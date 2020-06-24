Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла у 17 областях України, на Херсонщині нових випадків не зафіксовано, - РНБО
В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла у 17 областях, у Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях кількість хворих знизилася. У Херсонській області не підтвердили нових випадків COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (203), Рівненській (126) та Закарпатській (78) областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 20 осіб видужали, зараз в області хворіє 638 осіб (на 13 більше за добу);
- у Волинській області підтверджено 61 новий випадок COVID-19, 3 людини померли і 55 одужали, зараз в області хворіють 1293 особи (на 3 більше за добу);
- у Дніпропетровській області за добу 11 нових випадків захворювання і 72 одужання, зараз хворіє 185 осіб (на 61 менше за добу);
- у Донецькій області за добу 8 нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 223 особи (на 8 більше за добу);
- у Житомирській області 9 нових випадків захворювання за добу, 18 осіб видужали, хворіє 599 осіб (на 9 менше за добу);
- у Закарпатській області 78 нових випадків зараження за добу, 4 людини померли, 19 видужали, зараз хворіє 1440 осіб (на 55 більше за добу);
- у Запорізькій області 4 нові випадки захворювання за добу, 4 одужання, зараз в області хворіє 145 осіб (кількість хворих не змінилася);
- в Івано-Франківській області 33 нові випадки захворювання за добу, 12 осіб видужали, загалом в області хворіє 944 людини (на 21 більше за добу);
- у Києві 99 нових випадків захворювання за добу, 25 осіб видужали, хворіє 2987 осіб (на 74 більше за добу);
- у Київській області 47 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб одужали, зараз в області хворіє 1138 осіб (на 41 більше за добу);
- у Кіровоградській області 3 нові випадки захворювання, 2 - одужання, зараз в області хворіє 80 осіб (на 1 більше за добу);
- у Луганській області за добу 2 нові випадки захворювання, 1 особа видужала, зараз в області хворіє 21 особа (на 1 більше за добу);
- у Львівській області за добу підтверджено 203 нові випадки зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 4 людини одужали, загалом в області хворіє 3603 особи (на 196 більше за добу);
- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 випадки одужання, загалом в області хворіє 88 осіб (кількість хворих не змінилося);
- в Одеській області 37 нових випадків захворювання за добу і 7 випадків одужання, загалом в області хворіє 780 осіб (на 30 більше за добу);
- у Полтавській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області хворіє 24 людини (на 4 більше за добу);
- у Рівненській області 126 нових випадків захворювання за добу, 3 людей померли і 44 особи одужали. Загалом в області хворіє 1521 особа (на 79 більше за добу);
- у Сумській області 9 нових випадків захворювання за добу і 2 одужання. Загалом в області хворіє 81 особа (на 7 більше за добу);
- у Тернопільській області 41 новий випадок захворювання за добу, 15 осіб одужали, загалом в області хворіють 665 осіб (на 27 більше за добу);
- у Харківській області 47 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли і 43 одужали. Загалом в області хворіє 888 осіб (на 2 більше за добу);
- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 10 осіб;
- у Хмельницькій області 5 нових випадків захворювання за добу, 10 осіб одужали, загалом в області хворіє 109 осіб (на 5 менше за добу);
- у Черкаській області 9 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 18 одужали за добу. загалом в області хворіють 166 осіб (на 10 менше за добу);
- у Чернівецькій області 59 нових випадків захворювання, 73 людини одужали. Загалом в області хворіють 2587 осіб (на 14 менше за добу);
- у Чернігівській області 9 нових випадків захворювання і 1 - одужання. Загалом в області хворіють 339 осіб (на 8 більше за добу).
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Ухвалене Верховною Радою рішення про спрощення закупівель для боротьби із COVID-19 призвело до масових зловживань і виправдання корупції. Про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції для УП: "100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем".
Станом на 19 червня 2020 року за спеціальною процедурою без аукціону державні замовники здійснили 33 726 прямих закупівель на 4,3 млрд грн.
Зазначається, що нововведена процедура мала насамперед допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу Міністерству охорони здоров'я. Проте профільне відомство "повністю провалило роботу" - інформація про першу закупівлю з'явилася лише через місяць. І та вилилася у гучний скандал щодо переплати у 40% за захисні костюми та відсторонення спеціалізованого підприємства "Медичні закупівлі України".