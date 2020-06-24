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IKEA звинуватили у використанні незаконного лісу з Карпат, компанія заперечує звинувачення, але обіцяє перевірити постачальників

IKEA звинуватили у використанні незаконного лісу з Карпат, компанія заперечує звинувачення, але обіцяє перевірити постачальників

Британська громадська організація Earthsight стверджує, що стільці IKEA роблять з незаконно вирубаного в Карпатах лісу. У компанії відповіли, що не використовують незаконно заготовлену деревину, але почали аудит постачальників матеріалів з України.

Earthsight - британська громадська організація, що спеціалізується на екологічних і соціальних питаннях, інформує Цензор.НЕТ.

Вона стверджує, що постачанням бука для IKEA займається лісомисливське господарство в селищі Великий Бичків на Закарпатті. Державна екоінспекція України вже перевіряла це господарство і підтвердила, що лісництво видало незаконні ліцензії на "санітарне" вироблення понад 100 ділянок з квітня по червень 2018 року.

У розслідуванні зазначили, що це "період тиші", коли тварини в лісах розмножуються, а вирубка може впливати на подальший їхній розвиток і виживання, зокрема рисі. Earthsight також з'ясували, що лісництво проводило незаконну "санітарну" рубку і в 2019-2020 роках.

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Головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія "ВГСМ". Її називають одним з найбільших українських постачальників для IKEA. Приблизно 96% всієї продукції "ВГСМ" продає шведській компанії.

Товаротранспортні документи вказують на те, що "ВГСМ" продає букову сировину, дуб та ясен на фабрику IKEA в Словаччину. Значну частину експортної продукції становлять напівпродукти частини меблів для мережі або букові пиломатеріали, які переправляють до Румунії. Там їх обробляє компанія Plimob.

Компанія IKEA заперечує звинувачення у використанні незаконно вирубаного лісу.

"IKEA не допускає використання незаконно заготовленої деревини у виготовленні своєї продукції", - цитує Reuters позицію компанії.

В IKEA заявили, що почали незалежний аудит українських постачальників.

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У 2018 році Earthsight випустила розслідування про безконтрольний експорт лісу з України, нагадує LB. В організації тоді підрахували, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт в країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро в 2017 році.

Керівництво Держлісагентство назвало це розслідування нахабною брехнею і пообіцяло судитися. Як заявляв тодішній керівник агентства, вся лісозаготівля в Україні - це близько 14 млрд гривень, тобто пів мільярда євро. Дві третини цього обхему доводиться на внутрішній ринок, тому зазначені Earthsight нереальні.

Автор: 

вирубка (169) Карпати (261) ліс (768) ІКЕА (71)


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Топ коментарі
+16
у нас их незаконно рубят, сбагривают на Европу, а виновата Икея.....
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24.06.2020 13:22
+8
Пів Європи використовує наше карпатське дерево. Наприклад в Польщі взагалі вирубка Карпат заборонена, вони «наш» «купують» ліс. А ви про IKEA ))
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24.06.2020 13:23
+8
думай шо пишеш. То при бариге рубили лес, а щас все прекратилось
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24.06.2020 14:28
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у нас их незаконно рубят, сбагривают на Европу, а виновата Икея.....
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24.06.2020 13:22 Відповісти
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24.06.2020 14:27 Відповісти
думай шо пишеш. То при бариге рубили лес, а щас все прекратилось
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24.06.2020 14:28 Відповісти
Сейчас еще больше рубят, олигархат любого цвета одинаково преступен.
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24.06.2020 14:50 Відповісти
То був сарказм.
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24.06.2020 16:45 Відповісти
На кордоні цілі залізничні ешалони ховають між іншими товарняками, щоб очі не муляло. А вони нам про IKEA втирають )). І скільки з одного 60-вагонного потяга можна тих табуреток наробити, цікаво ?
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24.06.2020 14:31 Відповісти
Всё просто: надо найти незаконных вырубщиков леса и приговорить к уже законной вырубке. Тогда и будут подвижки.
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24.06.2020 14:31 Відповісти
ОЗЕРО ИСЧЕЗЛО - ПРОШЛИ ОПОЛЗНИ - ТОТАЛЬНАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ - IKEA - КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ....
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24.06.2020 13:22 Відповісти
Пів Європи використовує наше карпатське дерево. Наприклад в Польщі взагалі вирубка Карпат заборонена, вони «наш» «купують» ліс. А ви про IKEA ))
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24.06.2020 13:23 Відповісти
В Европе в которую мы типа "идём" за дерево срубленное без лицензии штраф 10 тысяч евро.
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24.06.2020 14:30 Відповісти
Рубят...бурбаки...луценки прочая шваль...а потом наводнения. потп. булыганы из русла речек на стройку берут, потом размытые берега и потопы и затоплены сёла, огороды, дороги. Но бабло побеждает инстинкт самосохранения . Мерзкие твари!
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24.06.2020 14:29 Відповісти
это ничего выберем нового честного президента и он наведет порядок
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24.06.2020 14:34 Відповісти
бггг
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24.06.2020 15:10 Відповісти
Ложились: судьба карпатских лесов больше интересует британцев, чем нас самих.
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24.06.2020 14:29 Відповісти
Дожились т.е.
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24.06.2020 14:30 Відповісти
Сволочі. А місцевому мудрому нарідові від того ні в карман положить ні на хліб не намазать.
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24.06.2020 14:30 Відповісти
причина беды найдена- IКЕА. наказать их немедленно - закрыть неоткрытые магазины!
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24.06.2020 14:38 Відповісти
Проклятая Икея. Сама приехала, сама лес вырубила.
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24.06.2020 14:40 Відповісти
а як-от вдало підгадали цей вкид під повінь, не вбачаєте?
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24.06.2020 14:41 Відповісти
Ты только заголовок что ли прочитал? Расследование было ещё в 2018 году.
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24.06.2020 15:23 Відповісти
Хто всрався ? Невістка!
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24.06.2020 14:45 Відповісти
слуги, как раз сейчас, решают, что же делать... с корабельными соснами...
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24.06.2020 14:49 Відповісти
от будет прикол, если из чернобыльского леса
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24.06.2020 15:11 Відповісти
Ікеа винна, що їй українські чиновники незаконновируаний ліс возять... А хто ж ж ці чиновники і їхні лісоруби, які цей ліс рубають і возять всУкрваїні???!!!
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24.06.2020 15:11 Відповісти
Сраний гумор 95 кварталу, як Стерненко чи Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв винні, що вижили і вбили чи покалічили кілерів!!!
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24.06.2020 15:14 Відповісти
Хряка, Сєню Кролика і матюгальника Москаля жорстко взять за помідори і нехай розкажуть все про карпатський, вирубаний під їх мудрим керівництвом державою і регіоном, ліс. Спалить би вас, падли, на тих дровах.
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24.06.2020 15:25 Відповісти
лесничество проводило незаконную "санитарную" рубку и в 2019-2020 годах.Источник: https://censor.net/n3204046
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25.06.2020 04:42 Відповісти
Фэйк ньюс. IKEA и древесина это нонсенс
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24.06.2020 15:35 Відповісти
Икея все делает из бумаги и Картона
зачем им лес ?
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24.06.2020 15:39 Відповісти
украинских мусаров начинают щемить англичане,
наверное про корабельную сосну услышали
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24.06.2020 17:10 Відповісти
 
 