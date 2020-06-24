За минулу добу виявили ще 5 випадків зараження коронавірусом серед прикордонників, - Держприкордонслужба
Серед військовослужбовців і співробітників Державної прикордонної служби зафіксовано вже 101 випадок зараження коронавірусом, зокрема 5 випадків підтверджено за минулу добу.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 52, ще 48 осіб продовжують лікуватися - 14 стаціонарно і 34 - амбулаторно. На жаль, зафіксовано один летальний випадок", - повідомляє Держприкордонслужба.
Також під контролем медиків залишаються 230 прикордонників, які контактували з хворими.
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