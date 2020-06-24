Центр оцінювання якості освіти просить учасників ЗНО з постраждалих від повені регіонів взяти участь у додатковій сесії

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) просить учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у населених пунктах Західної України, які потерпають від повені, взяти участь у додатковій сесії ЗНО, що відбудеться пізніше.

"Шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які мешкають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, що потерпають від повені, ми занепокоєні руйнівними наслідками стихії. Очевидно, що в ситуації, що склалася, Вам у жодному разі не можна наражати себе на додаткову небезпеку, тому, якщо Ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування, просимо за Вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО", - йдеться в повідомленні УЦОЯО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітники Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти готові проінструктувати всіх охочих, а на сайтах цих центрів буде розміщений зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку необхідно подати.

"Ми сподіваємося, що випробування на міцність природою скоро завершаться, а ви зможете показати свій високий результат на ЗНО і вступити в жадані виші", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, з 22 червня в західних регіонах України, які страждають від повеней, введені надзвичайні заходи безпеки.

З регіону вже евакуйовано близько 800 осіб, жертвами негоди стали три людини.

За інформацією ДСНС, станом на 7 ранку 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська - 161, Чернівецька - 15, Львівська - 8); - 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська - 4444, Чернівецька - 422, Львівська - 110), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів в Івано-Франківській області; затоплено 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська - 2935, Чернівецька - 257, Львівська - 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська - 8688, Чернівецька - 533, Львівська - 168), 3 тис. 286 криниць ( Івано-Франківська - 3 тис. 136 і Львівська - 150), порушено транспортне сполучення з 8 населеними пунктами (Чернівецька - 6, Львівська - 2).

Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та в Стрийському районі Львівської області.