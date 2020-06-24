У ЗСУ 8 нових випадків COVID-19, хворіють 145 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 24 червня в Збройних Силах України хворіють 145 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров'я перебувають 2 людини (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 6 осіб (Київська область - 3 військовослужбовці, Одеська область - 1 військовослужбовець, Рівненська область - 1 працівник ЗС України, Львівська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗС України та Дніпропетровська область - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали - 284 особи, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 74 людини.

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