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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків

В Україні

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків COVID-19. За добу - 940 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 940 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 833). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був 19 червня - 921 випадок, перед цим 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 34 984 випадки коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 203 нові випадки COVID-19, загалом 4423 інфікованих і 120 померлих, - міськрада

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 23), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4), Львівській (3) Рівненській (3) і Волинській (3) областях.

За останню добу одужали 453 особи (добою раніше - 314), загалом - 17 409.

Загалом в Україні зараз хворіють 20 554 особи, що на 471 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126) областях, Києві (99), Закарпатській (78) і Волинській (61) областях.

У Херсонській області нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 01
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 02
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 03
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 04
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 05
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
их выгонять низя. Степашка каждое утро классные брифинги проводит - не хуже номеров 95-го квартала, а Ляшко из каждого утюга кричит, что мы все умрём, если соберёмся на митинг против бубочки.
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24.06.2020 09:05
+13
Бубочка мудак по жизни . не зависимости от карантинных мероприятий
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24.06.2020 09:42
+11
Короче говоря, пора открывать ночные клубы, пляжи и бордели.
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24.06.2020 09:03
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При 250 новых случаев в сутки они закрыли даже парки. При 1000 новых случаев в сутки открыли все. Выдающиеся лидеры современности! Спасибо жителям Кривбасса за президента ....
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24.06.2020 14:59 Відповісти
Так что необходимо сейчас делать? Давайте предложения!
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24.06.2020 19:03 Відповісти
Почитати статистику померлих від "ковіду" і від решти факторів.
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25.06.2020 08:40 Відповісти
Начинать надо с того, что не выбирать вороватых идиотов во власть!
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25.06.2020 10:47 Відповісти
Если б не открыли люди б уже давно пи..дили таких коронаистеричек как ты
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24.06.2020 19:09 Відповісти
О, синьор! Какой стиль, какой слог! Шо , быдлота, ПТУ по специальности плиточник-штукатур закончило??
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24.06.2020 19:24 Відповісти
В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75% В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків - Цензор.НЕТ 2982 https://censor.net/n3204031
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24.06.2020 22:47 Відповісти
как то стало слишком много разного тролятины настойчиво уговаривающей всех что ковид это фейк, никто не умирает, больницы пустые и траляля короче дальше...
когда их банить начнут уже? изо дня в день одно и тоже пишут фейкометы пригожинские
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24.06.2020 15:01 Відповісти
Последнее предложение очень самокритично, молодец.
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24.06.2020 18:21 Відповісти
https://censor.net/user/207608 Да вам похоже шо так кирдык , шо так потому шо с мозгами напряженка
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24.06.2020 15:33 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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24.06.2020 16:17 Відповісти
тому треба вірити всесвітньо відомому вірусологу Віталію Кличко
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24.06.2020 18:12 Відповісти
REM MER для тебя https://youtu.be/cM7kxzhwj4k
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24.06.2020 22:59 Відповісти
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
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24.06.2020 18:13 Відповісти
На зомбированных дурников и расчитаны ежедневные проповеди Степанова.
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24.06.2020 18:24 Відповісти
да все лохам впаривают этот вирус лиш бы не работать повод нашли себе теперь вирус виноватво всем
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24.06.2020 18:55 Відповісти
Особенно на цензоре смотрю концентрация ковидоисторичек высокая
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24.06.2020 19:16 Відповісти
В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків - Цензор.НЕТ 1300 https://censor.net/user/231790

Главная их задача - побольше истерить и забивать голову лохов страхами и шулерской "информацией". Рецепты гебельсовской пропаганды хорошо прижились в рядах штатных короноботов.
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24.06.2020 21:46 Відповісти
https://youtu.be/cM7kxzhwj4k
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24.06.2020 22:56 Відповісти
да хороший повод не открывать школы
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24.06.2020 18:53 Відповісти
В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев

Вирус есть и будет вне зависимости от того есть карантин или нет. Пока не переболеет основная масса людей и не выработается устойчивый иммунитет. Карантин может лишь несколько замедлить нарастание заболеваний. Но ведь нужно учитывать и негативные последствия карантина и разрушение бюджета и экономики.
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25.06.2020 03:06 Відповісти
Пора начать анализировать работу МОЗ и те виды схем и коррупции которые они совершают под прикрытием короновируса, спекулируя на теме COVID-19
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25.06.2020 03:10 Відповісти
Кому починати цей аналіз? Бородатому Нєфьодову? Корупція на таможні, за якого, стала системним явищем? І збільшилась в рази, навіть в порівнянні з часами мародера Порошенка?
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25.06.2020 08:44 Відповісти
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