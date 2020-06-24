УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5807 відвідувачів онлайн
Новини
10 760 125

Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу"

Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції

Народний депутат "Слуги народу" Давид Арахамія назвав гумором розмову з Олександром Корнієнком, в якому прозвучало кілька грубих епітетів на адресу їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої. Крім того, він заявив про монтаж записів.

Про це глава фракції "СН" розповів у коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, один із фрагментів злитої в мережу розмови дійсно був присвячений колезі-нардепу.

"Було два діалоги. Один, де Корнієнко каже: "Іра у нас красуня", а я кажу: "Так". І ми завжди це говоримо Ірі в обличчя. Наша колега завжди має гарний вигляд. Нічого не бачу крамольного", - сказав Арахамія.

При цьому в другій частині розмови, додав він, нібито йшлося про одну з кандидатів на посаду міського голови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого

"Говорилося про рівень енергії, те, як вона може здобути перемогу ... Вважайте це таким початком в гумористичному стилі про те, що в політиці буде багато жінок", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свою кандидатку "робочою бабою" і "корабельною сосною".

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Корнієнко Олександр (666) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Хороших сосен вы себе навыбирали, зебилы.
показати весь коментар
24.06.2020 10:52
+41
Не зная, что микрофон включён, Корниенко с матами и пошлостями заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит Зеленский, сразу "подпрыгнет и выкурит все айкосы".

Капец, навыбирали уродов. Завтра их всех на ковёр вызывает Зеленский, будет пистонить - типа, подрывают его имидж. Тот самый Зеленский, который сегодня на голубом глазу назвал всех дальнобойщиков "засранцами". Хотя пистонить нужно его самого - он лично взял на себя ответственность за эту кунсткамеру де@илов. 73% терпил, каких вам ещё реформ не хватает?
показати весь коментар
24.06.2020 10:53
+37
Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу" - Цензор.НЕТ 9380
показати весь коментар
24.06.2020 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нужно из этой Алавердыевой или как там, больше леди делать.
показати весь коментар
24.06.2020 11:46 Відповісти
Ау, зебіли-ииии, ви де? Як вам, подобаються ваші слуги? 😁
показати весь коментар
24.06.2020 11:53 Відповісти
Правильно в данной ситуации было бы извиниться, а не лепить отмазки
показати весь коментар
24.06.2020 12:05 Відповісти
А еще лучше было бы осознать, что пришли в ответственное публичное поле деятельности, а не на корпоративную зевечеринку.
показати весь коментар
24.06.2020 12:11 Відповісти
Перед кем извиниться? Если перед народом, то он вроде уже бы должен быть в курсе, каких новых лиц он навыбирал.
А рабочая баба, если влезла в эту клоаку, то и сама такая же мразь, как все в этих слугах.
показати весь коментар
24.06.2020 12:16 Відповісти
Дебильный цирк пробивает очередное дно, и видимо не последнее, судя по их любимому "старшему братушке"
показати весь коментар
24.06.2020 12:09 Відповісти
Дурко як і сам патєрпєвший.
показати весь коментар
24.06.2020 12:15 Відповісти
В нормальній країні це запросто могло б призвести до праламентської кризи,та дочасних виборів. А нашим слугам,вибраним паприколу- як з гуся вода...
показати весь коментар
24.06.2020 12:21 Відповісти
Це не слугам як з гуся вода, а їх виборцям. Їх все влаштовує, то чого слугам хвилюватись. Це ж не часи Порошенка, коли за найменшу дрібницю його брудом обливали так звані активісти. Де вони зараз? Ніхто не платить?
показати весь коментар
25.06.2020 03:07 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1275706756816125952 54 мин Vyacheslav Savchenko С чего начинается п@здец Он ведь"начинается" вовсе не с идиотов во власти И даже не со лжи А с того самого момента,когда ложь,подлость,предательство становятся нормой в стране Вот как они стали нормой -Тут вам и пушистый,в полный рост
показати весь коментар
24.06.2020 12:21 Відповісти
Добра сосна всюди потрібна.
Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу" - Цензор.НЕТ 3760
показати весь коментар
24.06.2020 12:33 Відповісти
Хто заткне пельку цьому дурнику арахамi
показати весь коментар
24.06.2020 12:57 Відповісти
Той, у кого вистачить сміливості застрелити цей мішок зі сміттям.
показати весь коментар
24.06.2020 22:13 Відповісти
Відмазка для лохів.
показати весь коментар
24.06.2020 12:59 Відповісти
Арахис и есть бородатая баба . Давид . найди себе уже достойного мужичка ,Данилишина например .
показати весь коментар
24.06.2020 13:04 Відповісти
Так то монтаж чи він так пошуткував по за очі? Тут багато людей без жартів каже що, Арахамія людина з низьким розумовим та моральним рівнем і всі його "жарти" відповідають рівню його інтелекта. Є ще такий вираз: куринна голівка з мізками від копченого хека. Так от, це, жарт чи діагноз?
показати весь коментар
24.06.2020 13:13 Відповісти
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды (Ара и Корниенко). Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
показати весь коментар
24.06.2020 13:17 Відповісти
"Баба да!...айкос!...ещё парочку...Засранцы!...Дай папиросочку у тебя штаны в полосочку!.."(опубликованы новые плёнки прослушки кабинета президента Украины)
показати весь коментар
24.06.2020 13:32 Відповісти
Кароче, корабельной бабе сделали монтаж.
Интересно - вдвоем срезу делали, или поодиночке?
показати весь коментар
24.06.2020 13:47 Відповісти
Це був гумор???
А які тоді претензії бубочки до блогерів, та дівчат???
Знов подвійні стандарти???
показати весь коментар
24.06.2020 14:30 Відповісти
Звичайний долбодятел.
показати весь коментар
24.06.2020 14:37 Відповісти
Чергове дно. Але наш піпл захаває. Вони за ЗЕ голосували.
показати весь коментар
24.06.2020 14:58 Відповісти
це тільки початок?! вже більше року "юмарітє" ... лосі катамаранні
показати весь коментар
24.06.2020 23:20 Відповісти
абхазский отброс
показати весь коментар
25.06.2020 09:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 