Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Широкиного, Старогнатівки і Хутору Вільний, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже тричі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на Донецькому напрямку, одразу після опівночі, з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Широкиного.

В цей же час, зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог вів обстріл поблизу Старогнатівки.

Крім того, на Луганському напрямку, зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї окупаційні війська вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Хутора Вільний.

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"Прицільним вогнем у відповідь, наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів. Втрати противника уточнюються.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям", - сказано в повідомленні.