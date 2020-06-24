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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 23 червня, підтвердили 119 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 23 червня на Рівненщині проведено 280 ПЛР-досліджень і підтверджено 53 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 23 червня на Рівненщині підтверджено 66 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 85 років.

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Всього в області зареєстровано 3155 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 61 випадок летальний. Перемогли COVID-19 1582 людини.

У роботі лабораторій області залишаються 615 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА 04
На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА 05

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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