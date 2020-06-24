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Говорити про підвищення зарплат депутатам поки рано. Моя зарплата за рік зросла на 3 тис. грн через індексацію, - Разумков

Говорити про підвищення зарплат депутатам поки рано. Моя зарплата за рік зросла на 3 тис. грн через індексацію, - Разумков

Поки рано говорити про підвищення заробітних плат народним депутатам.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Я вважаю, що дійсно повинен бути гідний рівень оплати праці. Але повинен бути гідний рівень оплати праці всіх... На рівні тієї мінімальної заробітної плати, яка сьогодні є у наших співгромадян, говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів — поки що зарано, м'яко кажучи", — зазначив Разумков.

Він уточнив, що це питання повинно бути пов'язане зі зростанням економіки, ВВП, добробуту громадян й розвитком держави.

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"Сьогодні говорити виключно про себе — я думаю, що це не зовсім правильно. І з економічної, і з політичної, і з моральної точки зору", — сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що зарплати депутатів все ж дещо зросли: "Моя заробітна плата за рік зросла на 3 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Тому що є індексація".

Автор: 

ВР (14976) депутат (1776) Разумков Дмитро (1527) зарплата (2242)


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Топ коментарі
+8
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6702
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24.06.2020 12:57
+7
Зеленский нашел чат дальнобойщиков, и пригрозил: "Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные - они едут. Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот 17 864-й - это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы - мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем - и будет больно".
Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.

Президент страны, в сорок два года, во время паводка, взрыва газа, дыры в полмиллиарда, коронавируса, преддефолтного состояния и ожидания наступления узнал, что дороги, оказываются, разбиваются, и иногда перегруженными фурами, нашёл чат дальнобойщиков и запилил туда видосик.
Государственного, млядь, умища человек!
Мне казалось, что орган, отвечающий за испанский стыд, у меня давным давно перегорел, отвалился нах от перегрузок и умер, и испытывать это восхитительное чувство я больше никогда не смогу в силу профессионального выгорания
..но чу... подождите... секундочку... неужели..
Да, лядь! Да, это снова оно!!
Долбаный ты детский сад на лямках, боже, ну почему, почему сейчас щеки красные - у меня?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html А.Бабченко
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24.06.2020 12:58
+6
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3245
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24.06.2020 12:59
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3 тыс.грн. это больше 100 баксов, тоже на дороге не валяются )
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24.06.2020 12:46 Відповісти
он на такие мелочи и внимания не обращает... Вон половина слуг урода прибарахлилась - из безработных и нищих за год стали мультимиллионерами... Видать вагоны ночами разгружают.
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24.06.2020 12:52 Відповісти
Забрав у одного пенсіонера одну і то не найменшу пенсію. В той час, як більшість пенсіонерів індексації не дочекалися і так і залишилися зі своїми 3000 гривень.
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24.06.2020 13:07 Відповісти
1600-2000 десь так
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24.06.2020 13:42 Відповісти
а моя с**а уменьшилась на 3000грн... Совпадение? не думаю!!!
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24.06.2020 13:18 Відповісти
Лоб ты жил на одну зарплату с вашими слугами , рашист разумков
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24.06.2020 12:48 Відповісти
А о понижении ещё не поздно ?
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Шо-то часто этого поца цитировать стали. Зеля в отставку, Шмыгаль за ним ?
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Если ЗЕ в отставку, то Разумкову лучше не задерживаясь сразу делать ноги.

Т.е. формально конечно до новых президентских выборов он будет главой государства. Но я не думаю, что у ватного Разумкова чувство долга перевесит инстинкт самосохранения.
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24.06.2020 12:50 Відповісти
Хотелось бы надеяться что он достаточно умён, и потому успеет вовремя свалить. Всё ж на нём крови нет.
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24.06.2020 12:52 Відповісти
Можно подумать, что СН живет на зарплату ВР...
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Вам, засранцам, повышение выплачивают корабельными соснами....
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24.06.2020 12:49 Відповісти
Проблема не в том, сколько они получают. Проблема в том, что живут они не на то, что ОФИЦИАЛЬНО получают и НЕ верят в то, что МОЖНО ЖИТЬ НА официально получаемую "чиновником" зарплату...
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24.06.2020 12:50 Відповісти
А та індексація простим людям теж надається? Чи тіко обраним?
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24.06.2020 12:50 Відповісти
нормально так, у меня индексация зарплаты от 60 до 100 грв...
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24.06.2020 12:51 Відповісти
Оборзели.....
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24.06.2020 12:52 Відповісти
Якби у кожного пенса пенсія за рік виросла на 3 тис. грн, то вони б стрибали від радості.
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24.06.2020 12:52 Відповісти
Ломбардный король решил прикинуться скромным и почти бедным.
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24.06.2020 12:53 Відповісти
Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков володіє маєтком під Києвом, кількома квартирами, ділянками й елітним автопарком.

Дохід Разумкова за минулий рік склав близько 1,3 млн грн. Відповідну https://public.nazk.gov.ua/declaration/e054e783-b643-4463-8c1f-ecc8e73fffed декларацію опубліковано в електронному реєстрі НАЗК .

У декларації Разумков вказав маєток на 492 квадратні метри під Києвом, кілька земельних ділянок, квартири в Києві та області, а також нерухомість подружжя в Миколаєві та Черкаській області.

Автопарк Разумкова складається із: Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).
Задекларована вартість автопарку Разумкова становить понад 2 млн грн, при цьому вартість перших двох авто не вказано.
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Рыговская отрыжка, хорошо кормилась в ПР.
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24.06.2020 13:57 Відповісти
А ломбарды скоро лопнут, у людей не будет денег и будут сдавать
всё , что осталось.
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24.06.2020 12:55 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179061.html Печальны дела у ЗЕлёного

Баланс доверия к Зеленскому за год опустился с +34,1% до -8,9%, став впервые негативным с момента его победы на выборах - исследование Центра социального мониторинга.
Опрошено 3037 человек.

На сегодняшний день, Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3766
* * *
Одновременно даю июньский рейтинг от одного из крупнейших медиа-холдингов.
Даты опроса совпадают с исследованием ЦСМ: 12-18 июня.
Аудитория - 2100 респондентов.
Полностью доверяют Зеленскому 10,1%, скорее доверяют 22,7%, скорее не доверяют 33,1% и полностью не доверяют 30,6%. Неопределившееся "болото" - выносим за скобки.
* * *
Порошенко полностью доверяют 10,6%, частично доверяют 20,1%.
* * *
Падение рейтингов Зе-власти начинает ускоряться.
На октябрь планирую их обвал, что прямым образом скажется на местных выборах. Если в ближайшие недели Зе не остановит свои бессмысленные гонки за Порошенко, не освободит патриотов, а заодно и Авакова, не изменит свою внешнюю политику и не остановит с помощью профессионалов падение экономики, - огромны шансы того, что вместо местных выборов, состоятся парламентские.
Победят ли там проукраинские силы или симбиоз ориентированных на Коломойского "слуг", партии Шмария и ОПЗЖ - вопрос. Но с уверенностью могу сказать, что моновласти в Украине больше не будет. Как и не будет жизнеспособной антиукраинской коалиции. Можете считать меня идеалистом.
* * *
Что будет с "потерпевшим"?
Он сцыкун, и как только увидит, что пахнет жареным - под благовидным предлогом уйдёт сам. Без крови. Возможно, в следующем году. Пока даю на это 45/55, но к осени будет 55/45. Его кукловоды? Чувство самосохранения у таких персонажей, как Зе, развито гораздо острее чувств наживы и личных обязательств.
* * *
Не нойте. Никто не сидит сложа руки.
Есть планы дальнейших действий и есть те, кто эти планы реализует. Мирным, конституционным путём.
Прорвёмся.
Helgi Sharp
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24.06.2020 12:56 Відповісти
В заглавии https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179061.html Печальны дела у ЗЕлёного пропущено одно слово (согласно оригиналу).
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24.06.2020 13:03 Відповісти
Да. Сделал я это сознательно -- так меньше вероятность, что разгневанный админ ЦЕНЗОРа удалит пост.
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24.06.2020 13:27 Відповісти
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6702
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24.06.2020 12:57 Відповісти
сразу видно - рабочабаба!
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24.06.2020 13:20 Відповісти
разумков, чючєло, за вашу "работу" вам взагалі платити не треба. ви повинні платити державі за хаос і казнокрадство.
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24.06.2020 12:58 Відповісти
Зеленский нашел чат дальнобойщиков, и пригрозил: "Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные - они едут. Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот 17 864-й - это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы - мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем - и будет больно".
Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.

Президент страны, в сорок два года, во время паводка, взрыва газа, дыры в полмиллиарда, коронавируса, преддефолтного состояния и ожидания наступления узнал, что дороги, оказываются, разбиваются, и иногда перегруженными фурами, нашёл чат дальнобойщиков и запилил туда видосик.
Государственного, млядь, умища человек!
Мне казалось, что орган, отвечающий за испанский стыд, у меня давным давно перегорел, отвалился нах от перегрузок и умер, и испытывать это восхитительное чувство я больше никогда не смогу в силу профессионального выгорания
..но чу... подождите... секундочку... неужели..
Да, лядь! Да, это снова оно!!
Долбаный ты детский сад на лямках, боже, ну почему, почему сейчас щеки красные - у меня?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html А.Бабченко
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24.06.2020 12:58 Відповісти
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3245
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Та як??? Ось так: вся жизнь игра, и все мы в ней актеры (с)!
Кіна передивилися! В ролі вжилися! А в житті трошки по-іншому виходить (((
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24.06.2020 13:06 Відповісти
хорошая прибавка к пенсии. купит своей сосне сапоги. )
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Ви вважаєте, що воно одягне чоботи, за якихось 113 доларів? Та ви шуткуєте
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24.06.2020 13:06 Відповісти
Ключове слово "пока".
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Моїй мамі зрізали 500 грн, з невідомих причин. Може, щоб власник ломбардів разумков, з голоду не гикнувся?

https://dt.ua/POLITICS/u-partiyi-sluga-narodu-narahuvali-153-milyoneri-351020_.html У партії "Слуга народу" нарахували 153 мільйонери
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24.06.2020 13:01 Відповісти
Ну да , экономика же выросла . то и повышать надо .
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24.06.2020 13:03 Відповісти
А моя пенсія ніхрена не збільшужться(((
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24.06.2020 13:03 Відповісти
А у меня не было индексации
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24.06.2020 13:04 Відповісти
какое нах повышение зарплаты...смотрим их декларации там все миллионеры
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24.06.2020 13:13 Відповісти
Тут головне- ставлення до бидла, яке має працювати й за менше.
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Это был ответ Разумкова на жалобу киры александровны голос, что ее зарплаты в вру не хватает на ее статус. Типа в предпринимательстве больше было. Зачем поперлась прицепом к вакарчуку в раду? Думала, что получит пухлые конверты? Но что-то пошло не так. Да, кира?
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24.06.2020 13:28 Відповісти
За свою индексацию вы-падлы не забыли! А пенсионеры чуточку пролетели. Вот же вы уроды. У вас же зарплата и в конвертах, и в откатах, и с бюджета, и со взяток. От вас КПД - минус. Вся страна катится к чертям, а они про свое повышение думают.
Когда ВП станет плюс 8, как вы и трындели; когда у учителей будет 4 000 баксов; когда медведчук будет сидеть, когда раша свалит с нашего Крыма и Донбасса - может тогда. Зажрались твари!
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24.06.2020 13:29 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1275524178645585921 14 ч

Сегодня Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами", а председатель его фракции обозвал коллегу "рабочей как корабельная сосна". У меня только один вопрос. Чем эта быдлота удивит нас завтра? Разумков насрет на трибуне Верховной Рады? Герус нассыт в лифте Кабмина?
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24.06.2020 13:46 Відповісти
Нехай не киздить. Максимальна сума індексації за 19-20 рік - 65грн. 16 коп. При будь-якій зарплатні.
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24.06.2020 13:49 Відповісти
Вірте депутатам у таких питаннях. Для бидла максимальна сума індексації може й 65 грн, а для "вельмишановних" інше касове віконце і інша бухгалтерія. Їм навіть пенсія нараховується не так, як холопам.
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24.06.2020 16:09 Відповісти
Купит дополнительно 120 литров топлива для своего автопарка.
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24.06.2020 14:01 Відповісти
Нардепам вообще надо убрать зарплаты.У каждого свой бизнес есть,каких еще вам зарплат не хватает?
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24.06.2020 14:09 Відповісти
А ещё эта кира предлагала уменьшить часы работы во фракциях, в комитетах и вообще во вру депутатам, и т.п. Чтобы у них было время зарабатывать недостающие деньги на сумочки луи и прочие хотелки, на преподавательской работе. КАРЛ, ты слышал? Услышали все? Кто отдал свой голос во время выборов этому *голосу*? Ну вакарчук хотел тоже петь...
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24.06.2020 15:15 Відповісти
А можливо рязумкловун хотів попробувати прожити на мінімальну пенсію без компенсації???
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24.06.2020 17:28 Відповісти
А я свою пенсию 1638 гр никак за год не проиндексировал
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24.06.2020 21:14 Відповісти
 
 