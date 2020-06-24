Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу"

Народний депутат "Слуги народу" Давид Арахамія назвав гумором розмову з Олександром Корнієнком, в якому прозвучало кілька грубих епітетів на адресу їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої. Крім того, він заявив про монтаж записів.

Про це глава фракції "СН" розповів у коментарі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, один із фрагментів злитої в мережу розмови дійсно був присвячений колезі-нардепу.

"Було два діалоги. Один, де Корнієнко каже: "Іра у нас красуня", а я кажу: "Так". І ми завжди це говоримо Ірі в обличчя. Наша колега завжди має гарний вигляд. Нічого не бачу крамольного", - сказав Арахамія.

При цьому в другій частині розмови, додав він, нібито йшлося про одну з кандидатів на посаду міського голови.

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"Говорилося про рівень енергії, те, як вона може здобути перемогу ... Вважайте це таким початком в гумористичному стилі про те, що в політиці буде багато жінок", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свою кандидатку "робочою бабою" і "корабельною сосною".