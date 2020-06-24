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За минулу добу в Києві 99 випадків COVID-19, серед захворілих 5 медиків, - Кличко
Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у столиці сягнула 4528.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 99 осіб. На сьогодні у столиці вже 4528 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив мер.
Серед захворілих 60 жінок віком від 22 до 70 років і три дівчинки - від одного року до 14 років. А також 31 чоловік віком від 19 до 74 років і п'ятеро хлопчиків від одного року до 11 років. Захворіли також 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
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