Маски на пасажирах транспорту перевіряють у Києві, Одесі, Львові, Рівному та Миколаєві, - Криклій

"Укртрансбезпека" проводить в кількох містах перевірки дотримання карантинних вимог у громадському транспорті.

Про це написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

""Укртрансбезпека" спільно з Нацполіцією продовжує здійснювати перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті в різних містах України. Зараз перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне та Миколаїв. У інших містах також пройдуть перевірки", - вказав Криклій.

Міністр закликав пасажирів і перевізників дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Це масковий режим, температурний скринінг і постійна дезінфекція", - уточнив він.

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