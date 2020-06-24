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82 дитини і 105 медиків інфікувалися COVID-19 за минулу добу, загалом 2 872 дитини та 6 243 медпрацівники, - Степанов
З початку пандемії COVID-19 захворіли 2 872 дитини та 6 243 медичні працівники.
Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу у нас захворіло 940 осіб. З них 82 дитини, а також 105 медпрацівників. Це черговий антирекорд, такі антирекорди ми спостерігаємо протягом майже двох тижнів. Були госпіталізовані 217 осіб", - зазначив міністр.
16 летальних випадків зафіксували за минулу добу. При цьому одужали 453 пацієнти.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 39 014 осіб. 2 872 дитини, а також 6 243 медпрацівники. Загалом одужали 17 409 осіб, а летальних випадків 1 051", - додав Степанов.
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Vova Kalko
показати весь коментар24.06.2020 09:27 Відповісти Мені подобається 1
senia
показати весь коментар24.06.2020 09:29 Відповісти Мені подобається 0
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