Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
23 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Оріхове і Луганське ворог обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя противник застосував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а біля Водяного агресор здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність.
Від початку поточної доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.
Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного. Також під прицілом з гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися околиці Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники здійснили обстріл гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Хутора Вільного.
"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушили активність противника.
За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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