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Новини Паводки на Західній Україні
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Кличко: Столиця готова відправити рятувальників на Прикарпаття для боротьби з наслідками стихії

Кличко: Столиця готова відправити рятувальників на Прикарпаття для боротьби з наслідками стихії

Столиця готова відправити рятувальників у західний регіон України на допомогу в боротьбі з наслідками стихії.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу 14 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що столична влада готова надати допомогу і відправити рятувальників у західний регіон України, в Карпати, для боротьби з наслідками стихії. Усі бачили, який там паводок і як страждають люди. Я переконаний, ми не маємо права стояти осторонь", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року. ВIДЕО

Автор: 

дощі (108) Кличко Віталій (3512) паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Да они, спасатели, уже там должны быть.
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24.06.2020 13:27 Відповісти
пусть теперь бараны из срубаных деревьев плотины делают.
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24.06.2020 13:43 Відповісти
Скажите тупому, что они там нужны были еще вчера!
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24.06.2020 13:53 Відповісти
З бензопилою в Карпати, на допомогу!
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24.06.2020 15:19 Відповісти
 
 