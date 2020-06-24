Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено вирушили на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди і здійснення повітряного моніторингу затоплених районів.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту комунікації в МВС України Вікторія Навроцька, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що інтенсивні опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Підтоплено близько 200 населених пунктів.



"Створено оперативний штаб, очолюваний Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукріплення, відкачування та відведення води", - йдеться в повідомленні.

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Глава МВС зазначив, що з 22 червня його рішенням у регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки. Залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.



"З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових приданих сил Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу будемо залучати малу авіацію - літаки Diamond Державної прикордонної служби України. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів", - зазначив Аваков.

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Він додав, що штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.