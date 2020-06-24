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У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях унаслідок різкого підйому рівня води в річці Прут підтоплено найбільше комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок "Добробут".

Як повідомив генеральний директор Калинівського ринку Ігор Маслянчук, підтоплення ринку почалося сьогодні приблизно о першій годині ночі, коли вода з річки Прут, яка розташована поруч, почала стрімко виходити з берега, заливаючи торгові ряди на об'єкті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, після того, як рівень води у Пруті збільшився та перевищив 5-метровий показник критичної норми, річка підтопила крайні ряди Калинівського ринку.

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Напередодні підприємці упродовж двох діб вивозили товари зі своїх контейнерів або переміщали їх на верхні поверхи своїх торгівельних точок.

За повідомленням Чернівецького гідрометцентру, піковий показник прибуття річки, який може нести загрозу для Калинівського ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити 6 метрів.

У зв’язку зі стихією, адміністрація ринку оголосила сьогодні вихідний день для усіх підприємців "Калинки" та вирішила сьогодні не допускати підприємців до торгівлі на ринку.

Також дивіться: Шмигаль терміново вилетів на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди. ВIДЕО

"Рівень води станом на 8:00 ранку - 5,5 м. Потужність хвилі з вершини Прута, яка йде на Чернівці, за ніч впала. За прогнозом, у межах міста Прут максимально підніметься до 6 метрів. Це позитивне очікування, яке радує" , - розповів мер Чернівців Каспрук.

"Вода продовжує прибувати", - зазначають очевидці, які публікують відео і фото з місця подій.

У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати 01
У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати 02
У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати 03
У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати 04
У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати 05

Автор: 

паводок (233) потоп (85) ринок (458) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+12
Вырубанные буки приводят к потопам на Буковине
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24.06.2020 10:41
+10
Держава існує лише коли треба податки збирати, а як треба населення рятувати і територію боронити, нікого нема, всі пішли в 95-й квартал...
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24.06.2020 10:42
+6
порубаний ліс, проданий зі збитками. такий ось бізнес ((
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24.06.2020 10:36
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24.06.2020 10:34 Відповісти
Можна було з мішків зробити дамбу по берегу річкі, потім вирити дренажний рів звідки відкачувати воду помпами! Для цього потрібні були активні дії ДСНС, але ніяких дій не було! Шмигаль тільки збирається розробляти заходи по ліквідації наслідків повені, тоді коли вже запізно, коли вже нанесені страшні збитки! Керівництво ДСНС в Чернівецькій області потрібно вигнати, Чечоткіна вигнати, Авакова вигнати! Жирні коти не ловлять мишей! Ми через бездіяльність, нерозторопність та тупість влади несемо страшні збитки!
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Геніально. Ігорьонь, де дамбу строїти? Ти хоч уявляеш географію того місця?
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24.06.2020 12:56 Відповісти
Потрібно було лише повернути смартфон в альбомну орієнтацію.
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24.06.2020 12:57 Відповісти
порубаний ліс, проданий зі збитками. такий ось бізнес ((
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24.06.2020 10:36 Відповісти
Чому зі збитками? Можна купити гарні стільці в ІКЕА: https://hromadske.ua/posts/dereva-v-***********-karpatah-nezakonno-virubuyut-dlya-stilchikiv-ikea-rozsliduvannya
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24.06.2020 11:23 Відповісти
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24.06.2020 13:12 Відповісти
ага, акція: заплати за келих пива подвійну ціну - отримай другий безкоштовно. хоча тут виходить потрійна ціна, мінімум
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24.06.2020 11:30 Відповісти
У вас в помешканні відсутні меблі з деревини? На земляній підлозі спите?
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24.06.2020 12:53 Відповісти
А хто в нас керівник МНС? Я щось його ні разу не бачив.
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24.06.2020 10:40 Відповісти
Меньше дерев в Карпатах то більше пляжів в тих хто їх не береже.
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24.06.2020 10:40 Відповісти
Вырубанные буки приводят к потопам на Буковине
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24.06.2020 10:41 Відповісти
Дурниці. Повені були і будуть. В не залежності від лісу!! Лісу заготовлюють в десятки разів менше, ніж при СРСР..
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Только уверен,чо при СССР это делали боле грамотно и на место вырубленного что-то сажали молодое. Я не в коем случае не защищаю "концлагер комунистического светлого прошлого", но сейчас тотальный беспредел и наплевательство, ведь бабло подеждает усе.
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24.06.2020 13:11 Відповісти
Даремна впевненність, при СРСР рубали більше і саджали менше ніж зараз, саджати почали у 80-х роках.
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24.06.2020 13:22 Відповісти
Нет, моя мама родилась перед войной. В школе они сажали лесопосадки.
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24.06.2020 18:23 Відповісти
Держава існує лише коли треба податки збирати, а як треба населення рятувати і територію боронити, нікого нема, всі пішли в 95-й квартал...
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24.06.2020 10:42 Відповісти
Какое " населення рятувати", частные рынки? Вот хозяева пусть и чухаются или только бабло за аренду гоношить?
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24.06.2020 11:23 Відповісти
Ринки податків не платять?
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24.06.2020 12:21 Відповісти
Вырубка лесов продолжается. Вот и результат.
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24.06.2020 11:12 Відповісти
Про ліси постійно згадують при будь-якій нагоді, чи то засуха, чи то повінь. Не в лісах чи їх відсутності проблема, а в кількості опадів..
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24.06.2020 12:57 Відповісти
Забув, хто в нас міністр надзвичайних ситуацій?
Де воно і хто воно?
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24.06.2020 11:24 Відповісти
Один тільки біотуалет і виплив, а весь ліс десь безслідно потонув і щез, який жах. Правда в місцевого начальсва оновився парк дорогих власних авто. Немає за що зачепитись.
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24.06.2020 12:03 Відповісти
Вчора катався в Волоцець (Міжгір'я), адже потяг не стає ні в Стрію ні у Львові, забирав родичку.
Так підприємсва по лісозаготовці просто завалені деревом, сушарки парують аж з дороги видно, а ще на берегу р. Стрий величезна вантажна машина величезни екскаватором грузили річкове каміння з берега. Так от все ******* місцеві жителі разом з "пацанами в пагонах", та коли на хер винеселе водою у Львів може тоді задумаються ! - но это не точно
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24.06.2020 13:08 Відповісти
Те все під крилом і за бабки мєнтів виробляється. Це не припущення, а стопудовий факт!
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01.07.2020 09:12 Відповісти
«Дякуйте» теперь Порошенко! Только сейчас люди осознали масштабы катастрофы правления режима Порошенко.
Из-за варварской вырубки лесов, которые осуществляли члены режима Порошенко под пристальным вниманием самого Петра Порошенко, сегодня целые села и города пошли под землю.
Наши Карпаты просто не выдержали варварства этих псевдопатриотов.
В период с 2014 года по 2019 год масштабы вырубки Карпат просто поражали воображения.
Только по официальным данным вырубка леса увеличилась в 1,8 раз по сравнению с домайданным периодом, однако члены режима Порошенко наладили масштабную схему незаконной вырубки.
Из Украины вывозились миллионы тонн древесины под видом дров «длиной в 2 метра» для изготовления мебели в ЕС.
Украинские «дрова» продавались деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой.
Наибольшие объемы дров вывозили хозяйства Гослесагентства, которое возглавлял соратник генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, закон о запрете экспорта дров ветировал экс-президент Петр Порошенко.
Спустя 6 лет народ Украины увидел последствия правления этих мерзавцев.
Сегодня села и города Закарпатья и Прикарпатья идут под землю
Уже известно, что всего за 3 дня погибло по меньшей мере 10 людей. Тысячи людей пострадали и это только начало.
Страшно представить, что будет осенью, если даже малейшие летние дожди вызывают такие страшные последствия.
Эксперты отмечают, что за 6 лет правления режима Порошенко было вырублено до 30% Карпат.
Лысые горы и обломки некогда могучих Карпат видны даже со спутника.
Это только начало…
Масштабы коррупции и невиданной жестокости олигарха Порошенко украинцы будут чувствовать на себе по меньшей мере еще 50 лет.
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24.06.2020 13:09 Відповісти
Тебе открою секрет, все это делается с 1991 года, так как все падло(на 90%), что сидит в Киеве явлется сексотами ФСБУ(обединенная) и просто выполняют приказы по уничтожению страны, набивая при этом карманы, ведь вся власть и олигархи родом из КПСС и комсомола,им глубоко насрать на людей и страну, ведь бабло уже давно лежит в Израиле и Швейцарии, и самолет заправлен если вдруг чего
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24.06.2020 13:18 Відповісти
30 відсотків Карпат? Як ви втікли від санітарів?
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24.06.2020 13:24 Відповісти
Знаю, не по-наслышке, копатели бурштыну очень рады такому количеству воды.... Кому война, кому....
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24.06.2020 13:35 Відповісти
Побільше лісу рубайте, довбні. Причому свої ж і рубають за гроші. Як писав Шевченко: за шмат гнилої ковбаси і матір рідну продаси. Ось так скрізь, в тому числі й на виборах вибирають за гречку. Уроди!
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24.06.2020 13:52 Відповісти
 
 