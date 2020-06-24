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В Одеській області не відповідає нормі вода на третині досліджених пляжів

В Одеській області не відповідає нормі вода на третині досліджених пляжів

В Одеській області не відповідає санітарно-мікробіологічній нормі морська вода на третині досліджених пляжів. Загалом було взято 93 проби.

Про це свідчать дані Одеського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Невідповідність нормам зафіксували на пляжах Одеси та смт Затока.

"У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам - 29 проб (пляжі Одеси, рекреаційна зона смт Затока)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізмаїлі та ще п'яти районах Одеської області посилили карантин

Автор: 

МОЗ (5393) Одеська область (3218) пляж (154)


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Типа надо собдюдать карантин. Нырять только в маске.
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24.06.2020 09:59 Відповісти
Судя на фото, народ срал на Зеленского, на власть, на их страшилки про короновирус....
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24.06.2020 10:02 Відповісти
 
 