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Новини Коронавірус і карантин
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Третина осіб, які важко перехворіли на COVID-19, можуть довічно страждати від ушкоджень легень і психічних розладів, - Нацслужба охорони здоров'я Великої Британії

Третина осіб, які важко перехворіли на COVID-19, можуть довічно страждати від ушкоджень легень і психічних розладів, - Нацслужба охорони здоров'я Великої Британії

Крім легень, коронавірус SARS-CoV-2 може уражати тканини серця, кровоносної системи, мозку, печінки та нирок.

До третини людей, які важко перехворіли на новий коронавірус, можуть довічно страждати від ушкоджень легень різного ступеня, хронічної втоми і психічних розладів. Про це з посиланням на висновки британської Нацслужби охорони здоров'я пише місцеве видання The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами глави британського центру з відновлення після COVID-19 доктора Гіларі Флойд, її шокувала кількість людей середнього віку (40-50 років) у реанімації, які не мали до коронавірусу обтяжливих супутніх хвороб, які після одужання не можуть прийти до норми від хронічної втоми і непрацездатності.

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"Це люди, які були незалежні, займалися своєю справою, ходили до спортзалів, плавали, займалися спортом. А тепер вони не в змозі вибратися з ліжка. Ми дійсно не очікували такого. Думали, вони будуть старші", - зазначила вона.

У NHS вважають, що у 30% пацієнтів може розвинутися фіброз легень (знижують функціональність органу "шрами"), кожен п'ятий, який перехворів, може отримати когнітивні проблеми (до 70% хворих відчувають маревний розлад). У 10% осіб, що перехворіли на коронавірус, зазначалося серйозне ураження тканин серця. Коронавірусна хвороба також підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера, теоретизують в NHS.

Деякі експерти порівнюють ситуацію з довгостроковими ефектами від COVID-19 з тією, що складається після поліомієліту.

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Медики вважають, ґрунтуючись на даних після спалаху SARS та MERS, що в середньому тим, хто перехворів, потрібен рік, щоб вийти на максимально можливий після позбавлення від вірусу рівень здоров'я. Тим не менш, вчені поки не знають достеменно, скільки часу потрібно інфікованим для повного одужання від COVID-19 і чи можливе воно. Щоб вивчити довгострокові наслідки від хвороби, у Британії почали в червні дворічне дослідження.

Автор: 

хвороба (304) Велика Британія (5595) карантин (18172) інвалідність (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Ну шо, обычная простуда ? Ага
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24.06.2020 13:29
+6
Вух, Від серця відлягло, зєбіли майже не постраждають, як не здохнуть звісно.
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24.06.2020 13:24
+5
"... психических расстройств.
Источник: https://censor.net/n3204049"

Ковид-отрицатели, похоже, переболели...

Уже проверяют гипотезу, что одним из последствий коронавируса может быть диабет, т.к. информация от врачей и учёных поступила со всего мира...
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24.06.2020 13:32
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Вух, Від серця відлягло, зєбіли майже не постраждають, як не здохнуть звісно.
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24.06.2020 13:24 Відповісти
Нехай люди бачать і розуміють , хто є ворогом .
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24.06.2020 13:57 Відповісти
Ну шо, обычная простуда ? Ага
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24.06.2020 13:29 Відповісти
Ну и ? После обычной простуды тоже нехилые осложнения могут последовать.
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24.06.2020 14:50 Відповісти
У 2-3% из 100% ? А тут сразу треть, с болячками на всю жизнь
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24.06.2020 14:56 Відповісти
Посилання на pabmed в студію, почитаємо.
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24.06.2020 13:29 Відповісти
"... психических расстройств.
Источник: https://censor.net/n3204049"

Ковид-отрицатели, похоже, переболели...

Уже проверяют гипотезу, что одним из последствий коронавируса может быть диабет, т.к. информация от врачей и учёных поступила со всего мира...
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24.06.2020 13:32 Відповісти
А вы еще большую панику и истерию раздуйте вокруг этого Covid-19 и "психических расстройств" точно не будет!Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Нацслужба здравоохранения Великобритании - Цензор.НЕТ 3384
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24.06.2020 13:36 Відповісти
ИЗЗА ТАКИХ КАК ТЫ ПАНДЕМИЯ НИКОГДА НЕ УТИХНЕТ
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24.06.2020 16:17 Відповісти
Об этом уже не раз говорилось. Вирус опасен даже не тем, что отправляет 1% от популяции в гроб. Эти в основном больные и старые. К ним еще около 5% по-сути инвалиды. И пока не совсем ясно излечатся они или нет. И вся эта возня вокруг него не просто так.
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24.06.2020 13:39 Відповісти
В Украине он пока стабильно отправляет около 3% заболевших. Сколько бы бабла не распилили на "карантинах" наши власти.
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24.06.2020 14:00 Відповісти
Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Зеленская тоже будет страдать от психических расстройств?
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24.06.2020 13:48 Відповісти
Та пофиг, смотри какие ещё корабельные сосны есть в депутатках. К тому же теперь можно всяких актрисок из московии ввозить, при ручном СБУ. Продержится некоторое время. А там всё равно в Ростов, а в Ростов всё равно в одиночку побежит, доказано Яныком.
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24.06.2020 14:02 Відповісти
Я бы может и согласился с частью симптомов, предполагая что переболел. Но эти симптомы в моем случае были еще за долго до вируса королевской брехни. Местами в сети, можно найти даже такие симптомы как, шизофрения, депрессия и отрицание. Ну никак людишки верить не хотят ну, давайте скажем что отрицание часть симптомов.
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24.06.2020 13:56 Відповісти
А псих. расстройства они от вирусочка, али от идиотизма властей? Напомню: до сих пор имеются пары (некоторые из них официально женаты) которым предписали отложить секс до конца дурантина имени бори джонсона. Вот от такого можно точно свихнуться. Власти уже свихнулись.
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24.06.2020 14:07 Відповісти
Дуже цікаво розповідає медсестра з США, яка працювала у відділенні з ковідхворими, в "Тысяча и одна история о США". https://youtu.be/Bi-so57tSPs. Взагалі всі огляди дуже цікаві, з посиланням на першоджерела. Досить доступно і обгрунтовано.
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24.06.2020 14:35 Відповісти
Сейчас кацапские боты под прокси вам расскажут что короновирус это ерунда, да вообще все это заговор американцев.
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24.06.2020 17:14 Відповісти
 
 