Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу"
Народний депутат "Слуги народу" Давид Арахамія назвав гумором розмову з Олександром Корнієнком, в якому прозвучало кілька грубих епітетів на адресу їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої. Крім того, він заявив про монтаж записів.
Про це глава фракції "СН" розповів у коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, один із фрагментів злитої в мережу розмови дійсно був присвячений колезі-нардепу.
"Було два діалоги. Один, де Корнієнко каже: "Іра у нас красуня", а я кажу: "Так". І ми завжди це говоримо Ірі в обличчя. Наша колега завжди має гарний вигляд. Нічого не бачу крамольного", - сказав Арахамія.
При цьому в другій частині розмови, додав він, нібито йшлося про одну з кандидатів на посаду міського голови.
"Говорилося про рівень енергії, те, як вона може здобути перемогу ... Вважайте це таким початком в гумористичному стилі про те, що в політиці буде багато жінок", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свою кандидатку "робочою бабою" і "корабельною сосною".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А рабочая баба, если влезла в эту клоаку, то и сама такая же мразь, как все в этих слугах.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1275706756816125952 54 мин Vyacheslav Savchenko С чего начинается п@здец Он ведь"начинается" вовсе не с идиотов во власти И даже не со лжи А с того самого момента,когда ложь,подлость,предательство становятся нормой в стране Вот как они стали нормой -Тут вам и пушистый,в полный рост
Интересно - вдвоем срезу делали, или поодиночке?
А які тоді претензії бубочки до блогерів, та дівчат???
Знов подвійні стандарти???