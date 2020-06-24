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Новини Окуповані території
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Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"

Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму:

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відмахнулася від слів заступника міністра закордонних справ Василя Боднара про те, що Росія як і раніше має платити Україні $100 млн на рік за розміщення Чорноморського флоту в Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Уже не знають, що й вигадати, аби діло не робити", - сказала Захарова, коментуючи слова Боднара.

Раніше заступник міністра закордонних справ України заявив, що Росія як і раніше повинна виплачувати Києву $ 100 млн на рік за базування Чорноморського флоту, як це відбувалося до окупації Криму РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар

"Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Ми вважаємо, що вони повинні діяти, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - сказав Боднар.

Разом з тим, заступник міністра висловив упевненість, що Росія заплатить не тільки за договорами, а й за агресію проти України та окупацію територій. За словами Боднара, крім міжнародних позовів України проти Росії, позови також подають державні і приватні компанії.

Після окупації Росією українського Криму президент РФ Володимир Путін 2 квітня 2014 року підписав закон про припинення дії чотирьох російсько-українських угод по Чорноморському флоту РФ, які визначали умови і статус його перебування на півострові.

Автор: 

Боднар Василь (152) Крим (14161) Чорноморський флот рф (624) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+10
Наука украинцам, сколько стоит договор с Россией! А ничего, путин подписал и договоров нет. Вот так просто.
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24.06.2020 11:17
+9
Чмо что слева не смотрит сегодня парад победобесия. У него билеты на концерт Кобзона и хора Александрова. Сдохло. Частый гость на ордынских срач-шоу.

https://pbs.twimg.com/media/*************-_?format=jpg&name=large Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 1045
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24.06.2020 11:11
+7
Треба закидати кацапів позовами в міжнародні суди! По кожній віджатій фірмі (Масандра, Коктебель тощо), по кожному віджатому об'єкту нерухомості (будівлі державних органів, санаторії), по кожному кораблю нашого флоту має бути позов і окремо - по бурових платформах!

От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
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24.06.2020 11:16
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Подавайте в суд на рашку.
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24.06.2020 11:08 Відповісти
Да уже, только это долго длится, подождем...
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24.06.2020 11:10 Відповісти
Больше срок.... Больше сумма + пеня.
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Чмо что слева не смотрит сегодня парад победобесия. У него билеты на концерт Кобзона и хора Александрова. Сдохло. Частый гость на ордынских срач-шоу.

https://pbs.twimg.com/media/*************-_?format=jpg&name=large Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 1045
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24.06.2020 11:11 Відповісти
Один из последних его постов.
Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 8356
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24.06.2020 11:13 Відповісти
Потойбіччя, ппц. Обоссаньіє тренікі...
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Треба закидати кацапів позовами в міжнародні суди! По кожній віджатій фірмі (Масандра, Коктебель тощо), по кожному віджатому об'єкту нерухомості (будівлі державних органів, санаторії), по кожному кораблю нашого флоту має бути позов і окремо - по бурових платформах!

От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Наука украинцам, сколько стоит договор с Россией! А ничего, путин подписал и договоров нет. Вот так просто.
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24.06.2020 11:17 Відповісти
Платить будут всё равно, по решению международных судов.
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24.06.2020 11:30 Відповісти
В Украине системная проблема. Дело в том, что все украинцы работают на своих убийц, на тех кто планомерно уничтожает государство. Медведчуки, Ахметовы и другие сосут кровь с Украины, за украинские деньги скупают телеканалы, сайты, лидеров мнений (говорящие головы). И пичкают ядовитой кремлевской пропагандой, разлагая все институты украинской власти.
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24.06.2020 13:04 Відповісти
Если бы страны Балтии или Польшу перепахали террором и 3 раза голодом так,
как Украину, установив власть, состоящую из неукраинцев (и вообще неславян),
было бы то же самое. Нынешняя власть зиждется на превентивном уничтожении
элиты и любых украинских протестных организаций. Элита и "националистические" организации фейковые и состоят из соплеменников зеленского, закамуфлированных под украинцев. Любое замечание по этому поводу подымает дикий вой об антиceмитизме.
Потому украинцы пока молча игнорируют ОУН, возглавляемую неславянином Коханивским,
"Свободу" во главе с Тягнибоком (по бабушке Фротманом) и других засланных казачков типа Корчинского, Яроша и прочих.
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24.06.2020 14:44 Відповісти
снова наркоту дуре подкинули
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24.06.2020 11:21 Відповісти
Говорите-говорите, вы не мешаете Гааге насчитывать пеню и штрафы.
Таганрог, Кубань, Голодомор - мы это всё обсудим в комплексе.
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24.06.2020 11:29 Відповісти
Террористы всех времен отличаются от цивилизованных стран тем, что для них не существует общепринятых международных норм до тех пор, пока их не посалят или уничтожат.
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24.06.2020 11:33 Відповісти
Нормас! Надо теперь доказать что они расширили орендуемую площадь для черноморского флота на весь полуостров! тогда уже сумма будет поболее!
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24.06.2020 15:11 Відповісти
Йой, мовчало б нещастя. У такий спосіб воно мало б шанс виглядати неповною идийоткою .
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24.06.2020 16:22 Відповісти
 
 