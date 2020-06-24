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Новини
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Шмигаль терміново вилетів на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилітає на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. За інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 187 населених пунктів, порушено транспортне сполучення із 8 селами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі в середу вранці.

"Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", - написав Шмигаль.

"Станом на 7 год. 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8); 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська – 4444, Чернівецька – 422, Львівська – 110); 5 фельдшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області; затопленими 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська – 2935, Чернівецька – 257, Львівська – 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 8688, Чернівецька – 533, Львівська – 168), 3 тис. 286 колодязів (Івано-Франківська – 3 тис. 136 та Львівська - 150); порушено транспортне сполучення із 8 населеними пунктами (Чернівецька – 6, Львівська – 2)", - повідомляє пресслужба ДСНС.

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За інформацією рятувальників, евакуйовано – 389 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей, Львівська область – 3); перевезено через підтоплені ділянки доріг 124 особи, з них 2 дітей (Львівська область); тимчасово відселено 386 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 осіб та 333 од. техніки, з них від ДСНС 642 рятувальників о/с та 141 од. техніки.

Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області 24 червня очікується підйом води в річці Прут, унаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.

Автор: 

Буковина (848) паводок (233) потоп (85) Івано-Франківська область (950) Шмигаль Денис (4574) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+12
Відро взяв з собою?
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24.06.2020 08:40
+11
он поскакал налаживать контрабанду корабельных сосен,
зачем ему ведро ?
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24.06.2020 08:44
+8
Навіщо? Шампури взяв, дрова найдуть...
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24.06.2020 08:41
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Відро взяв з собою?
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24.06.2020 08:40 Відповісти
Навіщо? Шампури взяв, дрова найдуть...
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24.06.2020 08:41 Відповісти
Дрова з букв, який рубають?
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24.06.2020 08:42 Відповісти
Та там різні тріски летять... І сосни є, чи корабельні не знаю, море задалеко.
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24.06.2020 08:45 Відповісти
Буку...
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24.06.2020 08:58 Відповісти
он поскакал налаживать контрабанду корабельных сосен,
зачем ему ведро ?
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24.06.2020 08:44 Відповісти
А що Шмигаль реально може зробити?
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24.06.2020 08:42 Відповісти
Ну если само шмыгло...то тогда да...все пройдет и всех попустит...
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24.06.2020 08:42 Відповісти
Отель хоть нормальный для него там подобрали,не смоет нашего ахметовца-координатора куда нибудь далеко.
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24.06.2020 08:43 Відповісти
На Прикарпатті підтоплено 187 населених пунктів, 90 мостів зруйновано, 2 людей загинули

Затопило притулки з тваринами, собак рятують
https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/06/24/111347/view
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24.06.2020 08:45 Відповісти
А от собачок шкода..
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24.06.2020 08:52 Відповісти
членограй зеленский
корабельная палка
охметовская шмыга
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24.06.2020 08:46 Відповісти
Откашлялся?
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24.06.2020 09:06 Відповісти
Шмыга? а чё не начальник ГСЧС? или Шмыга лучше разбирается?
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24.06.2020 08:55 Відповісти
Дорубуйте смереки - що там ті повені...
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24.06.2020 08:56 Відповісти
А где министр МЧС ? То горит у него в лесах , то топит села
ГДЕ БЫЛИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ , если большая вода уже шла по Тисе ????
Где мешки с песком ?
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24.06.2020 09:03 Відповісти
Видно все деньги ушли на дорогой хфранцузський вертолльот😀😀😀
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24.06.2020 09:04 Відповісти
По водным бассейнам Тисы и Днестра высокая вода - уже неделю
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24.06.2020 09:06 Відповісти
Мабуть зі Шкіряком повезли гуманітарку в Гімалаї.
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24.06.2020 09:20 Відповісти
Тищенко в пісочниці вивіз.
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24.06.2020 10:05 Відповісти
Может для начала запретить вырубку лесов и начать высадку новых???? Чего сраку катать туда- сюда? Что он там хочет увидеть??? У него есть замы- шмамы? Хватит показухи! Работайте, ёпт!
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24.06.2020 09:06 Відповісти
Головне взяти гостру сокіру щоб вирубувати затори які заважають вивозити ліс під виглядом дров до ЄС. Не забути взяти міністра з мінприроди це міндармоїдів, який тільки тирить хабарі на ліцензіях, члена з мінстат, яке не бачить як зменшились площі лісів, хоч карта з гугла все чудово показує який рівень корупції і пофіїзму владних олігофренів. Ну і Шмигаля біля літака зустріти зеленим баблом і гімном лісовирубальнимків - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 09:17 Відповісти
Прокляття України Осел Апокаліпсису
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24.06.2020 09:19 Відповісти
я даже не знаю сумел бы я подобрать более точное определение))))))
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24.06.2020 09:25 Відповісти
Лопаты, вёдра, топоры взял с собой?
Чё он туда попёрся????
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24.06.2020 09:24 Відповісти
а где обкуренный клоун?
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24.06.2020 09:52 Відповісти
баран шмигаль може створити тільки хаос, а не коордініровать.
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24.06.2020 09:52 Відповісти
Приїхав зняти бабло з лісорубів... Поговорити про тендери на відновлення і дамби...
Реально якщо зараз не знесуть всю вертикаль по області то це буде катастрофа, багато участків які віддаленні вже практично лисі...
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24.06.2020 10:30 Відповісти
Ага, Закрпатье уже неделю плавает, а оно "срочно" вылетает.
Так же, ***@ь, "срочно" Зеля возвращался из Омана, когда наш самолет сбили.
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24.06.2020 10:57 Відповісти
Компанію Ikea спіймали на продажу меблів з незаконно вирубаних в українських Карпатах дерев, - розслідування.Про це йдеться у 18-місячному розслідуванні британської неурядової організації https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr Earthsight .
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24.06.2020 11:35 Відповісти
 
 