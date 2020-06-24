В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків
Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків COVID-19. За добу - 940 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 940 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 833). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був 19 червня - 921 випадок, перед цим 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 34 984 випадки коронавірусної інфекції.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 23), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4), Львівській (3) Рівненській (3) і Волинській (3) областях.
За останню добу одужали 453 особи (добою раніше - 314), загалом - 17 409.
Загалом в Україні зараз хворіють 20 554 особи, що на 471 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126) областях, Києві (99), Закарпатській (78) і Волинській (61) областях.
У Херсонській області нових випадків COVID-19 не виявили.
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когда их банить начнут уже? изо дня в день одно и тоже пишут фейкометы пригожинские
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).
16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.
Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
Главная их задача - побольше истерить и забивать голову лохов страхами и шулерской "информацией". Рецепты гебельсовской пропаганды хорошо прижились в рядах штатных короноботов.
Вирус есть и будет вне зависимости от того есть карантин или нет. Пока не переболеет основная масса людей и не выработается устойчивый иммунитет. Карантин может лишь несколько замедлить нарастание заболеваний. Но ведь нужно учитывать и негативные последствия карантина и разрушение бюджета и экономики.