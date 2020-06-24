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Новини Коронавірус і карантин
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Частина депутатів Харківської міськради прийшли на сесію без масок: поліція з'ясовує причини

Частина депутатів Харківської міськради прийшли на сесію без масок: поліція з'ясовує причини

На черговій сесії Харківської міськради, яка відбувалася в середу, 24 червня, частина депутатів перебували без масок, через що їхній колега звернувся із заявою до Шевченківського відділу поліції.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків. Зараз інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж

Загалом від початку запровадження обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, поліція склала 1824 протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, було складено 247 адмінпротоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 91 порушення було виявлено серед керівників торгових закладів харчування. 18 адміністративних протоколів працівники поліції склали щодо перевізників, 18 - керівників підприємств, установ, організацій, 67 - інших фізичних осіб, 1383 - щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Нацполіція (15176) Харків (5609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+7
Это гэпинские русско-мирцы - они ж не верят в вирус, для них это психоз, выдумка американцев...
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24.06.2020 13:53
+7
Во как поднялась страна то при зеленой швали:
- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем

И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
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24.06.2020 14:00
+6
Чому не оштрафували, а займались фуфлом типу полиция выясняет причины?(с).
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24.06.2020 13:53
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Чому не оштрафували, а займались фуфлом типу полиция выясняет причины?(с).
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24.06.2020 13:53 Відповісти
Это гэпинские русско-мирцы - они ж не верят в вирус, для них это психоз, выдумка американцев...
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24.06.2020 13:53 Відповісти
Жидоамериканцев
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24.06.2020 14:10 Відповісти
А что разве гепа с допой перестали быть жидами?
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24.06.2020 19:00 Відповісти
Ваша правда)
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25.06.2020 11:22 Відповісти
якщо це допоможе здихатися гепи то добре
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24.06.2020 13:55 Відповісти
Не ту, случаем, которые приходили в футболках БЕРКУТ?
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24.06.2020 13:55 Відповісти
будет такая же история как и с ослом -поговорят и забудут это тебе не простых граждан штрафовать
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24.06.2020 13:56 Відповісти
а когда в Украине объявили карантин?
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24.06.2020 13:56 Відповісти
Гуглом пользоваться не умеешь?
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24.06.2020 19:01 Відповісти
они же животные, что с них взять.
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24.06.2020 13:58 Відповісти
Во как поднялась страна то при зеленой швали:
- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем

И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
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24.06.2020 14:00 Відповісти
73 % це тільки ТІ !!!!-той відсоток, із тих 64 % - із тих 34 000 000 ВИБОРЦІВ ...- так що зЄбілів порядка КОЖЕН 6-й...
Можливо ще е в майбутньому ШАНС в України...
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24.06.2020 14:12 Відповісти
Історія у нас була різна ...- і на СЬОГОДНІ ще не все "гладко".... Але Добрий Сусід пізнаеться в ПРОБЛЕМАХ та БІДІ....- здохніть кАцапи....

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі для боротьби з COVID-19



Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові.

Варшава передала Києву гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051075-polsa-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu-dla-borotbi-z-covid19.html Укрінформ .
"Сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може бути потрібною нам. Польський уряд направляє гуманітарну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту - масок, рукавиць, комбінезонів, дезінфікуючих засобів - для закладів, які борються COVID-19 в Україні та Молдові. 12 вантажних автомобілів Пожежної служби відвезуть цю допомогу в Україну, 4 - до Молдови", - повідомила голова Митної служби Польщі Магдалена Жечковська.
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові, з якими Польща тісно співпрацює у рамках проєкту Східне партнерство.
"Одним з наших абсолютних пріоритетів у закордонній політиці є те, щоб країни Центральної і Східної Європи разом співпрацювали в рамках ЄС", - підкреслив Яблонський.
Як повідомлялося 24 червня, на військовий аеропорт у Борисполі https://tyzhden.ua/News/245008 прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем із Китайської Народної Республіки для протидії поширенню COVID-19.
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24.06.2020 14:03 Відповісти
Презик не зустрічав , це ж не герегинський ....
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24.06.2020 14:06 Відповісти
зЄ- звершень..., та "перемог"....
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24.06.2020 14:53 Відповісти
А может эта часть депутатов признает,что их обье.....обманули)
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24.06.2020 14:04 Відповісти
А может они просто ватные дегенераты???
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24.06.2020 19:03 Відповісти
Сами по себе они конечно могут быть ватными дегенератами,маски тут не причём.
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25.06.2020 00:29 Відповісти
составьте протокол и накашляйте на них ))))
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Всім виписати протокол і постанову на оплату штрафу.
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24.06.2020 14:21 Відповісти
😀
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24.06.2020 14:26 Відповісти
Депутаты вперед на кророновирус! Вы юе прдставители народа или кто.на выборах народ вас не забудет
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24.06.2020 14:36 Відповісти
они все на рефию ездят, могли уже и переболеть, поэтому не одевают.
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24.06.2020 14:42 Відповісти
Ну так в Харькове маски на улицах практически никто не носит, вот депутаты и решили быть по ближе к народу, подыхать так вместе.
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24.06.2020 19:05 Відповісти
Протокол и штрафовать без всяких выяснений.
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24.06.2020 19:12 Відповісти
 
 