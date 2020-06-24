В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків COVID-19. За добу - 940 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 940 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 833). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був 19 червня - 921 випадок, перед цим 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 34 984 випадки коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 203 нові випадки COVID-19, загалом 4423 інфікованих і 120 померлих, - міськрада

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 23), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4), Львівській (3) Рівненській (3) і Волинській (3) областях.

За останню добу одужали 453 особи (добою раніше - 314), загалом - 17 409.

Загалом в Україні зараз хворіють 20 554 особи, що на 471 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126) областях, Києві (99), Закарпатській (78) і Волинській (61) областях.

У Херсонській області нових випадків COVID-19 не виявили.











