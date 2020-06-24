В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, - Степанов

В Україні різко зростає кількість пацієнтів з пневмонією. За добу 958 нових пацієнтів. Це антирекорд для України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Уже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусом. У нас не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день. За минулу добу протестовані на коронавірус 958 нових пацієнтів з пневмонією. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. Це все результат нашої легковажності", - заявив Степанов.

"Ми вже ґрунтовно працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми вже розуміємо, що в деяких областях, з таким ставленням до наших рекомендацій наших громадян, буде різке зростання кількість госпіталізації людей. Нам потрібно розгортати другу хвилю лікарень", - зазначив міністр.

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