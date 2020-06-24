Бєлькова, яка склала повноваження нардепа "Батьківщини", очолила міжнародний відділ Оператора ГТС
Екснардепка "Батьківщини" Ольга Бєлькова, яка минулого тижня відмовилася від мандата, очолила міжнародний напрям діяльності Оператора ГТС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.
"Ольга Бєлькова стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами в Оператор ГТС України. Основним завданням пані Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів "Північний потік-2" та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетним завданням стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, виступаючи перед складанням мандата в Раді, Бєлькова заявляла, що "тепер збирається перевірити, як написані нею законопроєкти працюють на практиці в реальному секторі економіки".
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