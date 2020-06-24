Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього

Питання запровадження системи для електронного голосування (так званої сенсорної кнопки) в парламенті не знято з порядку денного, заявляє спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Це та проблема, яку ми щопонеділка на апаратній нараді промовляємо. Яка ситуація? Є дві проблеми: перша - це фінанси, тому що доопрацювати "Раду-3" сьогодні, як кажуть експерти, неможливо. Але ми ще будемо шукати механізми, може, все-таки знайдемо варіант", - розповів Разумков в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо такий варіант знайдено не буде, то доведеться повністю міняти систему для електронного голосування, а її заміна буде коштувати від 5 до 10 млн євро (150-300 млн грн).

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"Сьогодні, в умовах пандемії, непростій економічній ситуації змінювати цю систему доволі важко ... Я думаю, що люди не зрозуміють цього", - зазначив Разумков.

Разумков звернув увагу, що друга проблема для вирішення цього питання пов'язана з кількістю народних депутатів у майбутньому парламенті.

Він нагадав, що парламент попередньо схвалив зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

"З огляду на це теж треба розуміти кількість робочих місць", - сказав Разумков.