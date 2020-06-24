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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв

У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв

Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 162 994 зараження COVID-19 за добу, понад 9,3 млн випадків інфікування COVID-19, одужали понад 5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 359 279 випадків інфікування і 479 879 смертей через коронавірус.

У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 123 473 (+863 за добу), хворих - 2 424 128 (+36 015 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 151 479 інфікованих (+40 131 за добу) і 52 771 (+1364 за добу) летальний випадок.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 599 705 осіб (+7425 за добу), кількість смертей - 8359 (+153 за добу).

В Індії 456 115 хворих (+15 665 за добу), 14 483 летальні випадки (+468 за добу).

У Великій Британії - 306 210 хворих (+921 за добу), померли 42 927 пацієнтів (+280).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В Іспанії зареєстрували 293 832 (+248 за добу) пацієнта, померли 28 325 (+1).

У Перу 260 810 інфікованих (+3363), 8404 летальні випадки (+181 за добу).

Чилі випередило Італію за кількістю хворих - 250 767 хворих (+3804 за добу), 4505 смертей (+3)

В Італії зафіксували COVID-19 у 238 833 (+113) осіб. Померли 34 675 (+18) осіб.

У світі зростає добова захворюваність на COVID-19 - 162,9 тис. Загалом зареєстровано понад 9,3 млн випадків зараження та 479,8 тис. жертв 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв - Цензор.НЕТ 674
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24.06.2020 08:21
+1
антитела живут около двух месяцев. вирус мутирует. какой смысл в вакцине?
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24.06.2020 08:23
+1
угу. 4 раза в час.
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24.06.2020 08:24
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А ті, хто не вірять у існування короновірусу відмовляться від вакцинації?
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24.06.2020 08:17 Відповісти
антитела живут около двух месяцев. вирус мутирует. какой смысл в вакцине?
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24.06.2020 08:23 Відповісти
бабла срубить... и не только. миф о вакцине играет важную роль в мутных плясках властей вокруг вирусочка
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24.06.2020 08:25 Відповісти
кому не спится в ночь глухую !?

ольгинскому ...ую....!
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24.06.2020 09:02 Відповісти
держи уже 11.80, попрошайка лахтинская.
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24.06.2020 09:06 Відповісти
пісня хором ольгінської пі..арасні :"Заражайся Украино и умри!"
триває "денно і нощно"..
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24.06.2020 09:08 Відповісти
Вірус дійсно мутує, але я не знаю наскільки широкої дії будуть різні вакцини, які розробляють і вже випробують. Треба розробникам задати питання. А у Вас я запитаю щодо ліків проти короновірусу. Якщо захворіють ті, які не вірять у короновірус, то вони відмовляться від ліків і лікування?
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24.06.2020 08:27 Відповісти
те, кто не лечится, может и помереть. и не важно - коровавирус то, грипп или ветрянка. так что вакцина - это не панацея.
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24.06.2020 08:33 Відповісти
Я запитував про те, чи вони відмовляться від лікування?
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24.06.2020 08:36 Відповісти
ну если больной на всю голову, тогда возможно. хотя, таких лечат насильно.
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24.06.2020 08:45 Відповісти
https://www.mk.ru/video/2020/02/26/kitayskie-policeyskie-trenirovalis-lovit-nositeley-koronavirusa-sachkom.html Китайский спецназ показал вылавливание носителей коронавируса сачком
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24.06.2020 08:49 Відповісти
с какой радости? они же несут все дурантинные убытки!
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24.06.2020 08:47 Відповісти
дурантинофілам.

на грип є ліки.
Є вакцина.
Є чим лікувати.

Що Є від Ковід ?
Хінін від малярії?
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24.06.2020 09:05 Відповісти
вакцина тим,хто вже інфікований не допоможе..
Вірус ЗАВЖДИ Сильніший від "ослабленої фракції" у вакцинах.
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24.06.2020 09:06 Відповісти
В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв - Цензор.НЕТ 674
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24.06.2020 08:21 Відповісти
А якщо дехто віддасть свій зуб, то буде швидше чистити зуби.
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24.06.2020 08:23 Відповісти
А щоб зуби були здорові ..треба їсти меньше цукерок .
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24.06.2020 08:25 Відповісти
Зе обіцяв віддати зуб. Він швидше чистить зуби? Про цукерки не до мене, бо у мене повно меду.
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24.06.2020 08:28 Відповісти
Зеліна мама чистить зуби швидше, якщо в кібітці є вода.
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24.06.2020 08:27 Відповісти
А зубів менше😄
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24.06.2020 08:29 Відповісти
угу. 4 раза в час.
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24.06.2020 08:24 Відповісти
Вчені назвали довічні наслідки COVID-19



https://med.obozrevatel.com/ukr/medical/vcheni-nazvali-dovichni-naslidki-covid-19.htm#bottom-of-news-full
Кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.

Про це повідомило https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Експерти стверджують, що вірус може викликати, серед інших наслідків, ураження мозку і підвищений ризик хвороби Альцгеймера.(*** а ще діабет -про це говорять інші джерела)

Вчені уточнили, що у 30% тих, хто вилікувалися від коронавіруса, в подальшому може розвинутися фіброз легенів, у 50% - довічні фізичні, когнітивні і психологічні порушення.
Приблизно 70% людей, що одужали, загрожують маячні розлади. У кожного десятого виписаного британця діагностують гостре ураження серця. і це все незалежно від віку -він значення не має -бо це вже -до смерті..
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ЦЕ тим,хто "топить" за те,щоб "здобуття колективного імунітету" всього населення за шведськимбілоруським варіантом
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24.06.2020 09:01 Відповісти
 
 