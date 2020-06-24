Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта "Гамма-400", планируемого к запуску на 2030 год и предполагающего создание астрофизической космической обсерватории для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

"С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", - сказал Гальпер.

По его словам, киевские специалисты должны были изготовить детекторы - прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, благодаря чему ее можно измерить. Также в их задачи входило создание аппаратуры, измеряющей электромагнитную обстановку.

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По словам Гальпера, итальянская сторона отказалась от участия в проекте по административным причинам. Планировалось, что итальянцы сделают для обсерватории часть прибора, которая измеряет угол прилета гамма-частицы. Теперь всю эту часть работы должны сделать в РФ.

В то же время принять участие в проекте согласилась Беларусь. Акт о намерениях проводить совместную работу был подписан на уровне академий наук.