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Маски на пасажирах транспорту перевіряють у Києві, Одесі, Львові, Рівному та Миколаєві, - Криклій
"Укртрансбезпека" проводить в кількох містах перевірки дотримання карантинних вимог у громадському транспорті.
Про це написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
""Укртрансбезпека" спільно з Нацполіцією продовжує здійснювати перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті в різних містах України. Зараз перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне та Миколаїв. У інших містах також пройдуть перевірки", - вказав Криклій.
Міністр закликав пасажирів і перевізників дотримуватися протиепідемічних заходів.
"Це масковий режим, температурний скринінг і постійна дезінфекція", - уточнив він.
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Зеленая шваль проверяет наличие намордников на лицах лохтората.
Вроде и шваль при деле, и лохторат доволен.
Можно власти предложить заняться тем, чем занят кот, когда ему делать нечего.