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Новини
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Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього

Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього

Питання запровадження системи для електронного голосування (так званої сенсорної кнопки) в парламенті не знято з порядку денного, заявляє спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Це та проблема, яку ми щопонеділка на апаратній нараді промовляємо. Яка ситуація? Є дві проблеми: перша - це фінанси, тому що доопрацювати "Раду-3" сьогодні, як кажуть експерти, неможливо. Але ми ще будемо шукати механізми, може, все-таки знайдемо варіант", - розповів Разумков в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо такий варіант знайдено не буде, то доведеться повністю міняти систему для електронного голосування, а її заміна буде коштувати від 5 до 10 млн євро (150-300 млн грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідуванням кнопкодавства депутатів займаються правоохоронні органи, - Разумков

"Сьогодні, в умовах пандемії, непростій економічній ситуації змінювати цю систему доволі важко ... Я думаю, що люди не зрозуміють цього", - зазначив Разумков.

Разумков звернув увагу, що друга проблема для вирішення цього питання пов'язана з кількістю народних депутатів у майбутньому парламенті.

Він нагадав, що парламент попередньо схвалив зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

"З огляду на це теж треба розуміти кількість робочих місць", - сказав Разумков.

Автор: 

ВР (14976) голосування (485) кнопкодавство (100) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+21
Ахахахах. Теперь отмазка почему не выполнены обещания - "Народ не поймёт" это же гениально)
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24.06.2020 12:20
+15
Була ж нібито вже готова система - потрібно було сертифікувати...
А тепер поки не витратять гроші та не наберуть нових 300 **сранців - вона не працюватиме
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24.06.2020 12:21
+14
народ вообще не понимает что вы там делаете... судя по последним рейтингам
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24.06.2020 12:22
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Ахахахах. Теперь отмазка почему не выполнены обещания - "Народ не поймёт" это же гениально)
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24.06.2020 12:20 Відповісти
А еще весь Парламент можно свести к одному Спикеру... Дикая экономия зарплаты в "Дикой Стране"! Народ, вернее - население, это поймет...
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24.06.2020 12:56 Відповісти
не поймет и не понимает как его дико на буют зеленые свиньи. 10млн евро это 200 кг. золота,почти по пол кила золота на каждую кнопку для депутата.
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25.06.2020 10:47 Відповісти
Зате люди добре зрозуміли мільйонні зарплатні зелених мародерів з новими обличчями і індексації у 3000 гривень!!!! і без того не малої зарплатні самого Разумкова.
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24.06.2020 13:11 Відповісти
Разумкову нужно занести 10 млн ївро? Прикольно.
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24.06.2020 12:20 Відповісти
9-ть...
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24.06.2020 12:39 Відповісти
Була ж нібито вже готова система - потрібно було сертифікувати...
А тепер поки не витратять гроші та не наберуть нових 300 **сранців - вона не працюватиме
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24.06.2020 12:21 Відповісти
за ці кошти, Маск на орбіту їх виведе разом з Стефанчуком... От же... рибну зупу їли.
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24.06.2020 12:54 Відповісти
Мінімальний тариф на перевезення становить $ 1 млн. Це вартість доставки вантажу вагою до 200 кг. За кожен кілограм "зверху" доведеться доплачувати по $5 тисяч.
https://prm.ua/skilki-koshtuye-mistse-na-raketi-spacex-proponuye-orendu-mistsya-na-falcon-9/ СКІЛЬКИ КОШТУЄ МІСЦЕ НА РАКЕТІ: SPACEX ПРОПОНУЄ ОРЕНДУ FALCON 9
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24.06.2020 15:33 Відповісти
Ну и цены у них, что это за кнопки по 2500 евро за штуку
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24.06.2020 12:21 Відповісти
http://j-p-g.net/if/2020/06/24/0000241001592992261.jpg
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24.06.2020 12:52 Відповісти
http://j-p-g.net/if/2020/06/24/0000241001592992261.jpg Кнопка с отпечатком пальца 250 грн
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24.06.2020 12:54 Відповісти
2500 грн на кнопку, разработчикам, монтажникам и айтишникам рады. Остальное - бонус на распил. Вообще то нормальная цена, у нас в околобюджетных сферах всё так происходит. 90% отката - нынче норма, у нас же теперь нет коррупции.
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24.06.2020 14:15 Відповісти
Навіщо утримувати таких дорогих депутатів?
Один мініатюрний пристрій "Натискувач кнопок" з програматором замінює одного депутата.
"Натискувач" програмується на необхідний результат перед кожним сесійним днем, - і вуаля!
Проблему "тушок, "анал-табу" і "корабельних сосен" можна вирішити раз і назавжди!!!

Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього - Цензор.НЕТ 1768
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24.06.2020 17:13 Відповісти
25000 вроде.
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25.06.2020 10:41 Відповісти
А якщо не красти?
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24.06.2020 12:21 Відповісти
А так не виходить
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24.06.2020 12:31 Відповісти
а навіщо тоді туди пхатись
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24.06.2020 12:38 Відповісти
улюблена відмазка політиків: народ не зрозуміє
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24.06.2020 12:22 Відповісти
тобто, здачу теріторій і дипломатичних позицій народ зрозуміє, а витрату 10 млн. євро на боротьбу з кнопкодавством - ні
казліна зеледрищенська
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24.06.2020 12:23 Відповісти
нехай краще так,чим и 10 лямів потратять.і система "глючити" почне
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24.06.2020 12:30 Відповісти
та отож, дурням скляний хрін на один день
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24.06.2020 15:10 Відповісти
народ вообще не понимает что вы там делаете... судя по последним рейтингам
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24.06.2020 12:22 Відповісти
Это у нас 10млн евро нужно для сенсорной кнопки. А сколько бы потребовалось в той же Германии?
В этого люди никак понять не могут.... )))
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24.06.2020 12:22 Відповісти
В Німеччині в ній немає потреби, бо там народ дисциплінований і кнопкодавства в Бундестазі НЕМАЄ!
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24.06.2020 12:24 Відповісти
Які нафіг 10 млн? Система вже змонтована, її ще при Сєні-спікері могли запустити! Треба тільки відмашка!
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24.06.2020 12:23 Відповісти
Люді не поймут много чего ... Ну шо ви ЗЕсранци іх поімелі оні уже пОнялі...
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24.06.2020 12:23 Відповісти
не все... далеко ещё не все.
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого - Цензор.НЕТ 583
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24.06.2020 12:24 Відповісти
та це крихти на фоні статків ДУСі, котру Зе! грозився розпродати до виборів ...
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24.06.2020 15:26 Відповісти
А я пам'ятаю, як у 1991 після прийняття Акту Незалежності, натовп вимагав зняти п'ятикутну зірку з куполу Верховної Ради, на що якийсь держслужбовець відповів, що це дуже дорого коштує...на що хтось з натовпу вигукнув - дайте мені плоскогубці! я її безплатно зніму!...лише у 2014 зняли...
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24.06.2020 12:26 Відповісти
у 2014 році нарешті знайшли плоскогубці....і всі побачили, що добре це
P.S. Интересно, эта кнопка была бы синхронизирована с ядерным чемоданчиком
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24.06.2020 13:15 Відповісти
А люди понимают обеды в ресторане по 18000 гр ? Так что 10 миллионов евро на более менее честное голосование мы уж как-то постараемся понять .
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24.06.2020 12:27 Відповісти
не звизди! там есть готовая система, более того адаптированная и проверенная (еще Яйценюк отчитывался...если конечно не брехал))) ее осталось только запустить (итить!)
другое дело что нардепы))) этого не поймут)))) ибо кнопкодавить невозможно...разве что палец отрезать...ну или силиконовый слепок делать)))) зачем я это сказал? ))))))
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24.06.2020 12:30 Відповісти
я впевнений що якщо не наші то ІзраЄльські Компанії виконають Умови чистого Контракту і за 1 000 000 зЄлені ...
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24.06.2020 12:36 Відповісти
Згоден на всі сто відсотків
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24.06.2020 14:39 Відповісти
якщо б ми ще мали механізми Контролю Влади ....
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24.06.2020 14:51 Відповісти
При стоимости 100000 грн.
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24.06.2020 12:32 Відповісти
Люди не розуміють виділення мільярдів на поліцію та Коломийському, але це чомусь не заважає.
А то кнопкодавство трохи зупинити - "люди не поймуть"
Слуга народу, цим все сказано
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24.06.2020 12:33 Відповісти
кошти е (наші Кошти) щоб пасти "Отару"....- та тримати в "Стійлі"
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24.06.2020 12:34 Відповісти
Готовий найти Фірму яка виконае такі "роботи" і за 1 000 000 зЄлені....
рАзумков - ти кІздобол пустозвонний..., і це - памятай - несплата НАЛЕЖНИХ податків - це Кримінальна ВІДПОВІДАЛЬНІСИТЬ...
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24.06.2020 12:33 Відповісти
зеленые гниды
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24.06.2020 12:34 Відповісти
Всегда три причины .... С возу впав ,бик усрав и колэсом перейихало!
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24.06.2020 12:35 Відповісти
Мы много чего Не Понимаем . Думаю адекватные люди все поставят на свои Места со Временем.
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24.06.2020 12:40 Відповісти
а если без отката?
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24.06.2020 12:42 Відповісти
тисяч десять
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24.06.2020 12:51 Відповісти
не хило так стоит приложение "зелебобик в раде " на смартфон
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24.06.2020 12:43 Відповісти
люді поймут 10 млрд. грн на нікому нє нужний референдум. разумков , ти виродок.
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24.06.2020 12:43 Відповісти
Ссут в глаза, мрази! Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого - Цензор.НЕТ 154
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Це на таку кнопку, яка стоїть в кожному смартфоні ціною від 130 євро? Так в смартфоні ще й розпізнавання обличчя через камеру працю і розпізнавання голосу. За 10 лімонів євро система має працювати взагалі без депутатів і тим більше без Разумкова.
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24.06.2020 12:49 Відповісти
http://j-p-g.net/if/2020/06/24/0000241001592992261.jpg Кнопка с отпечатком пальца 250 грн
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Не понял.....
А в этой статье говорится что сенс кнопку уже сделали, но не хватает изменений в законах
https://tsn.ua/ru/politika/delo-sensornoy-knopki-pochemu-gbr-prishlo-v-radu-i-est-li-ugroza-sryva-pervogo-zasedaniya-1401120.html

И кому верить?
Кто компенсирует расходы бюджета на старую "не работающую" сенс кнопку?
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24.06.2020 12:52 Відповісти
А вот еще немного
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2768239-anatolij-morozov-glavnyj-konstruktor-elektronnoj-sistemy-rada.html
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24.06.2020 12:53 Відповісти
Так то мабуть нам і озвучили ціну голосування за сенсорну кнопку.
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24.06.2020 16:16 Відповісти
300 лімонів на 300 кнопок = кнопка по лімону - це як лексус чи паджеро спорт
Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого - Цензор.НЕТ 1423
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24.06.2020 12:53 Відповісти
Граждане Украины, христиане, прошу проголосовать против чипизации украинцев!!!!!!! ссылка на петицию - https://petition.president.gov.ua/petition/97854
№22/097854-еп (№ петиции)
Сейчас подписали 3239 человека. Нужно 25000 подписей. Осталось 73 дня!
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24.06.2020 12:54 Відповісти
Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього - Цензор.НЕТ 2282
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24.06.2020 13:06 Відповісти
Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього - Цензор.НЕТ 9991 https://censor.net/user/472182

Крєпкая такая. І тоже, мабуть, корабєльная...
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24.06.2020 17:19 Відповісти
ОТ ТАКА КНЬОПКА
Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого - Цензор.НЕТ 1374
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Скоты сватов...или сваты скотов
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24.06.2020 12:56 Відповісти
А не пошли бы эти обранцы нах!!! Нехотят работать - скатертью дорога!!!...
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24.06.2020 13:08 Відповісти
циркачи, резвятся ковёрные, под куполом
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24.06.2020 13:28 Відповісти
Что-бы закрутить ваши я"ца , народ готов потерпеть и "понять" многое ... Народ не понимает другое , откуда вЫ ( ...ляди ) берете такие цифры ? ( и по всем вопросам включительно ) .
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24.06.2020 13:24 Відповісти
Десять миллионов за кнопку- губа не дура. И когда они уже нажрутся
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24.06.2020 13:52 Відповісти
Никогда! Ещё не дошло? Добровольно они не остановятся ни-ког-да!
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24.06.2020 15:06 Відповісти
10.000.000 / 450 = 22 тисячі 222 євро 22 євроценти !!
а не 2.500, як хтось неправильно порахував, а
10.000.000 / 300 = 33 тисячі 333 євро 33 євроценти !!!

"триста тридцать... каждому" (с)
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24.06.2020 13:58 Відповісти
Что за ерунда!! Один раз не получат депутаты премии и кнопка готова! Идиоты!
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24.06.2020 14:00 Відповісти
Хороша кнопка виходить, вона сама голосувати буде?
Раз у нас держава у смартфоні, то нехай голосують кожен зі свого смартфона, і на відстані можна буде голосувати.
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24.06.2020 14:20 Відповісти
10 лямов за 450 сенсорных кнопок и пару дней работы студентов? Нигуязебе!
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24.06.2020 14:20 Відповісти
тупа скотиняка,- народ не пойме, як може коштувати "припаяти проводок" до іншої блокуючої кнопки,- так званої "СЕНСОРНОЇ" ,-може коштувати 25 000 євро ,для одного з 400 пультів
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24.06.2020 14:53 Відповісти
Нужен хороший АЙТИшник, но без Разумкова!
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24.06.2020 14:59 Відповісти
Якщо купляти в роздріб сканер відбитку пальця, то найдорожчий обійдеться у 3000 грн. В ******** смартфонах цей сканер значно дешевший. Враховуючи кількість депутатів, та вартість створення нової системи голосування за допомогою відбитку пальця, виходимо на суму приблизно 3 млн. грн. Скільки обійдеться сертифікація системи та її захист від стороннього втручання разом із "залізом" - максимум ще 1 млн. грн. Тобто за грубими підрахунками така система не може коштувати більше 5 млн. грн. Як довго можна тримати людей за дурників?
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24.06.2020 15:02 Відповісти
Бесконечно долго пока народ это позволяет.
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24.06.2020 15:08 Відповісти
Какой облом - 10 лимонов евро проплывают мимо этих еврейских мальчиков.
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24.06.2020 15:47 Відповісти
Да поверь, на протягивании законов путем кнопкодавства эти еврейские мальчики имеют в сотни раз больше, а так при введении сенсорной кнопки ой как непросто будет принимать нужные инородцам-мародерам законы, зебильное стадо трускавецских реформаторов не очень дисциплинированное.
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24.06.2020 17:28 Відповісти
CCI 9x18 Blazer FMJ- 14,25грн
Ціна питання: 14,25х450=6 412,50грн
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24.06.2020 17:22 Відповісти
Що значить московит, - Бреше як сере, ще яська казав, що все давно готово й протестовано, потрібно тільки дати команду технічній службі.
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24.06.2020 17:27 Відповісти
 
 