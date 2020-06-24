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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

23 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Оріхове і Луганське ворог обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя противник застосував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а біля Водяного агресор здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність.

Від початку поточної доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.

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Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного. Також під прицілом з гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися околиці Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники здійснили обстріл гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Хутора Вільного.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушили активність противника.

За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 02

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обстріл (28523) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7686
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9880
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24.06.2020 07:20 Відповісти
мало щоб воно просто здохло, треба щоб воно гнило й конало при цьому нікчемному існуванні в свому смердячому шматку м'яса під амфітаміном до свого здиху як його кумир адольф і саме завішалось, прокляте
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24.06.2020 07:38 Відповісти
Героям Слава!!!
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24.06.2020 08:16 Відповісти
https://twitter.com/sjvkPdD8TuZ9J0O
https://twitter.com/sjvkPdD8TuZ9J0O

Європейська Солідарність Мостиська

@sjvkPdD8TuZ9J0O

·https://twitter.com/sjvkPdD8TuZ9J0O/status/1275674614841192449 2 ч

Міністр оборони підтвердив МАСОВЕ скорочення в ЗСУ​ - 40 тисяч посад ідуть "під ніж": Генерал Забродський б'є на сполох
показати весь коментар
24.06.2020 12:18 Відповісти
 
 