IKEA звинуватили у використанні незаконного лісу з Карпат, компанія заперечує звинувачення, але обіцяє перевірити постачальників

Британська громадська організація Earthsight стверджує, що стільці IKEA роблять з незаконно вирубаного в Карпатах лісу. У компанії відповіли, що не використовують незаконно заготовлену деревину, але почали аудит постачальників матеріалів з України.

Earthsight - британська громадська організація, що спеціалізується на екологічних і соціальних питаннях, інформує Цензор.НЕТ.

Вона стверджує, що постачанням бука для IKEA займається лісомисливське господарство в селищі Великий Бичків на Закарпатті. Державна екоінспекція України вже перевіряла це господарство і підтвердила, що лісництво видало незаконні ліцензії на "санітарне" вироблення понад 100 ділянок з квітня по червень 2018 року.

У розслідуванні зазначили, що це "період тиші", коли тварини в лісах розмножуються, а вирубка може впливати на подальший їхній розвиток і виживання, зокрема рисі. Earthsight також з'ясували, що лісництво проводило незаконну "санітарну" рубку і в 2019-2020 роках.

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Головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія "ВГСМ". Її називають одним з найбільших українських постачальників для IKEA. Приблизно 96% всієї продукції "ВГСМ" продає шведській компанії.

Товаротранспортні документи вказують на те, що "ВГСМ" продає букову сировину, дуб та ясен на фабрику IKEA в Словаччину. Значну частину експортної продукції становлять напівпродукти частини меблів для мережі або букові пиломатеріали, які переправляють до Румунії. Там їх обробляє компанія Plimob.

Компанія IKEA заперечує звинувачення у використанні незаконно вирубаного лісу.

"IKEA не допускає використання незаконно заготовленої деревини у виготовленні своєї продукції", - цитує Reuters позицію компанії.

В IKEA заявили, що почали незалежний аудит українських постачальників.

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У 2018 році Earthsight випустила розслідування про безконтрольний експорт лісу з України, нагадує LB. В організації тоді підрахували, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт в країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро в 2017 році.

Керівництво Держлісагентство назвало це розслідування нахабною брехнею і пообіцяло судитися. Як заявляв тодішній керівник агентства, вся лісозаготівля в Україні - це близько 14 млрд гривень, тобто пів мільярда євро. Дві третини цього обхему доводиться на внутрішній ринок, тому зазначені Earthsight нереальні.