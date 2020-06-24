У Києві дозволили роботу ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів. У разі погіршення епідситуації місто поверне обмеження, - Кличко
У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Віталій Кличко.
"Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними", - заявив Кличко.
За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.
"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен має розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - підкреслив Кличко.
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.*Ночніки * Колі Тищенка вже давно працюють по повній !
прийдеться самому заробляти гроші, мамка вже не зможе тебе утримувати
Хто ще вірить в цифри?
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https://images.cnscdn.com/images/1/1/5/5/115584bc524d88df2045d32bb55f77c0/original.jpgЧерез одну годину: "В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко; "Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА". Якось воно... дивно.
За комменты отдельное спасибо!
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у нас сумасшедший рост каждый день...
Что они чешут?? какое послабление???
Во- вторых,тех кто постоянно посещает ... пусть направят свои средства и энергию на благотворительность