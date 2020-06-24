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Новини Силовики
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Можна озброїти дві роти солдат: СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухівки та 45 тис. боєприпасів. ІНФОГРАФІКА

Можна озброїти дві роти солдат: СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухівки та 45 тис. боєприпасів. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2020 року Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин і понад 45 тис. набоїв, гранат і снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, найбільш поширеною вогнепальною зброєю у незаконному обігу є пістолети та револьвери, гранатомети, кулемети, автомати. Найбільший масив зброї та засобів ураження були виявлені у сховках в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у різний час їх викрито у Новоайдарському, Старобільському, Слов’янському районах. Було встановлено, що часто ця зброя вивозиться з території Донецької та Луганської областей в інші регіони. Кілька таких сховків було знайдено поза межами ООС, зокрема у Волинській та Одеській областях. Наприклад, у березні на блок-посту на автошляху "Лисичанськ-Бахмут" було затримано двох осіб, які незаконно вивозили цілий арсенал боєприпасів і зброї на Київщину.

Можна озброїти дві роти солдат: СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухівки та 45 тис. боєприпасів 01

Крім того, від початку року Служба припинила існування чотирьох підпільних майстерень, які виготовляли бойову зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двох громадян у Києві вилучено арсенал зброї та наркотики, - прокуратура

Зокрема, СБУ спільно з НП України в м. Києві проведено обшук за місцем проживання киянина, який організував підпільну майстерню, де займався незаконним виготовленням та відновленням вогнепальної зброї з метою її подальшого збуту. В результаті обшуку виявлено та вилучено 2 пістолети-кулемети "кустарного" виробництва, 170 набоїв та 0,3 кг пороху. Окремо виявлено та припинено існування каналу збуту деталей та комплектуючих до вогнепальної зброї іноземного виробництва з-за кордону. Особу, причетну до зазначеної протиправної діяльності, затримано.

На підставі матеріалів СБУ розпочато 58 кримінальних проваджень, у тому числі Національною поліцією, за ст. 263 Кримінального кодексу України. Загалом вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.

Автор: 

зброя (7466) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12826) силовики (2514)


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Топ коментарі
+4
Ви ще в копачів бурштину запаси не перевірили.
Чи скажете - не копають ?
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24.06.2020 10:00
+2
А це не зброя добровольчих батальйонів?
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24.06.2020 10:07
+2
А до цього було доведено, що це була добровольча зброя.
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24.06.2020 10:10
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Ви ще в копачів бурштину запаси не перевірили.
Чи скажете - не копають ?
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24.06.2020 10:00 Відповісти
А я дуже хотів би,щоб СБУ сказало--скільки вони ПОСАДИЛИ агентів росії в тюрму--починаючи з медветчука. ?
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24.06.2020 10:03 Відповісти
дамбасята какого то прям прут к нам...прорываются
Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 9108
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24.06.2020 10:07 Відповісти
Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 638
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24.06.2020 10:08 Відповісти
А це не зброя добровольчих батальйонів?
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24.06.2020 10:07 Відповісти
Это все из взорванных складов.. или дембельские "на память" ( а может выполнять требования закона за хранение и владение оружием и боеприпасами тем более во время войны)
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24.06.2020 10:09 Відповісти
А до цього було доведено, що це була добровольча зброя.
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24.06.2020 10:10 Відповісти
Это не первый год войны.За 6 лет уже пора навести с этим порядок. Кстати тут вопрос к министру МВД , это его прямая обязанность и ответственность. ( или на кой он нам тогда).
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24.06.2020 10:18 Відповісти
Порядок це знищення добровольчих батальйонів?
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24.06.2020 10:20 Відповісти
Если это батальон ( даже добровольческий), оружие и боеприпасы должны храниться в расположении батальона под соответствующей охраной. ( а не разъезжать по стране и не храниться не понятно где.) И быть зарегистрированы в соответствующих службах. Если нет, то тогда вперед с этим вооружением за поребрик и ведение там партизанской войны на оккупированных территориях, ( тогда другое дело). Но что то я не слышал не единого подобного факта , за исключением когда сепары свои зачистки выдавали за действия " мифических укро диверсантов"
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24.06.2020 10:37 Відповісти
Факти були. Просто вам не повідомили.
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24.06.2020 11:41 Відповісти
какой ?у нас нашествие дамбасят ,прорывающихся через блокпосты и бегущих из "руського рая"
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24.06.2020 10:16 Відповісти
рабам зброю не можна, а то путин нападьот
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24.06.2020 10:37 Відповісти
а в Израиле домой на выходные военнослужащие ОБЯЗАНЫ брать с собой оружие с боекомплектом. как то так.
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24.06.2020 10:44 Відповісти
Незаконный оборот--противоречащий Закону.
Однако в нашей стране НЕТ Закона об оружии ))
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24.06.2020 13:50 Відповісти
 
 