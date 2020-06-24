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Новини
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"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам

"Європейська Солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради і регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті і негайно надати публічну оцінку "сексистським висловлювань керівництва фракції "Слуга народу", які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга Народу", публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом", - йдеться в тексті.

Також "Європейська Солідарність" направила офіційні звернення до Офісу президента з вимогою надати повну інформацію про графік Зеленського.

Читайте: "Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві. ВIДЕО

"Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками", - йдеться в заяві.

Також "Європейська Солідарність" звернулася із запитом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням дати роз'яснення, чи можуть телеканали транслюватимуть висловлювання президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

"В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово "ср…ка", просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом "засранці" і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали", - підсумували в прес-службі

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+35
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4728
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24.06.2020 11:29
+29
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4583
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24.06.2020 11:45
+23
А что изменилось после того как он выставил себя идиотом в очередной раз, фуры перестали ездить?
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24.06.2020 11:32
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"Европейская Солидарность" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 8906
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24.06.2020 11:25 Відповісти
а хде кива на фотке? Та и страна.юа то ещё днище
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24.06.2020 11:28 Відповісти
кива в машине вытирается
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24.06.2020 11:29 Відповісти
Кстати, про шлюх.

А шо там наш Карлсон-рехформатор? Уж третий месяц пошел, волнуюсь за реформи)
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24.06.2020 11:36 Відповісти
Он выбил себе пол миллиона гривен в месяц зарплаты
и старается больше не привлекать к себе внимание...
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24.06.2020 12:02 Відповісти
В сети полно фоток с этой парковки с гостями и подарками для Кивы.
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24.06.2020 11:34 Відповісти
то есть там не одна сосна была?
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24.06.2020 11:38 Відповісти
можно пруф фоток?
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24.06.2020 12:09 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&rlz=1C1OKWM_enUA903UA903&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YQAxGGvDBKg-cM%252CYEEzSQvB-2****%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS0tI9HryaNqy_irfyZ9XHW07A08Q&sa=X&ved=2ahUKEwjhysrumZrqAhWIyKYKHa9cBREQ9QEwAXoECAkQBw&biw=1366&bih=635#imgrc=tvl49vYsTUR0ZM
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24.06.2020 13:06 Відповісти
А сама сосна Аллахвердиева не днище, путающее зал заседаний Рады с панелью?

https://images.cnscdn.com/images/6/c/f/4/6cf442f600a7c10f6ed80293bcd131f8/650x488.jpg
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24.06.2020 11:35 Відповісти
Это кривлянье, а сосна считает, что публичный дом должен быть везде.
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24.06.2020 12:14 Відповісти
Причем, кривлянье не в Раде.
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24.06.2020 12:16 Відповісти
это точно
"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам - Цензор.НЕТ 540
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24.06.2020 13:15 Відповісти
шо - на твоих кумиров напраслину гонят?
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Незрозуміло,Ківа ж відрізав собі х..,як обіцяв,чи ні?
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24.06.2020 12:17 Відповісти
Робочая сосна, - хватает на две фракции
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24.06.2020 11:29 Відповісти
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 3934
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24.06.2020 11:59 Відповісти
от сосны от сосны от сосны мне оторви иголочку (с)
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24.06.2020 12:04 Відповісти
Сколько можно эту айкосную обезьяну показывать?
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24.06.2020 12:57 Відповісти
Рибак рикаба баче здалека. Свої до своїх, а ви що думали зеледурніботики?
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24.06.2020 14:43 Відповісти
С автором угроз отрубывать руки уже разобрались?
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Он угрожал рубить руки людям,в поте лица зарабатывающим на хлеб и платящим налоги?
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24.06.2020 11:34 Відповісти
и ещё разобраться что он курит
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Ти вийшла заміж за весну
Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен

Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен

Сльози, колишуться за вікном
Сосни, навколо моя стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни

Хвилина їсть мої слова
Година їсть мої слова
А ніч опустить очі
Вона мене не хоче
Кохання бігало в садок
Кохання бавилось в пісок
Вона ходила в школу
А далі був лиш холод
Refrain
Ти вийшла заміж за весну
І запах твоїх сосен
Мені сказав: "Вже досить"

Сосни
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Славко - підбитий льотчик. Politico impotento
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24.06.2020 11:43 Відповісти
Он нытик, сочиняющий депрессивную музыку.
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24.06.2020 11:48 Відповісти
что касается фур зеля как раз прав. Сколько новых дорог убито этими уродами? Едут зерновозы и фуры по 50-80тонн и их хозяевам плевать
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24.06.2020 11:28 Відповісти
Осталось понять, уж не в "слугах" ли сидят собственники фирм-владельцев этих зерновозов и всяких фур?
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24.06.2020 11:30 Відповісти
А что изменилось после того как он выставил себя идиотом в очередной раз, фуры перестали ездить?
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24.06.2020 11:32 Відповісти
Розмова не за дороги, а за хамство т.н. президента. Чи в тебе одна борозда в мізгах?
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24.06.2020 11:33 Відповісти
І вирішив він проблему як президент країни чи як хрєновінький менеджер?
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24.06.2020 12:27 Відповісти
По-перше,якщо йому захотілось звернути увагу на проблему,то вивчається проблематика,й прес-секретарем готується текст,а не мямлиться на смартфон плутані думки під дією психотропів.
По-друге,станом доріг і ваговим контролем займаються відповідальні люди,що регулярно отримують зарплату,це ЇХНЯ компетенція.
Так само,як поборов нелегальні казино,бурштинокопачів і нелегальних лісорубів,справиться й з перегрузами.
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24.06.2020 12:29 Відповісти
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4728
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24.06.2020 11:29 Відповісти
А что там разбираться.Стерненко к ним подослать ,тот мигом управится
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24.06.2020 11:29 Відповісти
А если я скажу что в среднем женщины ниже мужчин (рост) это уже будет сексизм, или ещё нет?
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24.06.2020 11:30 Відповісти
а если я скажу, что средний зебил тупее среднего порохобота на 88% єто уже будет булінг ілі єщо нєт?
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24.06.2020 11:48 Відповісти
это будет враньё. потому что не на 88... гораздо больше...
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24.06.2020 11:51 Відповісти
а если на всю страну начальник твоей скажет, что твоя баба рабочая, как сосна, только силикона (тюнинга) немного перебор, это уже будет сексизм, или еще нет?
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24.06.2020 11:53 Відповісти
нет.
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24.06.2020 11:55 Відповісти
пора из оппозиции во власть ЕС, так как власти сейчас де-факто нету...
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24.06.2020 11:32 Відповісти
этика, мораль? да у зеленых они и не ночевали! кстати, сама "пострадавшая" сильно возмущается? скорее всего, не сильно - сама-то красна девица из слуг будет
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24.06.2020 11:33 Відповісти
Зеленский ещё в своём "квартале" вышел из берегов, а сейчас, тем более, мораль и нравственность для него - не более, чем требования к роли... "Культура" - - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.06.2020 11:37 Відповісти
Шо там разбираться? Рот у неё есть? Значит- та ещё сосна.
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24.06.2020 11:39 Відповісти
У сосны дупло, какой еще рот?
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24.06.2020 11:41 Відповісти
Дупло-табу.
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24.06.2020 11:43 Відповісти
https://twitter.com/olehbatkovych
https://twitter.com/olehbatkovych
https://twitter.com/olehbatkovych


https://twitter.com/olehbatkovych
https://twitter.com/olehbatkovych
Олег Батькович



Я, до речі, ненавиджу ці #обані «скандали», вони заважають ненавидіти русню, опзж, вату і мусорів
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24.06.2020 11:42 Відповісти
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 8286
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24.06.2020 11:43 Відповісти
Это такой Слоган , - У корабельных Сосон и крыс.А как иначе до Дна опустится нужно Время , а с дна подняться слоган Мешает.
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24.06.2020 11:44 Відповісти
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4583
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24.06.2020 11:45 Відповісти
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24.06.2020 11:51 Відповісти
Опаньки , ПЕС поддерживает засранцев , убивающих наши дороги ! Дно...
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24.06.2020 11:45 Відповісти
Ту само слово засранцы оскорбительно. Потому что дальнобойщики засранцы из-за отсутствия паркингов с туалетом и душем на дорогах.
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24.06.2020 12:00 Відповісти
Я тоже считаю , что "засранцьі"- очень мягко для правонарушителей, занимающихся вандализмом ради дополнительного заработка. И залезающих в народньій карман.
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24.06.2020 12:18 Відповісти
Слышит ты,чихуахуа зелебобиков,а может ты скажешь что нибудь за качество дорог,на которых твои зеленожопые уроды напилили себе бабла на сто лет вперёд?
В общем заткни свое хлебало и не выдать из под шконки,петух лагерный.
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24.06.2020 12:46 Відповісти
не разкрыта тема мЭндЭль...
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24.06.2020 11:50 Відповісти
она работящая
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24.06.2020 11:57 Відповісти
ты пости реальное фото профуры, а не гонишь фотошоп зебильные...
"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам - Цензор.НЕТ 7916
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24.06.2020 12:21 Відповісти
мы, такие дельные,
сосны корабельные,
мы народу служим-
как радному мужу!
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24.06.2020 14:02 Відповісти
та воно ж під МАРАФЕТОМ було - 100 %...., памятаете як воно сповзало та ссало здати ПУБЛІЧНІ аналізи....
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24.06.2020 11:49 Відповісти
"я тобі не дорогенька, я корабельна..."
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24.06.2020 11:57 Відповісти
А где депутатский запрос ,на то что исполняющий обязанности президента Г. Зеленский находился в наркотическом опьянении в рабочее время 😠😡?
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24.06.2020 12:11 Відповісти
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей.
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24.06.2020 13:07 Відповісти
Так их сволочей безмозглых!
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24.06.2020 12:14 Відповісти
А шо там розбиратися, якщо Ахєрєнія вже давно ахєрел.
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24.06.2020 12:14 Відповісти
Да-да-да и с вырубкой лесов пусть разберутся. А то такое впечатление, что на флот не только корабельную сосну пускают, а всю подряд. С такими темпами можно будет Атлантику перейти, просто переступая с борта на борт.
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24.06.2020 12:18 Відповісти
Phyo Mint Oo ,а зачем вы нюхаете Порохоботов , а перечисленные вами патриоты Украины ,не занимают управленческие посты в Государстве , и имеют право говорить в лицо поцу ,что он поц ,если так оно и есть😡😠
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24.06.2020 12:25 Відповісти
Ну вот смотри рогуль порохоботский, твой гуру шоколадный кричал когда был президентом, и давече кричит, что мы "європейська країна". Так вот, чтоб твой мозг паралоновый понимал, в Европе если бы такие псевдопатриоты, тобишь как ты сказал не занимают управленческие посты, в такой манере высказывалось о презеденте, то такое чучело уехало бы сразу на 5 лет, а если бы покапались то на более. Поэтому благодарям вам, долбанным порохоботам, Украину превратили в недогосударство)))
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Пусть лучше ЕС вспомнит сколько Грося закопал денег в весовые комплексы, сколько пиара было на этой теме, а фуры с перегрузом как ездили так и ездят.
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24.06.2020 12:44 Відповісти
Так Петруха же знал где закопано, уже давно откопал!
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24.06.2020 14:00 Відповісти
Послухаєш зелебенських зеслуг і складається враження, що вони можуть тільки соснуть, хто б не сказав фразу, хто б що не зробив, моментально зрозуміло - дегенерати!!!
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24.06.2020 12:54 Відповісти
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
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24.06.2020 13:09 Відповісти
У меня сложилось впечатление, что провокатор порох очень хочет встретится и пообщаться с Зеленским, который находится на самоизоляции всвязи с обнаружением у жены covid-19. Заодно весь народ узнает так ли страшен covid-19 для диабетиков.
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24.06.2020 13:28 Відповісти
дык, когда Порох пришел - то вислюк оманський начал сдавать анализы без остановки

п.с. нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в фейк о "болезни" ленки))
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24.06.2020 13:34 Відповісти
Парашенка здорово научился фекалиями бросаться!
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24.06.2020 13:59 Відповісти
Так а що ес хоче? Щоб вони так взагалі не думали чи щоб то не долітало назовні? Право мають лише на друге. Якщо хочуть і першого, то це совок.
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24.06.2020 14:14 Відповісти
Справу вже порушили за погрози?
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24.06.2020 14:45 Відповісти
 
 