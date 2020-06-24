У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв
Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 162 994 зараження COVID-19 за добу, понад 9,3 млн випадків інфікування COVID-19, одужали понад 5 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 359 279 випадків інфікування і 479 879 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 123 473 (+863 за добу), хворих - 2 424 128 (+36 015 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 151 479 інфікованих (+40 131 за добу) і 52 771 (+1364 за добу) летальний випадок.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 599 705 осіб (+7425 за добу), кількість смертей - 8359 (+153 за добу).
В Індії 456 115 хворих (+15 665 за добу), 14 483 летальні випадки (+468 за добу).
У Великій Британії - 306 210 хворих (+921 за добу), померли 42 927 пацієнтів (+280).
В Іспанії зареєстрували 293 832 (+248 за добу) пацієнта, померли 28 325 (+1).
У Перу 260 810 інфікованих (+3363), 8404 летальні випадки (+181 за добу).
Чилі випередило Італію за кількістю хворих - 250 767 хворих (+3804 за добу), 4505 смертей (+3)
В Італії зафіксували COVID-19 у 238 833 (+113) осіб. Померли 34 675 (+18) осіб.
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ольгинскому ...ую....!
триває "денно і нощно"..
на грип є ліки.
Є вакцина.
Є чим лікувати.
Що Є від Ковід ?
Хінін від малярії?
Вірус ЗАВЖДИ Сильніший від "ослабленої фракції" у вакцинах.
https://med.obozrevatel.com/ukr/medical/vcheni-nazvali-dovichni-naslidki-covid-19.htm#bottom-of-news-full
Кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.
Про це повідомило https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії.
Експерти стверджують, що вірус може викликати, серед інших наслідків, ураження мозку і підвищений ризик хвороби Альцгеймера.(*** а ще діабет -про це говорять інші джерела)
Вчені уточнили, що у 30% тих, хто вилікувалися від коронавіруса, в подальшому може розвинутися фіброз легенів, у 50% - довічні фізичні, когнітивні і психологічні порушення.
Приблизно 70% людей, що одужали, загрожують маячні розлади. У кожного десятого виписаного британця діагностують гостре ураження серця. і це все незалежно від віку -він значення не має -бо це вже -до смерті..
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ЦЕ тим,хто "топить" за те,щоб "здобуття колективного імунітету" всього населення за
шведськимбілоруським варіантом