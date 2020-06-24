У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв

Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 162 994 зараження COVID-19 за добу, понад 9,3 млн випадків інфікування COVID-19, одужали понад 5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 359 279 випадків інфікування і 479 879 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 123 473 (+863 за добу), хворих - 2 424 128 (+36 015 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 151 479 інфікованих (+40 131 за добу) і 52 771 (+1364 за добу) летальний випадок.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 599 705 осіб (+7425 за добу), кількість смертей - 8359 (+153 за добу).

В Індії 456 115 хворих (+15 665 за добу), 14 483 летальні випадки (+468 за добу).

У Великій Британії - 306 210 хворих (+921 за добу), померли 42 927 пацієнтів (+280).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В Іспанії зареєстрували 293 832 (+248 за добу) пацієнта, померли 28 325 (+1).

У Перу 260 810 інфікованих (+3363), 8404 летальні випадки (+181 за добу).

Чилі випередило Італію за кількістю хворих - 250 767 хворих (+3804 за добу), 4505 смертей (+3)

В Італії зафіксували COVID-19 у 238 833 (+113) осіб. Померли 34 675 (+18) осіб.