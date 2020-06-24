Разумков: Малоймовірно, що Рада внесе зміни до Конституції в частині децентралізації до місцевих виборів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що зміни до Конституції України в частині децентралізації навряд чи будуть внесені до місцевих виборів у жовтні.

Про це сказав Разумков в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Такий закон малоймовірно, що буде прийнятий (до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року - Ред.), тому що там зміни до Конституції ... Для того, щоб він набув чинності, його треба було розглянути на цій сесії - 226 голосів і на наступній сесії - прийняти 300 голосами. Я не впевнений, що ми на цій сесії встигнемо це зробити", - сказав Разумков.

Він нагадав, що президент відкликав свій законопроєкт про зміни до Конституції в частині децентралізації, а "іншого законопроєкту не надходило до Верховної Ради".

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Відповідаючи на питання, коли парламент може прийняти президентський законопроєкт про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, Разумков сказав, що не впевнений в термінах.

"Він визнаний як невідкладний. ... На наступному тижні я не впевнений, що він зможе потрапити до порядку денного, але подивимося, в першому читанні можливо", - припустив він.