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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві дозволили роботу ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідситуації місто поверне обмеження, - Кличко

У Києві дозволили роботу ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідситуації місто поверне обмеження, - Кличко

У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Віталій Кличко.

"Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними", - заявив Кличко.

За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен має розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зробили 150 тисяч ІФА-тестів на коронавірус - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19490) Кличко Віталій (3512) ресторани (334) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Має місце когнітивний дисонанс - МОЗ постійно говорить про погіршення епідеміологічної ситуації та одночасно послаблює карантин...
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24.06.2020 12:15
+7
Ахах, оце то логічне рішення, коли антирекорди б'ються
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24.06.2020 12:27
+7
менять род деятельности .... на стройку пускай идут там крепкие руки надо.
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24.06.2020 12:56
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В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко - Цензор.НЕТ 9729
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24.06.2020 12:12 Відповісти
Співчуваю тобі.
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24.06.2020 12:18 Відповісти
Даффай ! Баблос вирішує все .!
.*Ночніки * Колі Тищенка вже давно працюють по повній !
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24.06.2020 12:14 Відповісти
коли подорослішаєш, то зрозумієш, що так і є
прийдеться самому заробляти гроші, мамка вже не зможе тебе утримувати
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24.06.2020 12:26 Відповісти
Має місце когнітивний дисонанс - МОЗ постійно говорить про погіршення епідеміологічної ситуації та одночасно послаблює карантин...
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24.06.2020 12:15 Відповісти
да сегодня новый антирекорд в Киеве(
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24.06.2020 12:33 Відповісти
Голодные контролёры сейчас табунами пошли на проверку работы ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. Читала, что из-за непомерной жадности этих контролёров, а совсем не из-за справедливого контроля, собственники вышеперечисленных заведений отдыха и досуга, собираются закрываться. Дешевле будет. Смягчение карантина, поддержим потребителей, поднимим экономику во втором полугодии года. Угу. Как же.
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24.06.2020 14:59 Відповісти
тищенко выскулил? )))))
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24.06.2020 12:15 Відповісти
Лол, "погіршення" не буде. Треба просто перестати тестувати.
Хто ще вірить в цифри?
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Захід - зупиняючи безвіз для України...
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24.06.2020 12:18 Відповісти
Там такі самі довбні при владі. Туреччина он, готова приймати туристів. Турки мабуть більш стійкі до "українського штаму".
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24.06.2020 12:22 Відповісти
https://censor.net/user/472175 , а в all inclusive входят похороны за счет принимающей стороны? Тогда все OK
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24.06.2020 14:54 Відповісти
Туркам видніше.
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24.06.2020 14:55 Відповісти
Сотня заражений в день, какие кинотеатры.
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24.06.2020 12:16 Відповісти
а бассейны? в шоке
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24.06.2020 12:32 Відповісти
к тому же была новость что вирус живёт в воде дольше чем на сухих предметах.....
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24.06.2020 12:57 Відповісти
Пока до особо одаренных не дойдёт, что надо соблюдать дистанцию и носить маски, ничего не будет улучшаться, хоть с открытыми кинотеатрами, хоть с закрытыми.
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24.06.2020 13:02 Відповісти
а до Вас дошло? чего Вы тогда носите бактерицидную повязку, которая никаким образом на распространение вирусов не влияет?
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24.06.2020 19:34 Відповісти
через 15 днів розкажете
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24.06.2020 12:17 Відповісти
давай уже и бордели до 10 чел...
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24.06.2020 12:19 Відповісти
И шоб на открытых площадках
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24.06.2020 13:03 Відповісти
Ахах, оце то логічне рішення, коли антирекорди б'ються
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24.06.2020 12:27 Відповісти
Пліать то буде писець..
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24.06.2020 12:40 Відповісти
Підтримую це рішення. Адже як вижити персональним тренерам по плаванню, які 4-ий місяць не можуть годувати себе та родину ???
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24.06.2020 12:44 Відповісти
менять род деятельности .... на стройку пускай идут там крепкие руки надо.
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24.06.2020 12:56 Відповісти
Персональный тренер, это куда?
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24.06.2020 13:12 Відповісти
а нашо було заводити родину в Україні?
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24.06.2020 14:39 Відповісти
ага, ще розкажіть людині, як їй жити
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24.06.2020 19:34 Відповісти
В бассейны пускать всех, но вот заполнить их водой можно будет только при снижении показателей заболеваимости.
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24.06.2020 13:07 Відповісти
У Києві дозволили роботу ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідситуації місто поверне обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 2672Давайте этих жаждущих ко мне, наплаваются по самые помидоры))))
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24.06.2020 13:27 Відповісти
что это ?
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25.06.2020 05:57 Відповісти
Это промывочная ванна у меня на работе. Восемь кубов объём, длина 7,5 метров, внизу барботажная труба для создания бульбашек Порохоботам-скидка!))
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25.06.2020 07:14 Відповісти
"В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко@
______________________________________________________________

https://images.cnscdn.com/images/1/1/5/5/115584bc524d88df2045d32bb55f77c0/original.jpgЧерез одну годину: "В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко; "Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА". Якось воно... дивно.
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24.06.2020 13:48 Відповісти
Какого еще увеличения ему надо.
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24.06.2020 13:50 Відповісти
Это не государство!
За комменты отдельное спасибо!
Добавить нечего
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24.06.2020 14:21 Відповісти
Так оказывается " все хорошо прекрасная Пидаля". Украина переведена в "красную зону", уже почти 1000 зараженных в день, активных больных 20,5 тысяч смертность уже более 1000,один из основных лидеров по зараженности является Киев. Но у нас все открывается, а министр и прочие официальные лица рассказывают что виной всему "несознательные люди".
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24.06.2020 15:42 Відповісти
кто-то что-то понял??
у нас сумасшедший рост каждый день...
Что они чешут?? какое послабление???
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24.06.2020 16:28 Відповісти
Какой карантин такое и послабление, шизофреничное.
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24.06.2020 20:27 Відповісти
Це мабуть щоби батьки, які не можуть повести дітей у закриті садочки, могли у вечорі горе залити?
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24.06.2020 16:55 Відповісти
забили на коронавирус. вообщем все переболеют и половина населения будет калек после перенесения коронавируса сложно. легкие коронавирус даже не курящим убивает тотально! И еще куча побочек там к другим болезням и с ЦНР и с Мозгом. А еще люди заражаются по второму и третьему разу. Короче вымрут все, если вакцину не принесут этой стране третьего мира!
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24.06.2020 18:15 Відповісти
Куди ж без кінотеатрів, басейнів, ресторанів під час карантину... Будете плавати у басейні - не забудьте одягати медичну маску.
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24.06.2020 21:12 Відповісти
дивні справи !! Весь час волають про антирекорди по зараженим, і одночасно відкривають усе що можна !! Я не розумію нічого. Або заткніться з тими "антирекордами", або не відкривайте шалмани всі .. Чи це навмисно робиться, щоб більше захворіло людей? В мене тільки таке припущення на ум приходить.
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24.06.2020 21:54 Відповісти
на плавки та купальники .. )))
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24.06.2020 21:55 Відповісти
Во-первых, если ещё 10 лет будут закрыты эти ... -ГОЛОДОВКИ в Украине не будет

Во- вторых,тех кто постоянно посещает ... пусть направят свои средства и энергию на благотворительность
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25.06.2020 05:58 Відповісти
 
 