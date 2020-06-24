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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість важких пацієнтів із COVID-19 на Закарпатті збільшилася: ті, які в середньому стані, більше наближені до важкого, - директор обласної лікарні

Кількість важких пацієнтів із COVID-19 на Закарпатті збільшилася: ті, які в середньому стані, більше наближені до важкого, - директор обласної лікарні

Кількість важкохворих пацієнтів із COVID-19 в обласній інфекційній лікарні Закарпаття збільшилася до 10%.

Про це виданню uzhgorod.net.ua повідомив директор КНП "Обласна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість важких хворих збільшилася: якщо аналізувати тільки по обласній інфекційній лікарні, то важких пацієнтів із COVID-19 в середньому 10 % при тому, що було в межах 7-8 %. "Кількість важких хворих збільшилася. І ті, які в середньому стані, то можна сказати, що вони більше наближені до важкого, і всі кисневозалежні", - додав Поляк.

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Він знову наголосив, що причиною цієї ситуації є недотримання карантинних умов і закликав дотримуватися маскового режиму, використовувати рукавички під час відвідування велелюдних місць (ринків, супермаркетів тощо), а також ретельно мити руки з милом та користуватися дезінфектантами.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2049)


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А де це крисолов затихарився?
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24.06.2020 08:38 Відповісти
ну не вірять порохоботи у існування коронавірусу, ну не вірять і все
вони впевненні, що це вигадки Зеленського аби був привід зруйнувати Україну
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24.06.2020 08:50 Відповісти
А в що вони повинні вірити (до речі не тільки адепти Зеленського), якщо твій президент сам порушує своі же антивірусні заходи? Вони думають - він бреше що вірус дуже небезпечний , бо сам не боітся. Безвідповідальність та інфантелізм
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24.06.2020 10:11 Відповісти
 
 