У Києві дозволили роботу ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідситуації місто поверне обмеження, - Кличко

У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Віталій Кличко.

"Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними", - заявив Кличко.

За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен має розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - підкреслив Кличко.

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