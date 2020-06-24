В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 - 75%, - Кличко
У столичних лікарнях перебувають сьогодні 232 пацієнти з COVID-19. 51 особа - у важкому стані. Один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі - 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.
Він також зазначив, що з діагнозом "пневмонія" за минулу добу госпіталізували 36 людей. Усього запалення легень в медзакладах столиці лікують 432 хворих.
Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%. У міській дитячій інфекційній лікарні - 33% ліжок.
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зі. Це той самий Київ, де басейни/ресторани відкрили?
Про корабельную сосну уже в курсе?
(а то что-то все молчат...)
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
Передбачаючи наст. "аргументи", прохання казочки від степанових про держ. забеспечення, розказувати комусь іншому.
За место в палате платят?
За постельное бельё платят?
За средства гигиены платят?
Можно увидеть расценки?
"За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Вячеслав Бобров в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины."
Где тут сказано, что он не по собственному желанию покупал?
І це ще не враховуючи "мзду".
Койкомісце не лікує. Надали, та й надали.
То як, погодишся на бартер: "відмова від лікування в обмін на відмову від будь-яких обмежень, повязаних з кові" ?
1 Вируса нет, это все мировой заговор и дурантин.
2 Вирус есть, но ничего нет в больницах.
3 В больницах все есть, но все ради распила.
4 Распила нет, но больницы пустые, повторить пункт 1
То ясно, что они полупустые.