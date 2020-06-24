"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам

"Європейська Солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради і регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті і негайно надати публічну оцінку "сексистським висловлювань керівництва фракції "Слуга народу", які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга Народу", публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом", - йдеться в тексті.

Також "Європейська Солідарність" направила офіційні звернення до Офісу президента з вимогою надати повну інформацію про графік Зеленського.

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"Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками", - йдеться в заяві.

Також "Європейська Солідарність" звернулася із запитом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням дати роз'яснення, чи можуть телеканали транслюватимуть висловлювання президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

"В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово "ср…ка", просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом "засранці" і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали", - підсумували в прес-службі