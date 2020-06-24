Окупанти викрали 20-річного Богдана Максименка в Донецьку, рідні домагаються його внесення до списків на обмін полоненими

Рідні хлопця будуть домагатися його внесення до списків на обмін.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

10 квітня 2020 року представники незаконних збройних формувань у Донецьку прийшли до 20-річного Богдана Максименка, обшукали квартиру, вилучили техніку та забрали самого хлопця.

73 дні рідні Богдана не знали, де він перебуває. Пізніше з’ясувалося, що він у Макіївці, у так званому СІЗО так званого "міністерства держбезпеки", яке розташоване на території колонії №97. А потім навіть змогли передати першу передачу. Зокрема, ліки. Богдану вони необхідні, адже має вроджену ваду серця та потребує медичного піклування. Але найголовніше - за допомогою передачі вдалося підтвердити факт викрадення та утримання хлопця.

Його хресна мама Наталія розповідає, що Богдан, незважаючи на те, що жив на окупованій території, ніколи не приховував своєї громадянської позиції. Він записував пісні українською та поширював їх у соціальних мережах. На сторінці Богдана у фейсбуці багато постів про Україну. Він радіє звільненню бранця Кремля Олега Сенцова, слухає пісні "Океану Ельзи" та вітає усіх з Днем українського прапора.

Зараз Богдана звинувачують за кількома статтями. Поспілкуватися з тими, хто затримував Максименка, рідним досі не вдалося.

"Ми вирішили розповісти про Богдана і будемо домагатися внесення до списків на обмін і звільнення. Його єдина провина - безмежна і палка любов до України", - каже хресна мама.

Також читайте: Терористи "ДНР" відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський