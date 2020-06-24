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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти викрали 20-річного Богдана Максименка в Донецьку, рідні домагаються його внесення до списків на обмін полоненими

Окупанти викрали 20-річного Богдана Максименка в Донецьку, рідні домагаються його внесення до списків на обмін полоненими

Рідні хлопця будуть домагатися його внесення до списків на обмін.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

10 квітня 2020 року представники незаконних збройних формувань у Донецьку прийшли до 20-річного Богдана Максименка, обшукали квартиру, вилучили техніку та забрали самого хлопця.

73 дні рідні Богдана не знали, де він перебуває. Пізніше з’ясувалося, що він у Макіївці, у так званому СІЗО так званого "міністерства держбезпеки", яке розташоване на території колонії №97. А потім навіть змогли передати першу передачу. Зокрема, ліки. Богдану вони необхідні, адже має вроджену ваду серця та потребує медичного піклування. Але найголовніше - за допомогою передачі вдалося підтвердити факт викрадення та утримання хлопця.

Його хресна мама Наталія розповідає, що Богдан, незважаючи на те, що жив на окупованій території, ніколи не приховував своєї громадянської позиції. Він записував пісні українською та поширював їх у соціальних мережах. На сторінці Богдана у фейсбуці багато постів про Україну. Він радіє звільненню бранця Кремля Олега Сенцова, слухає пісні "Океану Ельзи" та вітає усіх з Днем українського прапора.

Зараз Богдана звинувачують за кількома статтями. Поспілкуватися з тими, хто затримував Максименка, рідним досі не вдалося.

"Ми вирішили розповісти про Богдана і будемо домагатися внесення до списків на обмін і звільнення. Його єдина провина - безмежна і палка любов до України", - каже хресна мама.

Також читайте: Терористи "ДНР" відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський

Автор: 

обмін (1157) викрадення (819) Донбас (22356) найманці рф (2054)


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Топ коментарі
+27
Парня жалко. Но зачем он там сидел и ждал ? Пеперь нужно будет выпускать из тюрьмы преступников, у которых на руках украинская кровь.
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24.06.2020 11:11
+20
тут не только в этом дело...что будет дальше? Ну, обменяют его, выпустят И ОН ВЕОНЁТСЯ В СВОЮ ДОНЕЦКУЮ КВАРТИРУ чтобы его ПОВТОРНО ВЗЯЛИ на следующий день? и опять на обмен? Это не тупо разве? А не выехал он потому что нет возможности-значит и после обмена он не уедет и будет как я написал выше.
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24.06.2020 11:15
+11
обміняйте його на медведчука чи шуфрича.
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24.06.2020 11:34
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Парня жалко. Но зачем он там сидел и ждал ? Пеперь нужно будет выпускать из тюрьмы преступников, у которых на руках украинская кровь.
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24.06.2020 11:11 Відповісти
тут не только в этом дело...что будет дальше? Ну, обменяют его, выпустят И ОН ВЕОНЁТСЯ В СВОЮ ДОНЕЦКУЮ КВАРТИРУ чтобы его ПОВТОРНО ВЗЯЛИ на следующий день? и опять на обмен? Это не тупо разве? А не выехал он потому что нет возможности-значит и после обмена он не уедет и будет как я написал выше.
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24.06.2020 11:15 Відповісти
Даунбасню жалеть? С какого хера? Пожалейте детей чьих отцов они убили!
А так поцик жил 5 лет все окей было, а тут пропал...
история 100% мутняк! Раз пропал значит за дело!
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24.06.2020 11:15 Відповісти
Щас "слуги наврода" подсуетятся, Сивохо сьездит в Макеевку и все порешает...
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24.06.2020 11:12 Відповісти
ага)) усциться на лавці в парку)
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24.06.2020 11:38 Відповісти
Треба витягнути хлопця....
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24.06.2020 11:13 Відповісти
Родственники украинских воинов, которые сражались за Украину с оружием в руках, и поэтому оказались в плену, с нетерпение ждут обмена своих героев, но вместо них сепары предлагают Это...
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24.06.2020 11:14 Відповісти
еще не все потеряно, пока есть такие пацаны
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24.06.2020 11:14 Відповісти
Ну то зеля віддасть за цього пісуна терориста і вбивцю,а видасть як велику перемогу з росією.
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24.06.2020 11:21 Відповісти
Я извиняюсь а шо он делал в Лугандоне в 20-ть та лет?👀🙄
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24.06.2020 11:33 Відповісти
возможно он как раз тот, кто ночью писал краской "Донбасс це Україна". ОН точно не скрывал своих взглядов, в отличии от мразоты которая на не окуппированной территории ждет танки Пуйла
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24.06.2020 11:37 Відповісти
обміняйте його на медведчука чи шуфрича.
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24.06.2020 11:34 Відповісти
а как так получилось, что родители его сидели на нашей территории, а их сын какого то хрена сидел на кацапской ? обычно это происходит наоборот ..
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24.06.2020 11:37 Відповісти
да эти родители вообще могли "хахловмочить"
https://censor.net/comments/locate/3203995/019214de-c826-70d6-a6bb-86751a396772
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24.06.2020 12:41 Відповісти
в списки на обмін мають потрапляти люди які найдовше часу перебувають у полоні.
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24.06.2020 12:26 Відповісти
То це як, "нашилюди", з якими зелена влада планувала спільне патрулювання кордону, схопили хлопця?
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24.06.2020 12:36 Відповісти
Кого бы наша сторона не требовала отдать по обмену, кремлёвская шизоидная гнида путен отдаст только тех , кого захочет....Наши пожелания никак не учитываются....А Зеленскому ВСЁ РАВНО.....
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24.06.2020 12:38 Відповісти
А арест паренька - примитивная спецоперация ФСБ...Чтобы вызвать у нас жалость, эмоции, сострадание.... Плюс вопли и рыдания родственников с требованиями поскорее освободить больного ребёнка.... Не верю. что это - случайность.... Всё продумано и рассчитано....
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24.06.2020 12:41 Відповісти
Его поведение чем-то напоминает поведение Н. Савченко на суде в РФ. Что и кто стоял за всем этим - очевидно.
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24.06.2020 13:13 Відповісти
А проверять не думали?
Может он давно гражданин рашки?
Или вы мамке верите на слово?

Я смотрю у нас в контрразведке одни лохи сидят, которые всем на слово верят! Это касается и чинуш и силовиков с допуском к гос тайне, у который "неожиданно" оказываются рашинские паспорта или супруги ватники с недвижухой в рашке!
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24.06.2020 13:04 Відповісти
Поцу 20 лет! Спокойно мог поступить в ВУЗ в Украине и уже учиться 2й курс!
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24.06.2020 13:15 Відповісти
Автомат ему в руки, и на фронт..., чтобы не словом а делом доказывал свою любовь к Украине.
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24.06.2020 13:17 Відповісти
Зайшла на його сторінку в ФБ.В 20 років вже мабуть треба розуміти що бути, нехай і в соцмережі, на окупованій території так показово проукраїнським,небезпечно.
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24.06.2020 13:49 Відповісти
всегда забавляла в даунбассне уверенность, что чего то требовать нужно только от Украины. Оно и понятно, тут есть законы, правовое поле какое никакое, тут тебе банальнейшим образом не дадут прикладом в ***** просто так. Поэтому и требуют. А слабо пойти к своему чеПушилину и качнуть права, спросить какого вообще хера пацан сидит на подвале, и какие такие законы т.н. ДНР он нарушил? Нет, это страшно, лучше мы пойдем у укров чтото потребуем, так безопаснее
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24.06.2020 14:01 Відповісти
 
 