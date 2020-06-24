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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 203 нові випадки COVID-19, загалом 4423 інфікованих і 120 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 203 нові випадки COVID-19, загалом 4423 інфікованих і 120 померлих, - міськрада

Станом на ранок 24 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4423 випадки інфікування коронавірусом, з них 120 - летальні, 700 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5857 осіб, госпіталізовані - 995, на амбулаторному лікуванні - 4862 особи, виписані - 809 осіб. Зараз у лікарні перебуває 186 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 861 ПЛР-тест, з них з нових проб - 651 ПЛР-тест. Отже, 203 - позитивні, з них з нових проб - 167. Серед них львів`ян - 62. Загалом у роботу взяли 532 проби, залишок у холодильнику - 1200 проб.

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Як повідомлялося раніше, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2428)


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Чи будуть відмовлятися від лікування ті, хто не вірить, що інфекція короновірусу є важкою хворобою?
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24.06.2020 08:55 Відповісти
 
 