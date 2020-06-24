Частина депутатів Харківської міськради прийшли на сесію без масок: поліція з'ясовує причини

На черговій сесії Харківської міськради, яка відбувалася в середу, 24 червня, частина депутатів перебували без масок, через що їхній колега звернувся із заявою до Шевченківського відділу поліції.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків. Зараз інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж

Загалом від початку запровадження обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, поліція склала 1824 протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, було складено 247 адмінпротоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 91 порушення було виявлено серед керівників торгових закладів харчування. 18 адміністративних протоколів працівники поліції склали щодо перевізників, 18 - керівників підприємств, установ, організацій, 67 - інших фізичних осіб, 1383 - щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.