Тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати свій штраф в 3,5 млрд грн, - ЗМІ

Представники тютюнової компанії "Тедіс", підконтрольної одеському олігарху Борису Кауфману, намагаються скасувати штраф розміром 3,5 млрд грн і повернути собі 300 млн грн, які оплатили раніше.

Про це йдеться в заяві Антимонопольного комітету, передає ТСН, пише Вголос.

"Ще в 2016 році регулятори визнали "Тедіс" монополістом на тютюновому ринку України. Зазначалося, що компанія штучно усувала всіх конкурентів і навмисно завищувала ціни на сигарети.

Спочатку "Тедіс" із цим погодилася і оплатила в казну 300 млн грн штрафу, однак згодом передумала. Зараз представники компанії намагаються оскаржити рішення Антимонопольного комітету в суді.

Розгляд справи в Північному апеляційному суді затягують ще з 2018 року. Засідання суду чекають на цьому тижні і регулятор побоюється, що судді можуть скасувати штраф і повернути цигарковому магнату Кауфману 300 млн грн", - пише видання.