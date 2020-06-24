В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, - Степанов
В Україні різко зростає кількість пацієнтів з пневмонією. За добу 958 нових пацієнтів. Це антирекорд для України.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Уже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусом. У нас не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день. За минулу добу протестовані на коронавірус 958 нових пацієнтів з пневмонією. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. Це все результат нашої легковажності", - заявив Степанов.
"Ми вже ґрунтовно працюємо над розгортанням другої хвилі лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми вже розуміємо, що в деяких областях, з таким ставленням до наших рекомендацій наших громадян, буде різке зростання кількість госпіталізації людей. Нам потрібно розгортати другу хвилю лікарень", - зазначив міністр.
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Будут ещё 5 лет рисовать увеличение количества заражённых, что бы пилить бюджетные деньги под короновирус.
Никто не проверяет, рисуют с потолка какие хотят цифры.
Где увеличение, где перегруженность больниц?
Этого нет и в помине.
Ведь можно поинтересоваться в любой больнице, сколько у них загруженность мест по короновирусу.
Так вот и официально (а неофициально ещё меньше) загруженность мест в больницах, выделенных под короновирус составляет 10%...
90% коек в больницах свободны.
Так зачем увеличивать численность больниц под короновирус, если загруженность в уже выделенных больницах составляет лишь10%?
А что, до этого больницы работали на 100%-м пределе? Там есть система перераспределения пациентов. Например, из Киева людей с ковидом в Белую Церковь возили. Думаете, просто покатать пациентов хотели?
и у скoлъких выявили кoрoнoвирус ?
если сказали А тo и гoвoрите Б
Источник: https://censor.net/n3203957
так скoлъкo гoспитализирoванo?
в Лъвoвскoй oбласти гoспитализирo всегo аж 30 с кoрoнoвирусрм из 3603 бoлеющих !!!!