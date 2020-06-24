Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено вирушили на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди і здійснення повітряного моніторингу затоплених районів.
Про це повідомила заступниця директора Департаменту комунікації в МВС України Вікторія Навроцька, передає Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що інтенсивні опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Підтоплено близько 200 населених пунктів.
"Створено оперативний штаб, очолюваний Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукріплення, відкачування та відведення води", - йдеться в повідомленні.
Глава МВС зазначив, що з 22 червня його рішенням у регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки. Залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.
"З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових приданих сил Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу будемо залучати малу авіацію - літаки Diamond Державної прикордонної служби України. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів", - зазначив Аваков.
Він додав, що штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.
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Там реальная, большая беда.
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Ждали его появления 2 недели.
Не смогли выманить его обострением обстрелов.
Наводнением не смогли.
Заяву путина про раздел Украины проигнорил- кремень.
Он удержался не выползти на усиление ковида и ужесточение карантина.
Взрывом в доме не смогли.
И тут он лопнул в чатике дальнобоев.
Он борется к ороновирусом а не со всякими там наводнениями и другими бедствиями.
Главное для него, судя с его видосиков, это носить маску... (маска очень сильно поможет при наводнении, ага)
Для голосовавших за "Сосну народа" самое ТО.
Министр МЧС вспомнил о людях ? Неделю уже заливает Карпаты
В Словакии все службы работают на предупреждение паводков
А Аваков чем занят ?
ЗАТО КРУТОЙ ХФРАНЦУЗСКИЙ ВЕРТОЛЁТ КУПИЛ на деньги налогоплательщиков . Тех, кого сейчас заливает паводком
На Чоп 3 км очередь , т к другие пункты с Венгрией закрыты ПО ВИНЕ УКРАИНЫ
В этой очереди стоят машины и продают очередь за 60 евро - бизнес
ЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО НОМЕРАМ АВТО ? Подъезжаешь , берёшь талончик с номером
Или ТОРГОВЛЯ очередью КАПАЕТ ПОГРАНИЧНИКАМ И АВАКОВУ ?
цена 2-3 тысячи долларов
вобщем в 1 евробляху по цене уложились ))