Степанов про антирекорд із COVID-19: Це результат легковажності і впертого недотримання правил карантину
В Україні зростає не тільки кількість інфікованих, а й людей, які госпіталізуються щодня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"Уже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусом. Уже два тижні, щоранку, я звертаюся до вас щодо дотримання рекомендацій, тих правил, які були встановлені Міністерством охорони здоров’я: це масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептиків. Дотримання цих правил знижує ризик інфікування COVID-19. Дотримання цих правил робить наше життя безпечним", - зазначив міністр.
За словами Степанова, якщо дотримуватися цих правил, зменшується шанс потрапити в лікарню на ШВЛ.
"Чомусь ми вперто не хочемо дотримуватися цих правил. Результат COVID-19 показує дуже-дуже швидко. У нас же не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день", - підкреслив міністр охорони здоров’я.
Степанов розповів, що за минулу добу на пневмонію були протестовані 958 людина.
"Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає і це все результат, зокрема, нашої легковажності", - додав міністр.
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Отже, як з'ясувалося серед її заступників:
Андрій Любович - має медаль від Януковича завдяки Пшонці. Наче за розслідування терактів в Дніпрі, от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко - звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени. Так, теж від "легітимного", але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца - через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
Основные фейки и говнометание пронеопасность короны идёт со стороны *********.
Такі дані поширив сайт Державної служби статистики України в експрес-випуску "Демографічна ситуація у січні-квітні 2020 року". Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2020 року становила 41 млн. 806 тис. 221 особу. У цей самий період 2019 року - 42 млн. 055 тис. 934 особи.
За даними ДССУ, загальне скорочення населення у січні-квітні 2020 року - мінус 96 195 осіб, тоді як у 2019 році - мінус 97 267 осіб. Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині. Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні). Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.
Раньше, при Порошенко, новости были:
- освободили от подштанцев село
- безвиз
- Томос
- ФАПы модернизируют
- врачи первичного звена деньги стали получать человеческие
- отремонтировали покрытие очередных 100 км дорог
- экстресс пустили до Борисполя
А сейчас какие "новости" каждый день: макароновирус, макароновирус, макароновирус, да собачий диалект нардепов в Раде, и другие, столь же "увлекальные" события.
И это все, что нужно знать о том, как живет Украина при "бубочке".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Вы не нардеп от партии "слуга Народа", нет?
Как жаль, что же Вас не взяли, ведь диалект то у Вас подходящий, гопнический.
Стесняюсь спросить, Вы из Луганска тут пишете или из Донецка?
Оттуда особенно много комментатотов на украинском языке, за то им и платят.
Так с Луганска или с Донецка?
Да, с днемпобеды Вас, "одиннароТ" отмечает нынче.
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Мудак твій петя. І обрання Зе - його пряма заслуга.
зарплаты и пенсии стали 1/3 от того, когда был Янукович...
Срочно надо менять эту "карантинную" власть.
это преступная бездеятельность!!
Числа, согласно которым правительство решает, открывать или закрывать общественную жизнь, становятся менее значимыми, чем меньше число зараженных людей. Даже без одного нового зараженного человека тысячи новых «случаев» будут сообщаться исключительно на основе частоты ошибок теста. Если используемые в настоящее время критерии не изменятся, пандемия может, по-видимому, продолжаться бесконечно.KLAUS PFAFFELMOSER, 24 мая 2020 г., https://multipolar-magazin.de/artikel/warum-die-pandemie-nicht-endet#diskussion 21 комментарий
Предварительное замечание редакторов. https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-CoV-2%20Genom%20April%202020%2020200502j.pdf Согласно текущим исследованиям, коэффициент ошибок (ложноположительных результатов) использованных тестов ПЦР составляет не менее 1,4%. На каждые 100 000 проведенных тестов в среднем по меньшей мере 1400 человек ошибочно идентифицируются как «зараженные коронным разрядом» (Дополнение 3.6.: При условии, что все протестированные являются «здоровыми», то есть не несут никакого вирусного материала, который можно измерить с помощью теста). В нынешней ситуации это драматично, поскольку на 20-й календарной неделе, то есть в период с 11 по 17 мая, было протестировано всего 1,7% опрошенных, то есть 1700 из 100 000 человек. (Дополнение 3.6.: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-03-de.pdf?__blob=publicationFile Согласно RKI в KW 22, оно https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-03-de.pdf?__blob=publicationFile составляет всего лишь 1,0%!)
відповідні постанови не зареєстровані Мінюстом, а отже не набули чинності
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).
16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.
Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.