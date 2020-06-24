В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 - 75%, - Кличко

У столичних лікарнях перебувають сьогодні 232 пацієнти з COVID-19. 51 особа - у важкому стані. Один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі - 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що з діагнозом "пневмонія" за минулу добу госпіталізували 36 людей. Усього запалення легень в медзакладах столиці лікують 432 хворих.

Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%. У міській дитячій інфекційній лікарні - 33% ліжок.

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