Можна озброїти дві роти солдат: СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухівки та 45 тис. боєприпасів. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2020 року Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин і понад 45 тис. набоїв, гранат і снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, найбільш поширеною вогнепальною зброєю у незаконному обігу є пістолети та револьвери, гранатомети, кулемети, автомати. Найбільший масив зброї та засобів ураження були виявлені у сховках в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у різний час їх викрито у Новоайдарському, Старобільському, Слов’янському районах. Було встановлено, що часто ця зброя вивозиться з території Донецької та Луганської областей в інші регіони. Кілька таких сховків було знайдено поза межами ООС, зокрема у Волинській та Одеській областях. Наприклад, у березні на блок-посту на автошляху "Лисичанськ-Бахмут" було затримано двох осіб, які незаконно вивозили цілий арсенал боєприпасів і зброї на Київщину.

Крім того, від початку року Служба припинила існування чотирьох підпільних майстерень, які виготовляли бойову зброю.

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Зокрема, СБУ спільно з НП України в м. Києві проведено обшук за місцем проживання киянина, який організував підпільну майстерню, де займався незаконним виготовленням та відновленням вогнепальної зброї з метою її подальшого збуту. В результаті обшуку виявлено та вилучено 2 пістолети-кулемети "кустарного" виробництва, 170 набоїв та 0,3 кг пороху. Окремо виявлено та припинено існування каналу збуту деталей та комплектуючих до вогнепальної зброї іноземного виробництва з-за кордону. Особу, причетну до зазначеної протиправної діяльності, затримано.

На підставі матеріалів СБУ розпочато 58 кримінальних проваджень, у тому числі Національною поліцією, за ст. 263 Кримінального кодексу України. Загалом вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.