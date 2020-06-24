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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, - Степанов

В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, - Степанов

В Україні різко зростає кількість пацієнтів з пневмонією. За добу 958 нових пацієнтів. Це антирекорд для України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Уже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусом. У нас не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день. За минулу добу протестовані на коронавірус 958 нових пацієнтів з пневмонією. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. Це все результат нашої легковажності", - заявив Степанов.

"Ми вже ґрунтовно працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми вже розуміємо, що в деяких областях, з таким ставленням до наших рекомендацій наших громадян, буде різке зростання кількість госпіталізації людей. Нам потрібно розгортати другу хвилю лікарень", - зазначив міністр.

Також читайте: 82 дитини і 105 медиків інфікувалися COVID-19 за минулу добу, загалом 2 872 дитини та 6 243 медпрацівники, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
То ли дело две сосни,

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 242
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24.06.2020 09:44
+4
неисчерпаемая кормушка, пугнул и пили под этим соусом
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24.06.2020 09:41
+3
ментам деньги раздали
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24.06.2020 09:36
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а кое-кто поторопился средства выделенные на борьбу с коронавирусом перераспределить на типа... дороги? (ну если есть еще что перераспределять, конечно)))))
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24.06.2020 09:35 Відповісти
ментам деньги раздали
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24.06.2020 09:36 Відповісти
Кто проверял цифры?
Будут ещё 5 лет рисовать увеличение количества заражённых, что бы пилить бюджетные деньги под короновирус.
Никто не проверяет, рисуют с потолка какие хотят цифры.
Где увеличение, где перегруженность больниц?
Этого нет и в помине.
Ведь можно поинтересоваться в любой больнице, сколько у них загруженность мест по короновирусу.
Так вот и официально (а неофициально ещё меньше) загруженность мест в больницах, выделенных под короновирус составляет 10%...
90% коек в больницах свободны.
Так зачем увеличивать численность больниц под короновирус, если загруженность в уже выделенных больницах составляет лишь10%?
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24.06.2020 09:42 Відповісти
"где перегруженность больниц?"
А что, до этого больницы работали на 100%-м пределе? Там есть система перераспределения пациентов. Например, из Киева людей с ковидом в Белую Церковь возили. Думаете, просто покатать пациентов хотели?
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24.06.2020 10:09 Відповісти
Это называется классический распил бюджетных денег, на борьбу с несуществующей угрозой
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24.06.2020 09:35 Відповісти
Какая красота. А из фонда борьбы с короновирусом бабки выделили Авакову на булавки.
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24.06.2020 09:36 Відповісти
Легкомысленные наблюдатели с корабельной сосни!
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24.06.2020 09:43 Відповісти
а потому что вы жлобы, и хотите пропетлять за счет других. а полноценный карантин с обеспечением и компенсацией сделать не в состоянии, потому что вы печетесь за свой рейтинг. вам недостижимо далеко до решений уровня пороха, который объявил мобилизацию, не смотря на то что все испугались, потому что так надо было...
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24.06.2020 09:40 Відповісти
два українських патріота зі Швабських Альп передають всім українцям щирі вітання і бажають триматися і бадьорого настрою!

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 3991
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24.06.2020 09:41 Відповісти
То ли дело две сосни,

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 242
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24.06.2020 09:44 Відповісти
мрази
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24.06.2020 09:53 Відповісти
неисчерпаемая кормушка, пугнул и пили под этим соусом
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24.06.2020 09:41 Відповісти
" За минувшие сутки протестированы на коронавирус 958 новых пациентов с пневмонией."
и у скoлъких выявили кoрoнoвирус ?
если сказали А тo и гoвoрите Б
Источник: https://censor.net/n3203957
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24.06.2020 09:46 Відповісти
Главное было пловца оштрафовать на 17 тыс гривен! Веселая у вас страна конечно, вчера поржал над "корабельной сосной". Привет из Беларуси, у нас было 990 случаев на пике, сейчас 470. Каждый день все меньше.
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24.06.2020 09:49 Відповісти
стєпанов-ссучєний пізобол.
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24.06.2020 09:51 Відповісти
зеленский уже слез с корабельной палки или только раскуривает айкос ?
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24.06.2020 09:54 Відповісти
Ну розгорнути то ви їх розгорнете, а надувати як їх будете - насосами чи "сосни" особисто своїми губками? А медсестри і лікарки вже надуті будуть поставлятися?
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24.06.2020 09:54 Відповісти
" у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день."
так скoлъкo гoспитализирoванo?
в Лъвoвскoй oбласти гoспитализирo всегo аж 30 с кoрoнoвирусрм из 3603 бoлеющих !!!!
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24.06.2020 09:54 Відповісти
 
 