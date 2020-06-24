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Тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати свій штраф в 3,5 млрд грн, - ЗМІ

Представники тютюнової компанії "Тедіс", підконтрольної одеському олігарху Борису Кауфману, намагаються скасувати штраф розміром 3,5 млрд грн і повернути собі 300 млн грн, які оплатили раніше.

Про це йдеться в заяві Антимонопольного комітету, передає ТСН, пише Вголос.

"Ще в 2016 році регулятори визнали "Тедіс" монополістом на тютюновому ринку України. Зазначалося, що компанія штучно усувала всіх конкурентів і навмисно завищувала ціни на сигарети.

Спочатку "Тедіс" із цим погодилася і оплатила в казну 300 млн грн штрафу, однак згодом передумала. Зараз представники компанії намагаються оскаржити рішення Антимонопольного комітету в суді.

Розгляд справи в Північному апеляційному суді затягують ще з 2018 року. Засідання суду чекають на цьому тижні і регулятор побоюється, що судді можуть скасувати штраф і повернути цигарковому магнату Кауфману 300 млн грн", - пише видання.

Автор: 

цигарки (974) суд (11684) Антимонопольний комітет (1765) Кауфман Борис (83) Тедіс Україна (68) штраф (1865)


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Топ коментарі
+4
Що сталося з Прилуцькою фабрикою, яка давала біля 10 млрд.грн в бюджет України?
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24.06.2020 11:06
+4
Читай внимательно, зеба)))

Еще в 2016 году регуляторы признали "Тедис" монополистом
Сначала "Тедис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа Источник: https://censor.net/n3203991
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24.06.2020 11:07
+4
является. И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое.
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24.06.2020 11:11
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А какой тут начался вой,когда при Зеле обратили внимание на табачный беспредел...Рушат экономику страны...дилетанты,зебилы,вредители...Всё,как всегда,банально.Начинают рушить схему-начинается вой в сми.Олигархи недовольны.Стадо проникается.
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24.06.2020 11:03 Відповісти
Що сталося з Прилуцькою фабрикою, яка давала біля 10 млрд.грн в бюджет України?
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24.06.2020 11:06 Відповісти
А что с ней сталось?"Прилуки "исчезли с полок?
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24.06.2020 11:34 Відповісти
Я про бюджет України.
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24.06.2020 11:43 Відповісти
Так и я про бюджет.Что с фабрикой, она закрылась?
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24.06.2020 11:48 Відповісти
Мне даже интересно,что с ней сталось.Но...Не отвечает.
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24.06.2020 12:44 Відповісти
British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.
Об этом стало известно из репортажа одного из местных телеканалов.
В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.
Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации.
"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал Скрипка.
Отметим, что табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" является https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/644681/ одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.
Ранее стало известно, что British American Tobacco перенесет центр принятия решений https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/23/651900/ из Украины в Румынию . Такой шаг обусловлен, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
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24.06.2020 12:49 Відповісти
Вообще не в этой теме.Просто пользуюсь гуглом: https://zn.ua/ECONOMICS/british-amerikan-tobakko-ukraina-vozobnovlyaet-proizvodstvo-v-prilukah-335280_.html
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Крупнейший производитель сигарет в Украине в пятницу возобновит производство в Прилуках
ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 2019, 19:24https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/7/653468/
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24.06.2020 13:54 Відповісти
Читай внимательно, зеба)))

Еще в 2016 году регуляторы признали "Тедис" монополистом
Сначала "Тедис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа Источник: https://censor.net/n3203991
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24.06.2020 11:07 Відповісти
И что,он не является на сегодня монополистом?
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24.06.2020 11:08 Відповісти
является. И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое.
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24.06.2020 11:11 Відповісти
Стопе,почему он до сих пор работает?И штрафы не он платит ,а мы через повышение стоимости.
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24.06.2020 11:15 Відповісти
Поверь, он и дальше будет работать. И монополистом будет, - только поменяют кришу.
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24.06.2020 11:17 Відповісти
Так ты точно за Кауманом подтираешь! Токо про штрафы Кауфману-ты как черт из табакерки на его защиту...
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24.06.2020 20:18 Відповісти
Тебя послать или сам пойдёшь?
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24.06.2020 21:20 Відповісти
А ты Кауфмана пошли. Заодно и польза от тебя будет.
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24.06.2020 21:28 Відповісти
Я только не заметил что бы что-то сказал в защиту Кауфмана,это же ваш шоколадный кадр.Адекватные среди вас хоть есть или только горлопоцы.
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24.06.2020 21:38 Відповісти
В отличие от тебя,мне по барабану кто такой Кауфман. Для меня важно то, что из сотен комментов,нашлось пару паск...д, которые выступили в его защиту от штрафов. И среди этих подметайл оказался ты.
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24.06.2020 21:43 Відповісти
Пьянь,можно пруф.

Чего же ты мой пост лайкнул? Мозги пропил?
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24.06.2020 21:46 Відповісти
Чухонь. Перечитай,шо ты на эту тему понаписывало. Начиная с Бутусова редакционной статьи.
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24.06.2020 21:49 Відповісти
Я пруф просил,а не стоны от пьяницы
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24.06.2020 21:50 Відповісти
У нищих слуг нет,чухонец.
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24.06.2020 21:54 Відповісти
Обтекай. (I)
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24.06.2020 21:59 Відповісти
Олигофрен! Кроме как пальцы показывать, интеллекта хватает только подачки собирать?
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24.06.2020 22:14 Відповісти
Так не собирай,даже если олигофрен видящий пальцы
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24.06.2020 22:22 Відповісти
Ты настолько туп и примитивен,что не в состоянии воспринять даже простой текст обращенный в тебе... Олигофрен, тебе только фейсбук Зеленского осваивать по силам..
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24.06.2020 22:27 Відповісти
"И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое."

Тебе бы самому читать внимательно - Тедис передумал платить и подал в суд не теперь, а еще 2 года назад.
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24.06.2020 11:40 Відповісти
Оплатите штрафик и оставайтесь дальше монополистом.Так,свинка пепа?
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24.06.2020 11:13 Відповісти
Откуда такие выводи, дурик?) И тот Тедис останется монополистом, просто принадлежать теперь будет Игорь Валеричу, или кто там ваш хозяин.
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Его признали монополистом в 16-ом году.В этой роли он продолжал благополучно существовать до наших дней.Проснись,ты обос"ался.На пару со своим гетьманом.
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24.06.2020 11:21 Відповісти
Он остается монополистом и теперь, при найвеличнишому лидере. Только теперь он еще и штрафи назад требует)
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24.06.2020 11:27 Відповісти
Вопиющий беспредел...С 16-го года.Короче,гетьман-ненастоящий
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24.06.2020 11:30 Відповісти
Признали монополистом.Не имел права работать,а он...работал.Может...там...делился с кем.Кто при власти.Но нет.Это уже прям крамольно.Гетьман просто был не в курсе.Хотя....такой гигантский рынок...Но нет!Он был не в курсе.Точка.
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24.06.2020 11:35 Відповісти
ты розберись в антимонопольном законодательстве, ысперд. Только сначала бутылки здай
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24.06.2020 11:42 Відповісти
А что с ним не так?Монополисты имеют право и дальше работать?Гетьман разрешает?
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24.06.2020 11:45 Відповісти
Ну так где в антимонопольном законодательстве написано,что монополист может дальше работать?Ты чего затихарился?Я уже и бутылки Сдал.И прибухнул.И жду ответа.
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24.06.2020 12:09 Відповісти
Они ещё и шутовской колпак у кловуна отнимут!
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24.06.2020 11:03 Відповісти
Українці не палять,щоб Кауфмани не наживались.
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24.06.2020 11:06 Відповісти
у кауфмана все получится.....фамилия правильная
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24.06.2020 11:06 Відповісти
У медведчука,например,фамилия каноничная.Но тоже всё получилось.Видимо,не в этом дело...
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24.06.2020 12:32 Відповісти
Боря кауфман,при всех президентах и властях в шоколаде ! Так знает кому и сколько занести,да так чтоб взяли! Ермаку уже чемоданчики поехали и за украденный у города аэропорт и за сигаретки !
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24.06.2020 11:08 Відповісти
Ще раз.
Борікауфману, при "баризі" жилось погано. Він його обклав штрафами, на користь держави та "втомленого нарІду".
"Представители табачной компании "Тедис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее"

Зараз, при "нарІдному преЗЕденті", борякауфману живеться гарно. Він отримає гроші взад. Показавши дулю державі і "втомленому нарІду".
Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн"
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24.06.2020 12:20 Відповісти
Это все конечно хорошо, а что там с хуцпой бородатой кохвеманки бабой Беней? Экономические специалисты уже кричат о самом наглом и циничном мародерстве. Данная особь выводит миллиарды гривен с государственных предприятий "Центрэнерго", "Укрнафта" и др. Фактически произошел рейдерский захват гос.предприятий. Почему те предприятия, которые в 2018 приносили прибыль, после прихода зеплесени и кАломойши резко стали убыточными. Что там с "Приватбанком", вернули украденные кАломойшами-боголюбовыми миллиарды долл, с офшорных счетов?
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24.06.2020 11:08 Відповісти
Типично кацапская технология.Только у них на любой проё" путлера универсальный ответ:"а что там у хохлов?".А у нас:"вы посмотрите на беню."Такой же унылый перевод стрелок.
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24.06.2020 11:25 Відповісти
Разъясняю для тупых зе-подстилок кАломойши, это ХОРОШО когда государство отстаивая свои интересы дрючит табачного олигарха. Все вопрос закрыт. Теперь следующий вопрос, а когда начнут дрючить стервятника Беню за Центрэнерго, Укрнафту, Приватбанк и др?
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24.06.2020 13:31 Відповісти
Ну принципиально тупой...Есть тема.Её обсуждают.Если тебя "зарядили" на другую-это не повод оффтопить и обзываться.Заработаешь свою копеечку в другом месте.Совсем бот тупой и ленивый пошёл
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26.06.2020 01:16 Відповісти
Зеподстилка, ты настолько тупорылое создание, что даже если тебе разжевали и положили в рот, то что имел ввиду оппонент, ты, как ярый представитель нынешних трех копеечных зе-холуев, все равно скулишь о ботах, и защищаешь своего хозяина. Смешно и нелепо выглядишь, тратя свои силы на жалкие потуги переложить свое холуйство и продажность на других. Нормальные люди видят кто здесь Каломойшебот, зе-холуй и дешевая подстилка.
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26.06.2020 09:57 Відповісти
Редкий (может быть) истинный сумасшедший.Сценка такая:Передайте за проезд.Да пошла вон,я против бени!При чём тут это,правила обязательны,передавайте.Зебил конченый!Пошло вон,тупорылое!Я поклонница гетьмана!
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26.06.2020 23:40 Відповісти
Кончита, притом не редкая. Сценка такая: Поймали Васю афериста, наказали. Это хорошо? Хорошо. А что там с аферистом Беней? Когда его поймаем и накажем? Кококо, это кацапская технология, кококо, как у путлера, кококо, унылый перевод стрелок!!! Подождите, какой перевод, одного из тысяч аферистов поймали, когда будем ловить другого? Кококо, это не та тема, кококо, тебя зарядили, кококо хватит офтопить, кококо ленивый тупой бот, кококо иди зарабатывать в другое место!!! Подождите, причем здесь бот, причем здесь офтоп? Я же написал сначала для умных, потом повторил и разжевал для дебилов, что ЭТО ХОРОШО ЧТО НАКАЗАЛИ ТАБАЧНОГО МОНОПОЛИСТА. Давайте теперь следующего афериста нагнем, который в данный момент НАГЛО и ЦИНИЧНО грабит мою страну на миллиарды гривен. Кококо ты сумашедший, кококо причем тут это, правила есть правила, кококо про Беню или хорошо или ничего!!! И вообще кококо, Беня мой кумир и я кококо как истинная фанатка не позволю пАрАхаботам мешать ему грабить Украину и украинский народ, кококо.
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27.06.2020 09:56 Відповісти
Ты либо никчёмный тролль,либо у тебя реально психболезнь.Попробуй про рината подумать,про петю,про медведчука...Да миллион вариантов...А то у тебя какая-то странно избирательная шиза.
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27.06.2020 15:24 Відповісти
Ох и дебил. У тебя какая-то странная избирательная шиза защищать Каломойшу, к чему бы это ? Может потому-что ты Бенина мелкая шестерка, так сказать трехкопеечный интернетовский шнырек.
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27.06.2020 17:10 Відповісти
Так.Будем потихоньку лечить.Нет,пациент.Я сейчас не защищаю коломойшу.Я просто спрашиваю:"Вы ко всем грабителям Украины такую же ненависть испытываете,или только к нему?"ахметка норм?петя спаситель?медведка-ни разу не враг страны и не представитель "уйла в Украине?К ним есть ненависть?Прямой ответ.Да или нет,тварь?!
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27.06.2020 17:19 Відповісти
Вот это подгорел пукан у солитера кАламойши, подгорел до такой степени, что у шизофреника начался рецидив и он стал считать себя врачом . Послушай дебилоид, мне наплевать на то что ты спрашиваешь, потому что ты обычная тупая шестерка, а я обычно не виду дискуссии с шестерками, с тобой я просто развлекаюсь. Потому что ты мелкая подшконарная шавка нынешней власти, пытаящаяся неумело защищать своих воров-хозяев. Таких интеллектуально недоразвитых обычно и нанимают, ибо цена вам три копейки. Ответь и ты Бенина фекалия: "Вы ко всем грабителям Украины такую же любовь испытываете,или только к нему? Прямой ответ.Да или нет,тварь?! Бугага
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27.06.2020 18:08 Відповісти
Не ответил.Слился в канализацию.Всё.Пшёл вон.Разговор окончен.
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27.06.2020 20:52 Відповісти
Таки чмо зеленое, так про бородатую бабушку и не ответило. Поэтому пшло на .уй, зефекалия, это там, где твое место по жизни. Мда, зебенябот нынче тупой пошел, умные на кАломойшу работать не хотят, зашквар. Бугага
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27.06.2020 22:05 Відповісти
может послать 500 СБУшников ,похулиганить , что бы они пацану обьяснили что тот не прав
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24.06.2020 11:08 Відповісти
Это европейский, или азиатский путь, как думаешь?
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24.06.2020 11:50 Відповісти
в данном случае ,это профилактический путь , ...... в нашей стране вспоминают о законе когда берут за яйца ,а надо что бы помнили когда набивают карманы
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24.06.2020 12:13 Відповісти
Любой украинский судья готов за такие деньги вынести ЛЮБОЕ решение.Думаю там уже очередь из судей
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Любой украинский судья готов за такие деньги вынести ЛЮБОЕ решение.Думаю там уже очередь из судей
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24.06.2020 11:27 Відповісти
І тут пейсатий.
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24.06.2020 11:33 Відповісти
"Тэдис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее. Источник: https://censor.net/n3203991

Горіть падли в огні, горіть щоб і попелу не залишилось
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24.06.2020 11:50 Відповісти
Украинский суд самый справедливый на постсоветском пространстве.Нам завидует Зимбабве ,КНДР и Вануату. Здесь судьбы миллиардов стоят смешные копейки.
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24.06.2020 12:50 Відповісти
Не давайте злодіям свої гроші, паліть самосад, а не те лайно, яке вам пакують на фабриках.
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24.06.2020 13:07 Відповісти
 
 