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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 13 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 13 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 червня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Так, згідно з даними МОЗ, станом на 24 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ.

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Київ і 13 областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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24.06.2020 13:42 Відповісти
В одних комірках %, в інших дроби. Так, бідаки, поспішали видати на гора, що навіть не проглянули табличку
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24.06.2020 13:42 Відповісти
Поздно, Виталька уже смягчил.
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24.06.2020 13:45 Відповісти
виталик наносит удар
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24.06.2020 13:59 Відповісти
Давайте,давайте...нахлобучивайте.Скоро закончится тем,что вас-плесень зеленую,вынесут вперед ногами.Осень близко.
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24.06.2020 14:06 Відповісти
Та да, так воно і є.... "В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко" Ох і дограєтесь ви виродки, що зеленкою і мусорними баками вже не обійдетесь....
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Ой буде вам ...*вавка на язиці * ...!
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24.06.2020 14:16 Відповісти
Що даремно дядько Білл дав на боротьбу за ковидло 10млн. баксів, типу взятку всунули владі для розпилу щоб бути промоутерами коронаістерії компанії NIH, яка і створила цю ковидлу . Гра в масонів продовжується
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24.06.2020 14:21 Відповісти
Чек Ворота на вакцине станет триллионером
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24.06.2020 14:45 Відповісти
 
 