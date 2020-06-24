"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам
"Європейська Солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради і регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті і негайно надати публічну оцінку "сексистським висловлювань керівництва фракції "Слуга народу", які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
"Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга Народу", публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом", - йдеться в тексті.
Також "Європейська Солідарність" направила офіційні звернення до Офісу президента з вимогою надати повну інформацію про графік Зеленського.
"Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.
Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками", - йдеться в заяві.
Також "Європейська Солідарність" звернулася із запитом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням дати роз'яснення, чи можуть телеканали транслюватимуть висловлювання президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.
"В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово "ср…ка", просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом "засранці" і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали", - підсумували в прес-службі
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А шо там наш Карлсон-рехформатор? Уж третий месяц пошел, волнуюсь за реформи)
и старается больше не привлекать к себе внимание...
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Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен
Сльози, колишуться за вікном
Сосни, навколо моя стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
Хвилина їсть мої слова
Година їсть мої слова
А ніч опустить очі
Вона мене не хоче
Кохання бігало в садок
Кохання бавилось в пісок
Вона ходила в школу
А далі був лиш холод
Refrain
Ти вийшла заміж за весну
І запах твоїх сосен
Мені сказав: "Вже досить"
Сосни
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
По-друге,станом доріг і ваговим контролем займаються відповідальні люди,що регулярно отримують зарплату,це ЇХНЯ компетенція.
Так само,як поборов нелегальні казино,бурштинокопачів і нелегальних лісорубів,справиться й з перегрузами.
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Олег Батькович
Я, до речі, ненавиджу ці #обані «скандали», вони заважають ненавидіти русню, опзж, вату і мусорів
В общем заткни свое хлебало и не выдать из под шконки,петух лагерный.
сосны корабельные,
мы народу служим-
как радному мужу!
п.с. нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в фейк о "болезни" ленки))