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Новини Коронавірус і карантин
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В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 - 75%, - Кличко

В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 - 75%, - Кличко

У столичних лікарнях перебувають сьогодні 232 пацієнти з COVID-19. 51 особа - у важкому стані. Один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі - 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що з діагнозом "пневмонія" за минулу добу госпіталізували 36 людей. Усього запалення легень в медзакладах столиці лікують 432 хворих.

Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%. У міській дитячій інфекційній лікарні - 33% ліжок.

Також читайте: Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) Київ (19490) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Как там первая леди? Интернет ей провели?
Про корабельную сосну уже в курсе?
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24.06.2020 12:42
+4
как там Первая леди?
(а то что-то все молчат...)
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24.06.2020 12:43
+3
а можна написати оф. відмову від лікування і отримати оф. "індульгенцію" від будь-яких штрафів за "порушення правил карантину" ?
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
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24.06.2020 12:54
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А якщо 9 перепрофілювати, то в Александрійвський буде 100% і можна кричати про небачений приріст важких хворих.

зі. Це той самий Київ, де басейни/ресторани відкрили?
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24.06.2020 12:41 Відповісти
Как там первая леди? Интернет ей провели?
Про корабельную сосну уже в курсе?
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24.06.2020 12:42 Відповісти
(см ниже))))) слово в слово первый вопрос))))))) )
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24.06.2020 12:44 Відповісти
как там Первая леди?
(а то что-то все молчат...)
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24.06.2020 12:43 Відповісти
Закопали вже...
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24.06.2020 13:13 Відповісти
та тю на Вас...
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24.06.2020 13:21 Відповісти
Вже сосен корабельних на оглядини водять, а ти не в курсі.
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24.06.2020 13:23 Відповісти
ну судя по вчерашней сосне... (водки много не бывает ну или...дзьоб крепкий нюхать)))
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24.06.2020 13:25 Відповісти
ссучене брехло.
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24.06.2020 12:44 Відповісти
Может тех, кто ходит без маски и не соблюдает других мер безопасности лечить платно или они сами выздоровеют, т.к. коронавирус что-то вроде ОРВИ у них?
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24.06.2020 12:50 Відповісти
а можна написати оф. відмову від лікування і отримати оф. "індульгенцію" від будь-яких штрафів за "порушення правил карантину" ?
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
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24.06.2020 12:54 Відповісти
Так больные платят при лечении от коронавируса?
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24.06.2020 12:57 Відповісти
при будь-якому лікуванні платять.
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Я спросил про коронавирус.
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24.06.2020 13:01 Відповісти
"будь-яке" включає і короновірус. Але для особливо обдарованих уточню "хворі платять за лікування від короновірусу".

Передбачаючи наст. "аргументи", прохання казочки від степанових про держ. забеспечення, розказувати комусь іншому.
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24.06.2020 13:06 Відповісти
Ванга, за лекарства платят?
За место в палате платят?
За постельное бельё платят?
За средства гигиены платят?

Можно увидеть расценки?
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24.06.2020 13:11 Відповісти
Промахнувся трошки, відповідь нижче.
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24.06.2020 13:16 Відповісти
Ты читать умеешь?

"За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Вячеслав Бобров в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины."

Где тут сказано, что он не по собственному желанию покупал?
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24.06.2020 13:19 Відповісти
Вмію, а ти? 3500 йому обійшлося лікування. Це на 3500грн більше за "безкоштовно". Все, гуляй, зебіл.
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24.06.2020 13:23 Відповісти
Малоросс, ещё раз вопрос - где расценки на лечение?
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24.06.2020 13:27 Відповісти
Кишеню точно підлікує. Є досвід...
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24.06.2020 13:14 Відповісти
Есть счёт от больницы или свидетельства того, что врачи отказывали в лекарствах или в каких-то процедура и требовали самим оплачивать лечение от коронавируса?
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24.06.2020 13:29 Відповісти
https://www.ua-football.com/sport/basketball/1586249905-bobrov-rasskazal-vo-skolko-emu-oboshlos-lechenie-ot-koronavirusa.html Бобров рассказал, во сколько ему обошлось лечение от коронавируса
І це ще не враховуючи "мзду".

Койкомісце не лікує. Надали, та й надали.

То як, погодишся на бартер: "відмова від лікування в обмін на відмову від будь-яких обмежень, повязаних з кові" ?
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24.06.2020 13:14 Відповісти
Все проценты, случаи . По существу сколько мест , какой возраст больных и сколько бессимптомных. Хватит брехать мер ковидный.
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24.06.2020 13:15 Відповісти
Методичка ватобота
1 Вируса нет, это все мировой заговор и дурантин.
2 Вирус есть, но ничего нет в больницах.
3 В больницах все есть, но все ради распила.
4 Распила нет, но больницы пустые, повторить пункт 1
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24.06.2020 13:16 Відповісти
говорят, что в Александровскую простых людей не везут.
То ясно, что они полупустые.
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24.06.2020 16:24 Відповісти
 
 