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Новини Коронавірус і карантин
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Маски на пасажирах транспорту перевіряють у Києві, Одесі, Львові, Рівному та Миколаєві, - Криклій

Маски на пасажирах транспорту перевіряють у Києві, Одесі, Львові, Рівному та Миколаєві, - Криклій

"Укртрансбезпека" проводить в кількох містах перевірки дотримання карантинних вимог у громадському транспорті.

Про це написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

""Укртрансбезпека" спільно з Нацполіцією продовжує здійснювати перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті в різних містах України. Зараз перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне та Миколаїв. У інших містах також пройдуть перевірки", - вказав Криклій.

Міністр закликав пасажирів і перевізників дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Це масковий режим, температурний скринінг і постійна дезінфекція", - уточнив він.

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Автор: 

карантин (18172) транспорт (1394) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зеленский уже штраф заплатил?
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24.06.2020 10:39 Відповісти
соблюдайте масочный режим в общественных местах
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24.06.2020 10:44 Відповісти
Не пора ли лишить всех врачей и сотрудников центрального аппарата МОЗ и администрации медучреждений на периферии (не парамедиков и младшего персонала!) всех льгот, надбавок и доплат в связи с эпидемией? По опыту корпорации Боинг известно, что когда сотрудников стали увольнять за случайности количество случайностей резко упало. Вся эта карусель вокруг эпидемии обусловлена некомпетентностью врачей, а мы еще и доплачиваем им.
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24.06.2020 10:52 Відповісти
Рвачи привыкли только взятки брать, на людей им насрать.
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24.06.2020 11:12 Відповісти
Нормальные власти заботятся, чтобы у населения была работа, стремятся к нулевой безработице.
Зеленая шваль проверяет наличие намордников на лицах лохтората.
Вроде и шваль при деле, и лохторат доволен.
Можно власти предложить заняться тем, чем занят кот, когда ему делать нечего.
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24.06.2020 11:19 Відповісти
 
 