У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернівцях унаслідок різкого підйому рівня води в річці Прут підтоплено найбільше комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок "Добробут".
Як повідомив генеральний директор Калинівського ринку Ігор Маслянчук, підтоплення ринку почалося сьогодні приблизно о першій годині ночі, коли вода з річки Прут, яка розташована поруч, почала стрімко виходити з берега, заливаючи торгові ряди на об'єкті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, після того, як рівень води у Пруті збільшився та перевищив 5-метровий показник критичної норми, річка підтопила крайні ряди Калинівського ринку.
Напередодні підприємці упродовж двох діб вивозили товари зі своїх контейнерів або переміщали їх на верхні поверхи своїх торгівельних точок.
За повідомленням Чернівецького гідрометцентру, піковий показник прибуття річки, який може нести загрозу для Калинівського ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити 6 метрів.
У зв’язку зі стихією, адміністрація ринку оголосила сьогодні вихідний день для усіх підприємців "Калинки" та вирішила сьогодні не допускати підприємців до торгівлі на ринку.
"Рівень води станом на 8:00 ранку - 5,5 м. Потужність хвилі з вершини Прута, яка йде на Чернівці, за ніч впала. За прогнозом, у межах міста Прут максимально підніметься до 6 метрів. Це позитивне очікування, яке радує" , - розповів мер Чернівців Каспрук.
"Вода продовжує прибувати", - зазначають очевидці, які публікують відео і фото з місця подій.
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Де воно і хто воно?
Так підприємсва по лісозаготовці просто завалені деревом, сушарки парують аж з дороги видно, а ще на берегу р. Стрий величезна вантажна машина величезни екскаватором грузили річкове каміння з берега. Так от все ******* місцеві жителі разом з "пацанами в пагонах", та коли на хер винеселе водою у Львів може тоді задумаються ! - но это не точно
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Наши Карпаты просто не выдержали варварства этих псевдопатриотов.
В период с 2014 года по 2019 год масштабы вырубки Карпат просто поражали воображения.
Только по официальным данным вырубка леса увеличилась в 1,8 раз по сравнению с домайданным периодом, однако члены режима Порошенко наладили масштабную схему незаконной вырубки.
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Украинские «дрова» продавались деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой.
Наибольшие объемы дров вывозили хозяйства Гослесагентства, которое возглавлял соратник генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, закон о запрете экспорта дров ветировал экс-президент Петр Порошенко.
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Сегодня села и города Закарпатья и Прикарпатья идут под землю
Уже известно, что всего за 3 дня погибло по меньшей мере 10 людей. Тысячи людей пострадали и это только начало.
Страшно представить, что будет осенью, если даже малейшие летние дожди вызывают такие страшные последствия.
Эксперты отмечают, что за 6 лет правления режима Порошенко было вырублено до 30% Карпат.
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Это только начало…
Масштабы коррупции и невиданной жестокости олигарха Порошенко украинцы будут чувствовать на себе по меньшей мере еще 50 лет.