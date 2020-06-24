Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відмахнулася від слів заступника міністра закордонних справ Василя Боднара про те, що Росія як і раніше має платити Україні $100 млн на рік за розміщення Чорноморського флоту в Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Уже не знають, що й вигадати, аби діло не робити", - сказала Захарова, коментуючи слова Боднара.
Раніше заступник міністра закордонних справ України заявив, що Росія як і раніше повинна виплачувати Києву $ 100 млн на рік за базування Чорноморського флоту, як це відбувалося до окупації Криму РФ.
"Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Ми вважаємо, що вони повинні діяти, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - сказав Боднар.
Разом з тим, заступник міністра висловив упевненість, що Росія заплатить не тільки за договорами, а й за агресію проти України та окупацію територій. За словами Боднара, крім міжнародних позовів України проти Росії, позови також подають державні і приватні компанії.
Після окупації Росією українського Криму президент РФ Володимир Путін 2 квітня 2014 року підписав закон про припинення дії чотирьох російсько-українських угод по Чорноморському флоту РФ, які визначали умови і статус його перебування на півострові.
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От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
как Украину, установив власть, состоящую из неукраинцев (и вообще неславян),
было бы то же самое. Нынешняя власть зиждется на превентивном уничтожении
элиты и любых украинских протестных организаций. Элита и "националистические" организации фейковые и состоят из соплеменников зеленского, закамуфлированных под украинцев. Любое замечание по этому поводу подымает дикий вой об антиceмитизме.
Потому украинцы пока молча игнорируют ОУН, возглавляемую неславянином Коханивским,
"Свободу" во главе с Тягнибоком (по бабушке Фротманом) и других засланных казачков типа Корчинского, Яроша и прочих.
Таганрог, Кубань, Голодомор - мы это всё обсудим в комплексе.