Постраждалим унаслідок вибуху в будинку на Позняках виплатять від 50 тис. до 100 тис. грн компенсації, - Кличко
Влада Києва ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, у якому стався вибух.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Усі постраждалі родини отримають по 50 тис. гривень. Тим, хто зазнав тяжких травм, виділять по 80 тис. Мешканцям з ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тис. гривень. Ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тис.. А люди, які втратили близьких, отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого. Я підписав відповідне розпорядження і найближчим часом люди отримають ці кошти", - повідомив Кличко.
Що стосується нового житла для всіх постраждалих мешканців мер нагадав, що запропонував прем’єр-міністру варіант, як можна допомогти людям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину – виділити уряд.
"Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, у будинку яких стався вибух. Йдеться або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла. Або про придбання і передачу квартир", - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе
Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
Щедренько...
Это же не метан в баллонах с давлением 200 атм.
Онищенко они досих пор садят.
Кличко лучше бы помог пострадавшим отсудить у Киевгаза компенсации за квартиры,
газовики никому не из жителей Украины ничего не прощают почему жители должны прощать им?