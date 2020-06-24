Третина осіб, які важко перехворіли на COVID-19, можуть довічно страждати від ушкоджень легень і психічних розладів, - Нацслужба охорони здоров'я Великої Британії

Крім легень, коронавірус SARS-CoV-2 може уражати тканини серця, кровоносної системи, мозку, печінки та нирок.

До третини людей, які важко перехворіли на новий коронавірус, можуть довічно страждати від ушкоджень легень різного ступеня, хронічної втоми і психічних розладів. Про це з посиланням на висновки британської Нацслужби охорони здоров'я пише місцеве видання The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами глави британського центру з відновлення після COVID-19 доктора Гіларі Флойд, її шокувала кількість людей середнього віку (40-50 років) у реанімації, які не мали до коронавірусу обтяжливих супутніх хвороб, які після одужання не можуть прийти до норми від хронічної втоми і непрацездатності.

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"Це люди, які були незалежні, займалися своєю справою, ходили до спортзалів, плавали, займалися спортом. А тепер вони не в змозі вибратися з ліжка. Ми дійсно не очікували такого. Думали, вони будуть старші", - зазначила вона.

У NHS вважають, що у 30% пацієнтів може розвинутися фіброз легень (знижують функціональність органу "шрами"), кожен п'ятий, який перехворів, може отримати когнітивні проблеми (до 70% хворих відчувають маревний розлад). У 10% осіб, що перехворіли на коронавірус, зазначалося серйозне ураження тканин серця. Коронавірусна хвороба також підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера, теоретизують в NHS.

Деякі експерти порівнюють ситуацію з довгостроковими ефектами від COVID-19 з тією, що складається після поліомієліту.

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Медики вважають, ґрунтуючись на даних після спалаху SARS та MERS, що в середньому тим, хто перехворів, потрібен рік, щоб вийти на максимально можливий після позбавлення від вірусу рівень здоров'я. Тим не менш, вчені поки не знають достеменно, скільки часу потрібно інфікованим для повного одужання від COVID-19 і чи можливе воно. Щоб вивчити довгострокові наслідки від хвороби, у Британії почали в червні дворічне дослідження.