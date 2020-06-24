У РФ за добу 7,1 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 600 тис. осіб

За останню добу підтверджено 154 летальні випадки в Росії, загальна кількість інфікованих COVID-19 перевищила 600 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За добу зареєстровано 7176 нових випадків захворювання на коронавірус у 84 регіонах. Загалом у Росії наростаючим підсумком зареєстровано 606 881 випадок.

За останню добу підтверджено 154 летальні випадки.

За минулу добу виписано після одужання 12 393 особи, з них у Москві - 2020. За весь період виписано після одужання по Росії 368 822 особи.

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