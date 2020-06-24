Єврокомісія зібрала майже 10 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, - посол ЄС в Україні Маасікас

У межах ініціативи Європейської комісії щодо створення фонду для розробки ліків і вакцини від коронавірусу вже зібрано 9,8 мільярда євро, хоча планувалося зібрати 7,5 мільярда.

Про це заявив Матті Маасікас, посол Європейського Союзу в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Результати (ініціативи ЄК "Глобальна відповідь", спрямованої на розробку вакцин і ліків проти коронавірусу. - Ред.) перевершили всі очікування. Я дуже радий говорити про це. Ідея полягала в тому, щоб зібрати €7,5 мільярда, але до теперішнього часу (до 8 червня. - Ред.) вже є €9,8 мільярда. До кінця червня у нас може бути більше. І ці гроші, звичайно, мають бути направлені по всьому світу за допомогою засобів ЄС. І не тільки для вакцин, для розробки вакцин. А також для діагностики та терапії. Ініціатива Європейської комісії мала величезний успіх", - сказав Маасікас.

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Нагадаємо, на початку травня Єврокомісія провела захід зі збору коштів. Після його завершення Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. 4 мільярди із зібраного мають піти на розробку вакцини, 2 мільярди - на вивчення можливостей лікування, а 1,5 мільярда - на збільшення потужностей для тестування у світі.