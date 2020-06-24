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Новини
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Постраждалим унаслідок вибуху в будинку на Позняках виплатять від 50 тис. до 100 тис. грн компенсації, - Кличко

Постраждалим унаслідок вибуху в будинку на Позняках виплатять від 50 тис. до 100 тис. грн компенсації, - Кличко

Влада Києва ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, у якому стався вибух.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Усі постраждалі родини отримають по 50 тис. гривень. Тим, хто зазнав тяжких травм, виділять по 80 тис. Мешканцям з ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тис. гривень. Ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тис.. А люди, які втратили близьких, отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого. Я підписав відповідне розпорядження і найближчим часом люди отримають ці кошти", - повідомив Кличко.

Що стосується нового житла для всіх постраждалих мешканців мер нагадав, що запропонував прем’єр-міністру варіант, як можна допомогти людям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину – виділити уряд.

"Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, у будинку яких стався вибух. Йдеться або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла. Або про придбання і передачу квартир", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Києві 99 випадків COVID-19, серед захворілих 5 медиків, - Кличко

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4461) житло (1067) Київ (19490) Кличко Віталій (3512) компенсації (695)


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Топ коментарі
+9
А Коля Велюр выдаст по два лимона....
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24.06.2020 12:34
+6
Ці копійки 50-100тис виділяє влада Києва за моральну шкоду чи щось таке. А житло чи гроші за житло людям повернуть, в другій частині статті написано.
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24.06.2020 12:47
+4
Ну, ну -- а сколько стоит квартира в Киеве ?

За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе

Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
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24.06.2020 12:34
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То есть люди остались без жилья не по своей вине и им вот такие копейки выплатят. Да уж.....
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24.06.2020 12:32 Відповісти
Ці копійки 50-100тис виділяє влада Києва за моральну шкоду чи щось таке. А житло чи гроші за житло людям повернуть, в другій частині статті написано.
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24.06.2020 12:47 Відповісти
Многие читают только заголовок
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24.06.2020 12:53 Відповісти
Люди имели возможность застраховать своё жильё, но предпочли не тратиться.
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24.06.2020 13:11 Відповісти
А Коля Велюр выдаст по два лимона....
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24.06.2020 12:34 Відповісти
Ну, ну -- а сколько стоит квартира в Киеве ?

За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе

Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
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24.06.2020 12:34 Відповісти
Ви не читали статтю.
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Ее дописали.
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24.06.2020 13:32 Відповісти
"Чукча не читатель, чукча писатель." (с) Как сейчас в тундре, не жарко?
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24.06.2020 13:05 Відповісти
Это вместо квартиры?
Щедренько...
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24.06.2020 12:35 Відповісти
Ты статью читало хоть?????
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24.06.2020 13:30 Відповісти
Зебил? Абидна?
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24.06.2020 13:31 Відповісти
сволочи мля ...как там говорил шарапов : " Спасибо тебе папаша, за доброту, за щедрость - спасибо....двадцать бутылок водки смогу купить"...
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24.06.2020 12:39 Відповісти
Взрыв скорее всего был по вине газовщиков - это частная контора, почему тогда деньги должны выделяться из бюджета?
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24.06.2020 12:43 Відповісти
газовщиков типа "фу как у вас здесь газом воняет!!!"
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24.06.2020 12:47 Відповісти
Много,по 5-10тис.,для рабов достаточно.
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24.06.2020 12:47 Відповісти
Сколько людей бегут писать коммент прочитав только заголовок. Так же, поди, и голосуют.
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24.06.2020 13:16 Відповісти
Взрыв газо-воздушной смеси без огня?
Это же не метан в баллонах с давлением 200 атм.
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24.06.2020 13:45 Відповісти
Какой он щедрый на народные деньги. Может заплатить должна газконтора получающая миллионые премии.
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24.06.2020 13:56 Відповісти
народа много, а газконтора одна, по этому бедные опять заплатят за богатых,
Онищенко они досих пор садят.
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24.06.2020 15:34 Відповісти
Це протез в коліно можна за такі кошти вшити, а їм жити десь потрібно. Може олігархію треба подоїти?
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24.06.2020 14:14 Відповісти
Протез коленного сустава -- 112 000 грн.
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24.06.2020 18:51 Відповісти
Класс, почему жители Украины лично со своих налогов должны через бюджет города и страны оплачивать квартиры пострадавшим от халатности частной конторы Киевгаза?
Кличко лучше бы помог пострадавшим отсудить у Киевгаза компенсации за квартиры,
газовики никому не из жителей Украины ничего не прощают почему жители должны прощать им?
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24.06.2020 15:33 Відповісти
 
 