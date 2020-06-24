Ухвалення поправок до Конституції РФ не узаконить окупацію Криму, - в МЗС України відповіли на заяви Клішаса
Конституційні поправки, що закріплюють суверенітет і територіальну цілісність Росії, ніяк не вплинуть на незаконність окупації Криму з точки зору міжнародного права.
Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна зі сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права", - зазначила представниця МЗС.
Катерина Зеленко також висловила переконаність у тому, що в майбутньому Росія обов'язково повернеться до теми окупації Криму, попри нинішнє небажання Кремля вести переговори про деокупацію півострова.
"Врешті-решт, їй доведеться повернутися в конструктивне русло виконання норм міжнародного права. Це завдання не тільки України, а й усіх країн-партнерів, оскільки мілітаризація Криму загрожує безпеці всього Чорноморського регіону", - підсумувала Зеленко.
Нагадаємо, російський сенатор Андрій Клішас сказав, що запропонована Володимиром Путіним поправка до Конституції Росії про захист суверенітету країни необхідна для того, щоб "жоден орган державної влади, включно з президентом, або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні".
У Росії та окупованому нею Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
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1. Крым-это Украина.....
2. Россия -это не государство...
выбор краткий и емкий...выбирать России... за аннексию части чужой территории оккупацию и войну следуют Контрибуции и репарации денонсация части территорий принадлежавших врагу перераспределение страны агрессора ее границ в рамках победы.. т.е. победителей не судят был всегда.. Путин бы почитал Протоколы в том числе секретные Постдамской конференции 1945 годаПотсда́мская конференция (также Берлинская конференция) - третья и последняя официальная встреча лидеров «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) большой тройки » - трёх крупнейших держав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F антигитлеровской коалиции во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне . В конференции участвовали председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Совета народных комиссаров СССР и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B Государственного комитета обороны СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. В. Сталин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8 Г. Трумэн , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министры Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD У. Черчилль (до 25 июля) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 К. Эттли (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1945) 28 июля ). Потсдамская конференция состоялась после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 победы над гитлеровской Германией и в преддверии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 вступления СССР в войну с Японией для выработки послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в непосредственной близости от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлина , разрушенной столицы поверженной Германии, в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC Потсдаме во дворце https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%84 Цецилиенхоф . В повестку Потсдамской конференции в первую очередь вошли вопросы, относившиеся к побеждённой Германии: переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесённого другим странам, а также наказание нацистских преступников, деятельность которых обернулась неисчислимыми бедствиями и страданиями человечества. На конференции в Потсдаме также обсуждались вопросы мирного урегулирования отношений со странами, воевавшими на стороне Германии, - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. Участники конференции также обменялись мнениями по вопросу восстановления государственной самостоятельности Австрии, а также помощи в возрождении и развитии союзных стран Польши и Югославииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_4-1 [1] .
Південний або узбережний. Діалект колишніх мешканців південного узбережжя Криму належить до огузької підгрупи і є дуже близьким до турецької мови. Цей діалект містить велику кількість грецьких та італійських запозичень через те, що більшість кримських татар південного узбережжя є нащадками тюркізованих та ісламізованих греків і генуезців.
А Крим дійсно не є землею росії, яка з'явилася лише при Петрі І.
Окупаційна адміністрація кремлівських фашистів загарбників тимчасово анексованого Криму хоче, щоб у цьому захопленому українському півострову була друга назва - Республіка Крим - Таврида. На користь такого рішення зокрема висловився самозваний «віце-прем'єр окупованого Криму» і «постійний представник республіки» при президенті ( )(уйлу) ворожою нам країни-агресора Георгій Мурадов. Про це повідомляє «Российская газета». Маємо намір використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним ще і історичне, яке б звучало так: Республіка Крим - Таврида» чи Таврида - Крим, - сказав окупант. А краще б ці кляті окупанти змінили вигадану москалями назву Росія на своє дійсне історичне Московський улус "Золотої орди"
После обретения Украиной независимости руководители официального правительства УНР в эмиграции по инициативе Мыколы Плавьюка приняли в марте 1992 года решение прекратить деятельность законного эмиграционного украинского правительства и передать полномочия государства УНР властям уже независимой суверенной Украины Руси. И в августе 1992 года президент УНР Мыкола Плавьюк, возглавлявший делегацию правительства УНР, на историческом торжественном заседании Верховной Рады Украины передал Президенту Леониду Кравчуку Высочайшие клейноды и грамоту УНР, подтверждавшую, что вновь восстановленное и провозглашенное в 1991 году суверенное государство Республика Украина является правопреемником государства Украинской Народной Республики УНР.
А 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, выходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет усср торжественно провозглашает независимость Украины и восстановление самостоятельного суверенного украинского государства - Украины. ВСЯ территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на ВСЕЙ территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения.
Вот Эстония (я свидетель) упорно потребовала вывода всех войск и поэтому без проблем была принята в Нато