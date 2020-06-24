Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла у 17 областях України, на Херсонщині нових випадків не зафіксовано, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла у 17 областях, у Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях кількість хворих знизилася. У Херсонській області не підтвердили нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (203), Рівненській (126) та Закарпатській (78) областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 20 осіб видужали, зараз в області хворіє 638 осіб (на 13 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 61 новий випадок COVID-19, 3 людини померли і 55 одужали, зараз в області хворіють 1293 особи (на 3 більше за добу);

- у Дніпропетровській області за добу 11 нових випадків захворювання і 72 одужання, зараз хворіє 185 осіб (на 61 менше за добу);

- у Донецькій області за добу 8 нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 223 особи (на 8 більше за добу);

- у Житомирській області 9 нових випадків захворювання за добу, 18 осіб видужали, хворіє 599 осіб (на 9 менше за добу);

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- у Закарпатській області 78 нових випадків зараження за добу, 4 людини померли, 19 видужали, зараз хворіє 1440 осіб (на 55 більше за добу);

- у Запорізькій області 4 нові випадки захворювання за добу, 4 одужання, зараз в області хворіє 145 осіб (кількість хворих не змінилася);

- в Івано-Франківській області 33 нові випадки захворювання за добу, 12 осіб видужали, загалом в області хворіє 944 людини (на 21 більше за добу);

- у Києві 99 нових випадків захворювання за добу, 25 осіб видужали, хворіє 2987 осіб (на 74 більше за добу);

- у Київській області 47 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб одужали, зараз в області хворіє 1138 осіб (на 41 більше за добу);

- у Кіровоградській області 3 нові випадки захворювання, 2 - одужання, зараз в області хворіє 80 осіб (на 1 більше за добу);

- у Луганській області за добу 2 нові випадки захворювання, 1 особа видужала, зараз в області хворіє 21 особа (на 1 більше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджено 203 нові випадки зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 4 людини одужали, загалом в області хворіє 3603 особи (на 196 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 випадки одужання, загалом в області хворіє 88 осіб (кількість хворих не змінилося);

- в Одеській області 37 нових випадків захворювання за добу і 7 випадків одужання, загалом в області хворіє 780 осіб (на 30 більше за добу);

- у Полтавській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області хворіє 24 людини (на 4 більше за добу);

- у Рівненській області 126 нових випадків захворювання за добу, 3 людей померли і 44 особи одужали. Загалом в області хворіє 1521 особа (на 79 більше за добу);

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- у Сумській області 9 нових випадків захворювання за добу і 2 одужання. Загалом в області хворіє 81 особа (на 7 більше за добу);

- у Тернопільській області 41 новий випадок захворювання за добу, 15 осіб одужали, загалом в області хворіють 665 осіб (на 27 більше за добу);

- у Харківській області 47 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли і 43 одужали. Загалом в області хворіє 888 осіб (на 2 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 10 осіб;

- у Хмельницькій області 5 нових випадків захворювання за добу, 10 осіб одужали, загалом в області хворіє 109 осіб (на 5 менше за добу);

- у Черкаській області 9 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 18 одужали за добу. загалом в області хворіють 166 осіб (на 10 менше за добу);

- у Чернівецькій області 59 нових випадків захворювання, 73 людини одужали. Загалом в області хворіють 2587 осіб (на 14 менше за добу);

- у Чернігівській області 9 нових випадків захворювання і 1 - одужання. Загалом в області хворіють 339 осіб (на 8 більше за добу).

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