ВС визнав крадіжку кабелю з каналізації крадіжкою з проникненням: злодіям загрожує більш суворе покарання

Верховний суд України вважає, що крадіжку кабелю з телекомунікаційного колодязя потрібно кваліфікувати за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України як крадіжку з проникненням в інше приміщення.

Про це повідомляється на офіційній сторінці суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Такий висновок зробила Друга судова палата Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, розглянувши і залишивши без задоволення касаційну скаргу захисника засудженого на вирок місцевого та ухвалу апеляційного суду.

Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов підкреслив, що це рішення є дуже важливим для телеком-індустрії.

"Кваліфікація проникнення в колодязь кабельної каналізації як крадіжки з проникненням в приміщення дозволяє істотно збільшити ймовірність істотного покарання за цей злочин", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Шуранов нагадав, що майже 90% крадіжок кабелю досі кваліфікувалися за частиною 1 ст. 185 КК (крадіжка), що дозволяло злочинцям уникати утримання під вартою до суду і реального терміну у в'язниці.

"Сподіваюся, що таке рішення Верховного Суду стане вагомим фактором впливу на зменшення крадіжок кабелю", - зазначив директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому".

У суді уточнили, що відповідно до законодавства кабельна каналізація електрозв'язку є спорудою, яка в свою чергу містить ознаки "іншого приміщення" (оскільки призначена для прокладки та обслуговування кабелів). При цьому колодязь каналізації повинен закриватися люком, бетонною кришкою або іншим предметом, що перешкоджає вільному проникненню.

Як повідомлялося, в квітні Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про захист телекоммереж (№2654), що збільшує відповідальність за крадіжку кабелів.