Степанов про антирекорд із COVID-19: Це результат легковажності і впертого недотримання правил карантину

В Україні зростає не тільки кількість інфікованих, а й людей, які госпіталізуються щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Уже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусом. Уже два тижні, щоранку, я звертаюся до вас щодо дотримання рекомендацій, тих правил, які були встановлені Міністерством охорони здоров’я: це масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептиків. Дотримання цих правил знижує ризик інфікування COVID-19. Дотримання цих правил робить наше життя безпечним", - зазначив міністр.

За словами Степанова, якщо дотримуватися цих правил, зменшується шанс потрапити в лікарню на ШВЛ.

"Чомусь ми вперто не хочемо дотримуватися цих правил. Результат COVID-19 показує дуже-дуже швидко. У нас же не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день", - підкреслив міністр охорони здоров’я.

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Степанов розповів, що за минулу добу на пневмонію були протестовані 958 людина.

"Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає і це все результат, зокрема, нашої легковажності", - додав міністр.