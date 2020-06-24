У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях унаслідок різкого підйому рівня води в річці Прут підтоплено найбільше комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок "Добробут".

Як повідомив генеральний директор Калинівського ринку Ігор Маслянчук, підтоплення ринку почалося сьогодні приблизно о першій годині ночі, коли вода з річки Прут, яка розташована поруч, почала стрімко виходити з берега, заливаючи торгові ряди на об'єкті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, після того, як рівень води у Пруті збільшився та перевищив 5-метровий показник критичної норми, річка підтопила крайні ряди Калинівського ринку.

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Напередодні підприємці упродовж двох діб вивозили товари зі своїх контейнерів або переміщали їх на верхні поверхи своїх торгівельних точок.

За повідомленням Чернівецького гідрометцентру, піковий показник прибуття річки, який може нести загрозу для Калинівського ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити 6 метрів.

У зв’язку зі стихією, адміністрація ринку оголосила сьогодні вихідний день для усіх підприємців "Калинки" та вирішила сьогодні не допускати підприємців до торгівлі на ринку.

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"Рівень води станом на 8:00 ранку - 5,5 м. Потужність хвилі з вершини Прута, яка йде на Чернівці, за ніч впала. За прогнозом, у межах міста Прут максимально підніметься до 6 метрів. Це позитивне очікування, яке радує" , - розповів мер Чернівців Каспрук.

"Вода продовжує прибувати", - зазначають очевидці, які публікують відео і фото з місця подій.









