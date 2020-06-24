Кличко: Столиця готова відправити рятувальників на Прикарпаття для боротьби з наслідками стихії
Столиця готова відправити рятувальників у західний регіон України на допомогу в боротьбі з наслідками стихії.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу 14 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу повідомити, що столична влада готова надати допомогу і відправити рятувальників у західний регіон України, в Карпати, для боротьби з наслідками стихії. Усі бачили, який там паводок і як страждають люди. Я переконаний, ми не маємо права стояти осторонь", - сказав Кличко.
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Nikol Kovalenko
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