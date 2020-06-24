82 дитини і 105 медиків інфікувалися COVID-19 за минулу добу, загалом 2 872 дитини та 6 243 медпрацівники, - Степанов

З початку пандемії COVID-19 захворіли 2 872 дитини та 6 243 медичні працівники.

Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу у нас захворіло 940 осіб. З них 82 дитини, а також 105 медпрацівників. Це черговий антирекорд, такі антирекорди ми спостерігаємо протягом майже двох тижнів. Були госпіталізовані 217 осіб", - зазначив міністр.

16 летальних випадків зафіксували за минулу добу. При цьому одужали 453 пацієнти.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 39 014 осіб. 2 872 дитини, а також 6 243 медпрацівники. Загалом одужали 17 409 осіб, а летальних випадків 1 051", - додав Степанов.

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