Кількість важких пацієнтів із COVID-19 на Закарпатті збільшилася: ті, які в середньому стані, більше наближені до важкого, - директор обласної лікарні

Кількість важкохворих пацієнтів із COVID-19 в обласній інфекційній лікарні Закарпаття збільшилася до 10%.

Про це виданню uzhgorod.net.ua повідомив директор КНП "Обласна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість важких хворих збільшилася: якщо аналізувати тільки по обласній інфекційній лікарні, то важких пацієнтів із COVID-19 в середньому 10 % при тому, що було в межах 7-8 %. "Кількість важких хворих збільшилася. І ті, які в середньому стані, то можна сказати, що вони більше наближені до важкого, і всі кисневозалежні", - додав Поляк.

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Він знову наголосив, що причиною цієї ситуації є недотримання карантинних умов і закликав дотримуватися маскового режиму, використовувати рукавички під час відвідування велелюдних місць (ринків, супермаркетів тощо), а також ретельно мити руки з милом та користуватися дезінфектантами.