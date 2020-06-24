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Бєлькова, яка склала повноваження нардепа "Батьківщини", очолила міжнародний відділ Оператора ГТС

Бєлькова, яка склала повноваження нардепа

Екснардепка "Батьківщини" Ольга Бєлькова, яка минулого тижня відмовилася від мандата, очолила міжнародний напрям діяльності Оператора ГТС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.

"Ольга Бєлькова стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами в Оператор ГТС України. Основним завданням пані Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів "Північний потік-2" та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетним завданням стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, виступаючи перед складанням мандата в Раді, Бєлькова заявляла, що "тепер збирається перевірити, як написані нею законопроєкти працюють на практиці в реальному секторі економіки".

Бєлькова, яка склала повноваження нардепа Батьківщини, очолила міжнародний відділ Оператора ГТС 01

Автор: 

Бєлькова Ольга (13) Оператор ГТС (546)


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Сосна-2
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24.06.2020 13:39 Відповісти
возле газовой трубы явно кормят лучше, чем под куполом цирка парламента.
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24.06.2020 13:39 Відповісти
Стесняюсь спросить, а она "баба хорошая"?
Сложившая полномочия нардепа "Батькивщины" Белькова возглавила международный отдел Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 7351
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24.06.2020 13:44 Відповісти
Жулькины кадры всё возле газовой трубы околачиваются.
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24.06.2020 13:52 Відповісти
она той трубы не боится со времён заокеанского Лазаря-сидельца!!!
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24.06.2020 13:56 Відповісти
Та да, так присосалась что невозможно оторвать.
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24.06.2020 14:05 Відповісти
Бєлькова, яка склала повноваження нардепа "Батьківщини", очолила міжнародний відділ Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6382
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24.06.2020 14:16 Відповісти
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24.06.2020 20:59 Відповісти
Від кормушки в корито!
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24.06.2020 16:08 Відповісти
 
 