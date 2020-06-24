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Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Прокуратура Одеської області запевняє, що не виявила забруднення моря нафтопродуктами біля затонулого танкера Delfi. Водночас Держекоінспекція встановила перевищення нафтопродуктів у морі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"23 червня ЗМІ поширили інформацію щодо подальшого забруднення морської води нафтопродуктами із затонулого танкера "Delfi", що поширилось в акваторію сусідніх пляжів. Для перевірки зазначеної інформації до місця аварійного перебування судна виїхали прокурори, слідчо – оперативна група та представники Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України", Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та Державної екологічної інспекції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час огляду місця події пошкодження захисних бонів та факту можливого викиду нафтопродуктів із затонулого танкера "Delfi" не встановлено, зокрема, візуальних слідів забруднюючих речовин на узбережжі не виявлено, вода в прибережній акваторії чиста".

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Також у прокуратурі повідомляють, що за допомогою квадрокоптера встановлено наявність затемнення води, які є шлейфом природного походження. За їхніми даними, попередні результати забору води свідчать, що наявність нафтопродуктів не виявлено.

"Результати контрольних проб води в місцях затемнення встановлюються незалежною лабораторією. Крім того, очікуються офіційні висновки комісії, яка обстежила узбережжя", - зазначили в прокуратурі.

Водночас Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомила 23 червня, що "державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Одеської області, під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкеру "Делфі", виявлено окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо)".

За даними Держекоінспекції, " Відібрані проби морської води в місці забруднення та направлені до відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції. Згідно з результатами досліджень, встановлено перевищення нормованих значень ГДК по вмісту у воді нафтопродуктів у 2,2 раза".

Держекоінспекція здійснює щоденний відбір проб морської води в районі пляжу "Дельфін" біля танкера Delfi.

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В ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту Південний. Поруч з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. В післяобідній час 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, який був зруйнований під час зіткнення з хвилеломом, стали випливати нефтепродукти.

Автор: 

Держекоінспекція (248) забруднення (245) нафта (5515) Одеська область (3218) танкер (333) нафтопродукти (609)


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Власть -дегенераты и импотенты ! Все видят что вытекают нефтепродукты,а прокуратура-ослепла ! И прозревают,только когда им деньги заносят !
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24.06.2020 10:43 Відповісти
https://dumskaya.net/news/iz-tankera-delfi-prodolzhayut-vytekat-nefteprodu-118563/
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24.06.2020 10:44 Відповісти
шлейф есть - но он полезный...
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24.06.2020 10:46 Відповісти
Да сколько же там нефти в том танкере ?
Уже полгода вытекает.
Может, там нефтяной завод ?
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24.06.2020 11:24 Відповісти
 
 