Говорити про підвищення зарплат депутатам поки рано. Моя зарплата за рік зросла на 3 тис. грн через індексацію, - Разумков

Поки рано говорити про підвищення заробітних плат народним депутатам.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Я вважаю, що дійсно повинен бути гідний рівень оплати праці. Але повинен бути гідний рівень оплати праці всіх... На рівні тієї мінімальної заробітної плати, яка сьогодні є у наших співгромадян, говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів — поки що зарано, м'яко кажучи", — зазначив Разумков.

Він уточнив, що це питання повинно бути пов'язане зі зростанням економіки, ВВП, добробуту громадян й розвитком держави.

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"Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно. І з економічної, і з політичної, і з моральної точки зору", — сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що зарплати депутатів все ж дещо зросли: "Моя заробітна плата за рік зросла на 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Тому що є індексація".