Частина депутатів Харківської міськради прийшли на сесію без масок: поліція з'ясовує причини
На черговій сесії Харківської міськради, яка відбувалася в середу, 24 червня, частина депутатів перебували без масок, через що їхній колега звернувся із заявою до Шевченківського відділу поліції.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків. Зараз інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку запровадження обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, поліція склала 1824 протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, було складено 247 адмінпротоколів стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 91 порушення було виявлено серед керівників торгових закладів харчування. 18 адміністративних протоколів працівники поліції склали щодо перевізників, 18 - керівників підприємств, установ, організацій, 67 - інших фізичних осіб, 1383 - щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем
И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
Можливо ще е в майбутньому ШАНС в України...
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі для боротьби з COVID-19
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові.
Варшава передала Києву гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051075-polsa-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu-dla-borotbi-z-covid19.html Укрінформ .
"Сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може бути потрібною нам. Польський уряд направляє гуманітарну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту - масок, рукавиць, комбінезонів, дезінфікуючих засобів - для закладів, які борються COVID-19 в Україні та Молдові. 12 вантажних автомобілів Пожежної служби відвезуть цю допомогу в Україну, 4 - до Молдови", - повідомила голова Митної служби Польщі Магдалена Жечковська.
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові, з якими Польща тісно співпрацює у рамках проєкту Східне партнерство.
"Одним з наших абсолютних пріоритетів у закордонній політиці є те, щоб країни Центральної і Східної Європи разом співпрацювали в рамках ЄС", - підкреслив Яблонський.
Як повідомлялося 24 червня, на військовий аеропорт у Борисполі https://tyzhden.ua/News/245008 прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем із Китайської Народної Республіки для протидії поширенню COVID-19.