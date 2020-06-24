Шмигаль терміново вилетів на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилітає на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. За інформацією ДСНС, підтопленими залишаються 187 населених пунктів, порушено транспортне сполучення із 8 селами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму Telegram-каналі в середу вранці.

"Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", - написав Шмигаль.

"Станом на 7 год. 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8); 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська – 4444, Чернівецька – 422, Львівська – 110); 5 фельдшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області; затопленими 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська – 2935, Чернівецька – 257, Львівська – 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 8688, Чернівецька – 533, Львівська – 168), 3 тис. 286 колодязів (Івано-Франківська – 3 тис. 136 та Львівська - 150); порушено транспортне сполучення із 8 населеними пунктами (Чернівецька – 6, Львівська – 2)", - повідомляє пресслужба ДСНС.

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За інформацією рятувальників, евакуйовано – 389 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей, Львівська область – 3); перевезено через підтоплені ділянки доріг 124 особи, з них 2 дітей (Львівська область); тимчасово відселено 386 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 осіб та 333 од. техніки, з них від ДСНС 642 рятувальників о/с та 141 од. техніки.

Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області 24 червня очікується підйом води в річці Прут, унаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.