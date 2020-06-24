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Новини
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Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков

Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено вирушили на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди і здійснення повітряного моніторингу затоплених районів.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту комунікації в МВС України Вікторія Навроцька, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що інтенсивні опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Підтоплено близько 200 населених пунктів.

"Створено оперативний штаб, очолюваний Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукріплення, відкачування та відведення води", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль терміново вилетів на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. ВIДЕО

Глава МВС зазначив, що з 22 червня його рішенням у регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки. Залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

"З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових приданих сил Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу будемо залучати малу авіацію - літаки Diamond Державної прикордонної служби України. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів", - зазначив Аваков.

Також читайте: 120 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Він додав, що штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.

Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Карпати (261) негода (757) Чечоткін (87) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+3
А ШО ТАКОЕ?

Министр МЧС вспомнил о людях ? Неделю уже заливает Карпаты
В Словакии все службы работают на предупреждение паводков
А Аваков чем занят ?
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24.06.2020 09:51
+2
А преЗедент собирается как-то реагировать на стихийное бедствие?
Там реальная, большая беда.
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24.06.2020 09:50
+2
Он наверно ещё в себя не пришёл от нехватки техники для тушения пожаров в лесах

ЗАТО КРУТОЙ ХФРАНЦУЗСКИЙ ВЕРТОЛЁТ КУПИЛ на деньги налогоплательщиков . Тех, кого сейчас заливает паводком
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24.06.2020 09:53
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А преЗедент собирается как-то реагировать на стихийное бедствие?
Там реальная, большая беда.
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24.06.2020 09:50 Відповісти
наша беда - не его беда
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24.06.2020 09:51 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Ждали его появления 2 недели.
Не смогли выманить его обострением обстрелов.
Наводнением не смогли.
Заяву путина про раздел Украины проигнорил- кремень.
Он удержался не выползти на усиление ковида и ужесточение карантина.
Взрывом в доме не смогли.

И тут он лопнул в чатике дальнобоев.
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24.06.2020 09:56 Відповісти
Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков - Цензор.НЕТ 879
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24.06.2020 09:59 Відповісти
Зеленскому насрать на наводнение, на то что сотни тысяч людей пострадали, сотни населённых пунктов затоплены, прорваны дамбы, десятки мостов и дорог уничтожены, люди лишились жилья, есть погибшие и пропавшие без вести.
Он борется к ороновирусом а не со всякими там наводнениями и другими бедствиями.
Главное для него, судя с его видосиков, это носить маску... (маска очень сильно поможет при наводнении, ага)
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24.06.2020 09:59 Відповісти
несите пинину ,зараз президент отреагирует
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24.06.2020 10:42 Відповісти
Я не любитель такого "творчества".
Для голосовавших за "Сосну народа" самое ТО.
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24.06.2020 10:47 Відповісти
А ШО ТАКОЕ?

Министр МЧС вспомнил о людях ? Неделю уже заливает Карпаты
В Словакии все службы работают на предупреждение паводков
А Аваков чем занят ?
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24.06.2020 09:51 Відповісти
дык... людей без намордников гоняИт.....
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24.06.2020 09:52 Відповісти
😀😀😀
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24.06.2020 09:54 Відповісти
Он наверно ещё в себя не пришёл от нехватки техники для тушения пожаров в лесах

ЗАТО КРУТОЙ ХФРАНЦУЗСКИЙ ВЕРТОЛЁТ КУПИЛ на деньги налогоплательщиков . Тех, кого сейчас заливает паводком
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24.06.2020 09:53 Відповісти
люди по колено в воде стараются своими силами и никого нет. Они скорее сепарне лавочки на КПП поставят.
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24.06.2020 09:54 Відповісти
А КАКОЙ БАРДАК НА ГРАНИЦЕ ТВОРИТЬСЯ
На Чоп 3 км очередь , т к другие пункты с Венгрией закрыты ПО ВИНЕ УКРАИНЫ
В этой очереди стоят машины и продают очередь за 60 евро - бизнес
ЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО НОМЕРАМ АВТО ? Подъезжаешь , берёшь талончик с номером
Или ТОРГОВЛЯ очередью КАПАЕТ ПОГРАНИЧНИКАМ И АВАКОВУ ?
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24.06.2020 09:57 Відповісти
Авіація тушити буде, чи відкачувати воду назад в хмари?
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24.06.2020 10:10 Відповісти
фоткать или видосики снимать
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24.06.2020 10:18 Відповісти
Ліс головне вивезти і продати бо згниє. Генерали від МВС і СБУ не остання були в цьому ланцюжку корупцуії із знищення лісів. Тому і скерували жандармів в болото повені.
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24.06.2020 10:18 Відповісти
1200 кг это много? 800 бутылок воды...
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24.06.2020 10:43 Відповісти
200-250 армейских сухпаев и 100 6-литровых бутылей
цена 2-3 тысячи долларов
вобщем в 1 евробляху по цене уложились ))
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24.06.2020 10:46 Відповісти
 
 