработка,изучение врзможностей,увелечение мощностей-это вам не хухрымукры,это-откат по-европейски...
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24.06.2020 04:53 Відповісти
"мухры )))
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24.06.2020 04:58 Відповісти
Зеленський свій мільйон доклав , як збирався ?
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24.06.2020 05:17 Відповісти
Интересно, сколько времени ещё левоглобалистской сволочи удастся морочить людям головы этим макароно-вирусом ?
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24.06.2020 05:24 Відповісти
Mне очень жаль, но я вынужден признать что курс Украины на интеграцию в ЕС, похоже, ошибочен. Зачем иметь дело с этой бандой сумасшедших "комиссаров" ? Стройте свою собственную экономику, не озираясь ни на кого. Нельзя больше зависеть от прихотей старых иностранных пердунов, возомнивших себя "владыками планеты".
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24.06.2020 05:31 Відповісти
Той самий радянський союз , але ще й не зацікавлений в сильній і успішній Україні , лише , як в "совку" на правах "молодшого брата" , тобто дешевого постачальника ресурсів , природніх і людських .
Чи не виникало у Вас питань щодо кількості іноземних автомобільних заводів на росії ? Форд , Рено , дженерал моторз , Фольксваген ...Захід не буде інвестувати в ворога , то ж кому Європа друг ?
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24.06.2020 05:56 Відповісти
Треба уважніше придивитись до арабських країн , але із слабкими , млявими і кволими ніхто не хоче мати справу . Pakistan Zindabad ! Бо нікому не віддав своєї ядерної зброї ! А як йх гнути намагались !
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24.06.2020 06:02 Відповісти
А шо, в пакистане мусульмане лучше живут?
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24.06.2020 09:09 Відповісти
Сумашедшие те кто верит что госудаство это благотворительный фонд, а политики отцы неразумного народа. Государство страна дураков где все как в сказке про буратино. Прямая демократия республики громад где дурь каждого видна это и есть замена системы.
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24.06.2020 06:20 Відповісти
"Прямая демократия" уже показала себя в прошлом году: на роль "президента" попал шут гороховый. Вам этого мало ?
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24.06.2020 06:42 Відповісти
Прямая демокиатия это когда на Запорожской сичи через пару месяцев выбрали себе нового клоуна а старого по Днепру пускали плыть за утрату доверия и времени.
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24.06.2020 09:14 Відповісти
Ну, сейчас более гуманные времена. Однако, за убийство Антоненко и Кузьменко, предложенный вами вариант - вполне справедливый.
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24.06.2020 09:35 Відповісти
Лохи 🤫😂,а вот президент Зеленский обещает реальный миллион долларов🤦
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24.06.2020 06:47 Відповісти
Ну а тем, кто умер уже не расскажешь.
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24.06.2020 09:08 Відповісти
Цікаво куди пішли наші мільярди гривень, як шо доплат нема, засобів захисту нема, закупівлі препаратів нема...
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24.06.2020 08:25 Відповісти
Где-нибудь на кипрском или монакском счету Квартала.
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24.06.2020 11:16 Відповісти
 
 