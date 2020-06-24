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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ за добу 7,1 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 600 тис. осіб

У РФ за добу 7,1 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 600 тис. осіб

За останню добу підтверджено 154 летальні випадки в Росії, загальна кількість інфікованих COVID-19 перевищила 600 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За добу зареєстровано 7176 нових випадків захворювання на коронавірус у 84 регіонах. Загалом у Росії наростаючим підсумком зареєстровано 606 881 випадок.

За останню добу підтверджено 154 летальні випадки.

За минулу добу виписано після одужання 12 393 особи, з них у Москві - 2020. За весь період виписано після одужання по Росії 368 822 особи.

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Автор: 

карантин (18172) росія (65223) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Действительно.
6 лет, как идет война с РФ и интерес почему-то не здоровый.
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24.06.2020 11:25
+2
У вас там вобще ничего не происходит без соизволения Луки.

Правда люди пропадают периодически, а так тишь да гладь.
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24.06.2020 11:26
+2
Когда-то и Чернобыль не взрывался. Потом, как оказалось, это не совсем так.
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24.06.2020 11:28
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Это еще парад не закончился. Или закончился? Если да, можно начинать обратный отсчет.
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24.06.2020 11:23 Відповісти
В РБ после парада ничего не произошло.
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24.06.2020 11:24 Відповісти
У вас там вобще ничего не происходит без соизволения Луки.

Правда люди пропадают периодически, а так тишь да гладь.
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Когда-то и Чернобыль не взрывался. Потом, как оказалось, это не совсем так.
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24.06.2020 11:28 Відповісти
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24.06.2020 11:56 Відповісти
Нет никакой "рб". Есть белорусская область московщины
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24.06.2020 11:57 Відповісти
Действительно.
6 лет, как идет война с РФ и интерес почему-то не здоровый.
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24.06.2020 11:25 Відповісти
Навпаки, ми вболіваємо. Чим більше кацапів здохне тим легше Україні.
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24.06.2020 11:30 Відповісти
Мало, Лахта досі працює.
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24.06.2020 11:27 Відповісти
И выздоровших больше 12000 за сутки
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24.06.2020 11:29 Відповісти
А ось це, дійсно погано.
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24.06.2020 11:31 Відповісти
Зачем нам это?Пусть дохнут.
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24.06.2020 11:36 Відповісти
154 жаби пополнили аудиторию габзона
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24.06.2020 11:55 Відповісти
Путину аукнется его запоздалый парад - был же шанс увернуться,
так нет, он настоял на своём.
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24.06.2020 12:08 Відповісти
На то он и *****
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24.06.2020 12:24 Відповісти
 
 