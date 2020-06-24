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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про проведення ЗНО: Роздача масок на вході, термометрія і прохід за стрілками в аудиторію

Ляшко про проведення ЗНО: Роздача масок на вході, термометрія і прохід за стрілками в аудиторію

Біля пунктів складання Зовнішнього незалежного оцінювання буде організовано медичне чергування.

Про це в ході онайлн-брифінгу повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами головного санлікаря, в кожному пункті тестування будуть організовані певні маршрути проходу до аудиторій, розроблені графіки.

"Діти, які приходять на складання ЗНО, перед входом будуть опитані про стан здоров'я медпрацівниками. Буде проведена термометрія, буде показана чітко визначена аудиторія для проходження ЗНО. За стрілками вони проходять в свою аудиторію. В аудиторії 15 осіб, а дистанція між учнями буде не менше 1-2 метрів", - розповів Ляшко.

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Крім того, по школі будуть розставлені антисептики, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники.

"Всім будуть надані захисні маски на вході. Термометри є. У медпрацівників захисні костюми, антисептики в пунктах тестування є, медичне чергування біля шкіл буде організовано", - додав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) ЗНО (323) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"проход по стрелкам в аудиторию"
Гра в казакі-разбойнікі.
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24.06.2020 10:35 Відповісти
В реальности по школам дали мизерное количество масок. Школьникам объявили приходить со своими масками. Выделенные маски строго тем, кто вдруг забудет взять с собой маску.
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24.06.2020 10:59 Відповісти
вы бы, сволочье, лучше поведали о зачислении без ЗНО жителей Крыма и Донбасса
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24.06.2020 11:23 Відповісти
 
 